Scopri la mostra che celebra la musica e il talento di Henry Ruggeri e Massimo Cotto.

Un’esperienza unica nel cuore di Milano

Il 22 e il 23 marzo, Milano ospiterà un evento straordinario: la mostra fotografica interattiva “Pictures Of You”. Questo progetto, ideato da Henry Ruggeri e Rebel House, si svolgerà presso PARCO, in via Ambrogio Binda, 30. La mostra è un omaggio a Massimo Cotto, figura iconica del giornalismo musicale, e promette di offrire un’esperienza immersiva e coinvolgente per tutti gli appassionati di musica e fotografia.

Un viaggio tra icone musicali

La mostra presenta oltre 50 fotografie scattate da Henry Ruggeri, che ritraggono artisti leggendari come Pearl Jam, Foo Fighters, Rolling Stones e Madonna. Ogni immagine racconta una storia, un momento unico catturato nel tempo. Grazie alla tecnologia dell’app Notaway, i visitatori potranno interagire con le fotografie e accedere a contenuti esclusivi, tra cui video e aneddoti narrati da Massimo Cotto. Questo approccio innovativo unisce arte e tecnologia, creando un’esperienza che va oltre la semplice osservazione.

Eventi collaterali e approfondimenti

Oltre all’esposizione fotografica, “Pictures Of You” offre una serie di eventi collaterali, tra cui incontri con artisti, showcase e workshop interattivi. Questi eventi permetteranno ai partecipanti di approfondire la cultura musicale e di scoprire il mondo dello storytelling legato al rock. Inoltre, sarà presentato un libro interattivo edito da Gallucci Editore, contenente 120 fotografie di Ruggeri, che arricchirà ulteriormente l’esperienza dei visitatori.

Un tributo a Massimo Cotto

Massimo Cotto, scomparso prematuramente, ha lasciato un segno indelebile nella comunità musicale italiana. La mostra non è solo un’esposizione di fotografie, ma un tributo alla sua eredità e alla sua passione per la musica. Henry Ruggeri, che ha iniziato la sua carriera fotografando i Ramones, ha dedicato la sua vita a catturare l’essenza della musica attraverso l’obiettivo. Con oltre 50 mostre all’attivo in tutto il mondo, Ruggeri continua a raccontare storie attraverso le sue immagini, mantenendo viva la memoria di artisti e momenti indimenticabili.