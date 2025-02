Febbraio 2025 porta una selezione di contenuti esclusivi per tutti gli amanti dell'intrattenimento.

Un mese ricco di emozioni

Febbraio 2025 si preannuncia come un mese eccezionale per gli appassionati di intrattenimento, con una programmazione che promette di coinvolgere e sorprendere. Sky e NOW offrono una selezione di nuove serie e film che spaziano tra generi diversi, garantendo un’esperienza di visione unica. Tra le novità più attese, L’Arte della Gioia, una serie originale che esplora la vita di Modesta, una giovane siciliana del primo Novecento, interpretata da Tecla Insolia. La serie, diretta da Valeria Golino, sarà disponibile dal 28 febbraio e si preannuncia come un viaggio emozionante attraverso la lotta per la libertà e l’emancipazione femminile.

Ritorni e nuove avventure

Il mese di febbraio segna anche il ritorno di The White Lotus con la sua terza stagione, ambientata in Thailandia. Questa serie, già premiata con numerosi riconoscimenti, continua a esplorare le dinamiche sociali e culturali con un mix di dramma e ironia. Gli spettatori possono aspettarsi nuovi intrighi e colpi di scena, con un cast stellare che include Patrick Schwarzenegger e Carrie Coon. La serie sarà disponibile dal 17 febbraio, pronta a catturare l’attenzione di chi ama le storie complesse e ben scritte.

Film da non perdere

Non solo serie, ma anche film di grande impatto arricchiranno la programmazione di Sky. Tra i titoli più attesi c’è Furiosa: A Mad Max Saga, che esplora le origini del personaggio iconico in un contesto post-apocalittico. Questo film, diretto da George Miller e con Anya Taylor-Joy nel ruolo principale, promette sequenze d’azione mozzafiato e una narrazione avvincente. Sarà disponibile a partire dal 24 febbraio. Inoltre, Killers of the Flower Moon, diretto da Martin Scorsese e con un cast di stelle come Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, offrirà una riflessione profonda su temi di ingiustizia e corruzione, in arrivo il 23 febbraio.

Documentari e programmi di cucina

Febbraio non è solo per le serie e i film, ma anche per i documentari. Uomini e Dei, un viaggio attraverso le meraviglie del Museo Egizio di Torino, sarà disponibile dall’8 febbraio, narrato dalla voce di Jeremy Irons. Inoltre, gli amanti della cucina possono godere della nuova stagione di MasterChef Italia, che continua a mettere alla prova i migliori chef amatoriali del paese. Ogni giovedì, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli guideranno i concorrenti in sfide emozionanti e creative.