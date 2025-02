Un evento che unisce giovani e adulti attraverso esperienze teatrali innovative.

Un festival per tutte le età

Dal 6 al , Brescia ospiterà la terza edizione del Festival Internazionale di Teatro per le Nuove Generazioni, Trame. Questo evento, organizzato dal Teatro Telaio, si propone di creare un dialogo intergenerazionale attraverso esperienze performative uniche. Con un programma ricco di spettacoli, laboratori e mostre, Trame si rivolge a un pubblico variegato, dai più piccoli ai giovani adulti, cercando di coinvolgere anche coloro che raramente si avvicinano al mondo del teatro.

Sezioni del festival

Il festival è suddiviso in tre sezioni principali: “Primi sguardi”, dedicata ai bambini fino ai 6 anni; “Young adult”, riservata ai giovani, e “Nuove figure”, che esplora linguaggi teatrali innovativi. Questa suddivisione permette di offrire contenuti specifici e adatti a ciascun gruppo di età, garantendo un’esperienza coinvolgente e formativa per tutti i partecipanti.

Collaborazioni e laboratori

Trame 2025 non si limita a presentare spettacoli, ma include anche una serie di laboratori interattivi e mostre. Tra le attività in programma, il laboratorio “La grammatica della fantasia” e il laboratorio musicale “La musica che risuona” si svolgeranno in diverse location, coinvolgendo bambini e famiglie in un percorso di scoperta e creatività. Inoltre, il festival ospiterà compagnie teatrali provenienti da Olanda, Francia, Spagna e Italia, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale della manifestazione.

Un punto di riferimento culturale

Maria Rauzi, presidente del Teatro Telaio, ha sottolineato l’importanza di radicare il festival nella zona di via Milano, un’area periferica di Brescia. L’obiettivo è trasformare questo luogo in un punto di riferimento culturale per bambini, famiglie e giovani, portando nuovi spettacoli e iniziative che stimolino la partecipazione attiva della comunità. La direttrice artistica Gessica Carbone ha aggiunto che Trame non è solo un festival, ma un’opportunità per creare un legame tra il teatro e la comunità, promuovendo una fruizione consapevole e attiva delle arti performative.