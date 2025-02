Scopri le novità e gli eventi imperdibili della 29esima edizione di miart.

Un omaggio a Rauschenberg

La 29esima edizione di miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano, si svolgerà dal 4 al presso l’Allianz MiCo. Quest’anno, la fiera rende omaggio a Robert Rauschenberg, artista innovativo e pionieristico, in occasione del centenario della sua nascita. Il tema “Among friends” riflette l’intento di creare una rete di relazioni e collaborazioni tra artisti, galleristi e collezionisti, rendendo miart un punto di riferimento non solo nazionale, ma anche internazionale.

Novità e sezioni della fiera

Con la direzione artistica rinnovata di Nicola Ricciardi, miart presenta diverse novità. Le tre sezioni principali – Established, Emergent e Portal – coprono un ampio arco temporale, dal Primo Novecento fino all’arte contemporanea. Quest’anno partecipano 179 gallerie provenienti da 30 paesi, con nuovi ingressi di spicco come Ben Brown Fine Arts e Victoria Miro. La sezione Emergent, dedicata agli artisti emergenti, ha visto l’upgrade di tre gallerie a Established, segno di un continuo dinamismo nel panorama artistico.

Premi e iniziative speciali

Miart non è solo una fiera, ma anche un’opportunità per riconoscere e premiare il talento. Tra i premi in palio, il Fondo di Acquisizione di Fondazione Fiera Milano, del valore di 100.000 euro, e il Premio Herno per il miglior progetto espositivo. Inoltre, il Premio Orbital Cultura, dedicato alla fotografia, avrà un suo spazio per la prima volta. Queste iniziative non solo valorizzano gli artisti, ma arricchiscono anche le collezioni pubbliche e private.

Collaborazioni e mostre speciali

Miart si distingue per le sue collaborazioni con istituzioni culturali. Quest’anno, la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura parteciperà con uno spazio dedicato a progetti a sostegno degli artisti italiani. Inoltre, due mostre speciali arricchiranno l’offerta culturale: una dedicata a John Giorno al Triennale e l’altra su Rauschenberg al Museo del Novecento. Questi eventi offrono un’opportunità unica per esplorare l’intersezione tra arte e cultura contemporanea.