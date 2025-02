Una rassegna imperdibile che esplora il legame tra uomo e paesaggio attraverso l'obiettivo di un grande fotografo.

Un pioniere della fotografia di paesaggio

Robert Adams, nato nel 1937 a Orange, è uno dei nomi più influenti della fotografia di paesaggio americana. La sua opera, spesso incentrata sulla denuncia della deforestazione e dell’espansione urbana, ha avuto un impatto significativo sulla percezione del paesaggio naturale e delle sue trasformazioni. La mostra “Compositions of Earth”, attualmente in corso a Casa Mutina a Milano, rappresenta un’opportunità unica per scoprire il suo lavoro, che fino ad ora era stato poco conosciuto in Italia.

Un’esposizione che racconta una storia

La rassegna, curata da Sarah Cosulich, presenta una selezione di immagini che riflettono il profondo legame tra l’uomo e il paesaggio. Attraverso una cornice innovativa, realizzata con mattoni naturali multiformi, le opere di Adams vengono messe in risalto, creando un dialogo visivo che invita il pubblico a riflettere sulle questioni ambientali contemporanee. Le fotografie, caratterizzate da un’eleganza sobria e da una composizione raffinata, riescono a trasmettere una visione poetica e intellettuale del mondo.

Un messaggio di consapevolezza ambientale

Adams ha dedicato gran parte della sua carriera a documentare l’espansione suburbana e le conseguenze della deforestazione, temi che oggi sono più rilevanti che mai. La sua attenzione per le questioni civiche e ambientali si riflette nelle sue opere, che non solo catturano la bellezza del paesaggio, ma invitano anche a una riflessione critica sulle scelte che influenzano il nostro ambiente. Attraverso le sue fotografie in bianco e nero, Adams riesce a trasmettere un senso di silenzio e contemplazione, offrendo uno sguardo profondo sulle trasformazioni del West americano.