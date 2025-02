Scopri il Festival Internazionale per le Nuove Generazioni a Brescia, un evento unico per famiglie e giovani.

Un festival per le nuove generazioni

Dal 6 al , Brescia ospiterà la terza edizione di Trame, un festival internazionale dedicato alle nuove generazioni. Promosso dal Teatro Telaio, questo evento si sta affermando come un appuntamento imperdibile per la città e per il panorama teatrale nazionale e internazionale. Trame non è solo un festival, ma un’opportunità per avvicinare i più giovani al mondo del teatro, offrendo spettacoli che parlano direttamente a loro e che stimolano la loro curiosità e creatività.

Le sezioni del festival

Quest’anno, il festival si articola in tre sezioni principali, ognuna con un obiettivo specifico. La sezione Primi Sguardi è dedicata ai bambini da 0 a 6 anni, con l’intento di garantire il diritto alla cultura fin dalla prima infanzia. La sezione Young Adult si rivolge agli adolescenti, cercando di sfatare il mito che il teatro sia solo per i “grandi”. Infine, Nuove Figure esplora linguaggi teatrali innovativi, sorprendenti e inusuali, per coinvolgere un pubblico sempre più vasto.

Un legame con il territorio

Il festival si radica profondamente nella zona di Via Milano, un’area periferica di Brescia che, grazie al nuovo Teatro Borsoni, si propone di diventare un centro culturale di riferimento per famiglie e giovani. Il Teatro Telaio, nella sua nuova sede, continuerà a collaborare con le realtà locali per trasformare il quartiere in un luogo di aggregazione e cultura. Tra le compagnie ospiti, ci saranno nomi di prestigio sia nazionali che internazionali, con spettacoli pensati per le scuole e per il pubblico delle famiglie.

Laboratori e iniziative per tutti

Trame 2025 non si limita a presentare spettacoli, ma offre anche una serie di laboratori e workshop per bambini e ragazzi, che sono stati molto apprezzati nelle edizioni precedenti. Inoltre, ci saranno momenti di confronto e discussione, come gli Spuntini Critici, dove i giovani potranno esprimere le loro opinioni sugli spettacoli. Non mancheranno convegni e tavole rotonde per educatori e operatori culturali, affrontando temi attuali come l’accompagnamento culturale e l’importanza del teatro nella formazione delle nuove generazioni.