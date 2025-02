Scopriamo come quattro videoteche milanesi resistono all'era dello streaming.

Un tuffo nel passato: la magia delle videoteche

Le videoteche, simbolo di un’epoca passata, evocano ricordi di lunghe serate trascorse a scegliere film tra scaffali stracolmi. A Milano, nonostante l’avvento delle piattaforme di streaming, esistono ancora quattro videoteche che continuano a resistere, offrendo un’esperienza unica e nostalgica. Questi luoghi non sono solo negozi, ma veri e propri santuari per cinefili e collezionisti, dove il cinema può essere toccato e vissuto.

Videobrera: passione e dedizione

Iniziamo il nostro viaggio da Videobrera, situata in via Volta. Fondata nel 1986, questa videoteca è un rifugio per gli amanti del cinema. Il titolare, Giorgio Millefanti, spiega che la chiave del successo è la qualità dei titoli offerti. Con un catalogo di diecimila DVD a noleggio e sedicimila in vendita, Videobrera è un tesoro per chi cerca film rari e d’autore. Giorgio, appassionato e dedicato, lavora instancabilmente per mantenere viva questa tradizione, insegnando ai giovani l’importanza del cinema classico.

Zari Films: un viaggio nella storia del cinema

Proseguendo, ci dirigiamo verso Zari Films, un’istituzione nel quartiere del cinema. Fondata nel 1965, Zari Films non è solo una videoteca, ma un centro di distribuzione e proiezione di film. Franco Porrati e suo figlio Mattia gestiscono questo luogo magico, dove le bobine cinematografiche e i proiettori raccontano storie di un’epoca passata. Oltre al noleggio di DVD, Zari Films offre rassegne cinematografiche e servizi di digitalizzazione, mantenendo viva la memoria del cinema tradizionale.

Bloodbuster: il regno del collezionismo

La nostra terza tappa è Bloodbuster, un negozio che celebra il cinema di genere. Fondato nel 1999 da Manuel Cavenaghi e Daniele Magni, Bloodbuster è un paradiso per gli appassionati di horror e fantascienza. Qui si possono trovare DVD, gadget e persino colonne sonore. Manuel crede fermamente che ci sia ancora spazio per il supporto fisico, nonostante la crescente popolarità dello streaming. La passione per il cinema e la ricerca di titoli introvabili rendono Bloodbuster un luogo unico nel panorama milanese.

Antica Videoteca di Baggio: un angolo di storia

Infine, ci dirigiamo verso l’Antica Videoteca di Baggio, un negozio che riporta alla mente i tempi in cui ogni quartiere aveva la sua videoteca. Carlo Casati, il titolare, ha dedicato venticinque anni alla gestione di questo luogo, dove i clienti sono principalmente collezionisti. Nonostante le sfide del mercato, Carlo continua a lavorare con passione, sperando che l’amore per il cinema possa superare le difficoltà legate alla tecnologia e alla digitalizzazione.

Un futuro incerto ma promettente

Le videoteche di Milano rappresentano un legame con il passato e una resistenza contro l’omologazione del digitale. Mentre il futuro di queste attività rimane incerto, la passione dei titolari e l’affetto dei clienti dimostrano che c’è ancora spazio per il cinema tradizionale. In un’epoca in cui tutto è a portata di clic, questi luoghi ci ricordano l’importanza di vivere il cinema in modo tangibile, riscoprendo la bellezza di un film scelto con cura e condiviso con amici e familiari.