Scopri la mostra che unisce bellezza e sostenibilità nel cuore di Venezia.

Un evento imperdibile per gli amanti dell’arte

La mostra collettiva “Aldilà sarà” si svolgerà presso lo Spazio Berlendis a Venezia, un luogo che si distingue per la sua atmosfera unica e la sua vocazione all’arte contemporanea. Questo evento rappresenta un’importante occasione per esplorare le opere di artisti emergenti e affermati, che si confrontano con temi attuali come la sostenibilità e l’innovazione. La mostra sarà aperta al pubblico dal 15 ottobre al , offrendo un’opportunità imperdibile per gli appassionati d’arte e i curiosi.

Le opere in mostra: un dialogo tra forma e sostanza

Tra le opere esposte, spicca il lavabo free-standing DAME, realizzato in Vetrofreddo® dall’eclettico designer Vincenzo Missanelli per Glass Design. Questo pezzo non è solo un elemento di arredo, ma un vero e proprio manifesto di bellezza e sostenibilità. La sua forma sinuosa e il materiale innovativo utilizzato per la sua realizzazione pongono interrogativi sul rapporto tra design e ambiente, invitando i visitatori a riflettere sull’importanza di scelte consapevoli nel mondo del design.

Il contributo dell’architettura alla mostra

Un altro aspetto interessante della mostra è il progetto dell’architetto Mario Cucinella per Filla, situato alla Montagnola di Bologna. Cucinella, noto per il suo approccio sostenibile all’architettura, presenta un’opera che integra perfettamente estetica e funzionalità. La sua visione innovativa si riflette in ogni dettaglio, dimostrando come l’architettura possa contribuire a un futuro più sostenibile. La presenza di opere di questo calibro arricchisce ulteriormente il percorso espositivo, rendendo la mostra un vero e proprio viaggio nell’arte contemporanea.

Un invito alla riflessione

La mostra “Aldilà sarà” non è solo un’esposizione di opere d’arte, ma un invito a riflettere su temi cruciali per il nostro tempo. In un’epoca in cui la sostenibilità è diventata una priorità, l’arte si fa portavoce di un messaggio potente: la bellezza può e deve andare di pari passo con la responsabilità ambientale. I visitatori sono incoraggiati a interagire con le opere, a lasciarsi ispirare e a considerare come l’arte possa influenzare positivamente il nostro modo di vivere e di pensare.