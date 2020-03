Beppe Sala ha annunciato, oltre alla sanificazione delle strade e dei mezzi Atm, la chiusura di tutti i parchi di Milano per l'emergenza Coronavirus

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha deciso di istituire un appuntamento fisso con i milanesi ogni mattina. Dal suo ufficio di Palazzo Marino informerà i suoi concittadini della situazione di emergenza Coronavirus che la città e il Paese stanno vivendo, con un particolare focus sulle azioni disposte dall’amministrazione comunale di Milano.

Coronavirus Milano, Sala: “Chiusi parchi”

Parlando alla cittadinanza, il sindaco ha annunciato nuove misure a Milano: “Amsa sta procedendo a una sanificazione delle principali piazze e vie della città. Estenderemo questa attività a tutta la città. Ringrazio il personale di Amsa che fa un lavoro non certo semplice in questo momento“. Passando poi alla situazione dei mezzi pubblici, Sala ha annunciato la sanificazione giornaliera di ogni mezzo “su tutti i punti di contatto: grazie la personale di Atm che non molla“.

Nel pomeriggio di venerdì 13 il primo cittadino firmerà inoltre un’ordinanza “per chiudere i parchi recintati di Milano da domani mattina: è necessario farlo.

Invito tutti a un comportamento in linea con le regole” ha detto.





L’invito a partecipare al fondo

Nel messaggio del giorno precedente, il sindaco aveva annunciato l’istituzione di un Fondo mutuo soccorso. “Il Comune ci metterà una parte ma chiamiamo a raccolta chiunque. Siamo in un’emergenza sanitaria, ma poi purtroppo seguirà un’emergenza economica e social. Dobbiamo pensare a chi è e sarà in difficoltà. Chiamo tutti i milanesi alla generosità. Nei prossimi giorni chiarirò meglio come funziona” ha concluso prima di dare l’appuntamento al prossimo messaggio: “A domani mattina“.