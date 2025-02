Un viaggio tra antico e moderno attraverso le opere di una giovane artista veneziana

Un’artista in dialogo con il passato

Barbara De Vivi, giovane artista veneziana, si distingue nel panorama contemporaneo per la sua capacità di interrogarsi sul tema del doppio. Le sue opere, attualmente esposte alla Galleria Poggiali, offrono una riflessione profonda che unisce elementi della pittura sacra rinascimentale a riferimenti al mondo dei media odierni. Cresciuta tra le meraviglie artistiche di Venezia, De Vivi trae ispirazione dalla solennità dei dipinti delle grandi chiese, reinterpretando il passato attraverso una lente contemporanea.

La fusione di antico e moderno

Le sue creazioni sono caratterizzate da una stratificazione di significati e stili. Le velature dei drappi rinascimentali, come quelli di Mantegna, si fondono con paesaggi metropolitani e corpi femminili, creando un dialogo visivo che invita lo spettatore a riflettere. La giovane artista, con un background accademico solido, riesce a mescolare il sacro e il profano, il gotico e il quotidiano, dando vita a composizioni che raccontano storie personali e universali. Ogni opera diventa un viaggio attraverso emozioni e memorie, dove il doppio emerge come tema centrale.

Il processo creativo e il dialogo con la sorella

Un aspetto affascinante del lavoro di De Vivi è il suo processo creativo, che si sviluppa attraverso un dialogo visivo con sua sorella. Inviando fotografie e suggerendo pose, l’artista crea un legame intimo che si riflette nelle sue opere. Questa interazione si traduce in dipinti che spesso ritraggono coppie di figure femminili, accostate o sovrapposte, in una fusione che evoca un senso di riflessione e introspezione. La mostra si divide in due sezioni: una serie di piccole opere su carta che esplorano la duplicità in modo ripetitivo, e un gruppo di opere più complesse, dove i corpi si sovrappongono a immagini di edifici e creature fantastiche, creando un effetto visivo sorprendente.

Un’esperienza visiva unica

La mostra di Barbara De Vivi non è solo un’esposizione di opere d’arte, ma un’esperienza immersiva che invita il pubblico a esplorare il concetto di doppio in tutte le sue sfaccettature. Le tavolozze di colori, ricche e variegate, contribuiscono a dare unicità a ogni pezzo, mentre la stratificazione delle immagini crea un effetto di profondità che ricorda le vetrate delle chiese. L’artista riesce a catturare l’attenzione con una narrazione visiva che trascende il tempo, invitando a riflettere su come il passato e il presente possano coesistere e influenzarsi reciprocamente.