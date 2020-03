Per trascorrere una serata particolare, esclusiva e indimenticabile, Dessert Bar Milano è il posto perfetto.

Nel pieno centro della città di Milano esiste un piccolo angolo, composto da poche sedute, dove avrete l’opportunità di potervi emozionare, ma soprattutto farvi emozionare. A loro piace descriversi come un luogo dove sia ancora possibile sognare e osare, senza nessun limite e divieto: stiamo parlando dell’innovativo Dessert Bar Milano, e in questo articolo cercheremo di conoscerlo meglio e scoprire tutto ciò che ha da offrire.

Dessert Bar Milano

A capo di questo sogno incantato troviamo uno chef pasticcere, noto nell’ambiente culinario italiano per le sue innovative idee, pronte sempre a infrangere le regole classiche della cucina, creando nuove alchimie di sapori e gusti: Federico Rottigni. Ed è proprio con lui e con il suo team che verrete trasportati nel mondo di Dessert Bar Milano, ridisegnando un nuovo concetto di serata, ma soprattutto di esperienza immersiva nell’ambito della pasticceria.

La mente creativa dello chef, insieme a un ambiente intimo e accattivante come quello del suo locale, vi trasporterà in un viaggio sensoriale tra piatti rivisitati, pasticceria moderna e ottimi drink ad accompagnare il tutto.

Il menù

I posti all’interno di Dessert Bar Milano sono volutamente pochi: più precisamente, sono undici sedute vicino alla zona del bancone, per poter assistere a dei veri show culinari, e solamente quattro i tavoli a disposizione. Lo spazio ridotto e la selezione di poche persone è ottimale per poter trascorrere una serata indimenticabile, con il massimo del servizio possibile: il cliente sarà veramente coccolato. Per poter accedere a una serata di Dessert Bar Milano sarà fondamentale prenotare: infatti, il servizio proporrà solamente due turni di servizio per serata.

Il menù della Dessert Dining Show prevede un’unica scelta: la Dessert experience & Drink pairing. Dovrete quindi fidarvi e farvi accompagnare in un’esperienza culinaria che vorrà stupirvi: a seconda della serata in cui deciderete di partecipare, il costo varierà dai 52 euro fino a un massimo di 64 euro.





Info e prenotazioni

Dessert Bar Milano, sito in Via Crocefisso al civico 2 di Milano, è una realtà che vi potrà ospitare tutte le sere, dal mercoledì alla domenica, dalle ore 20.00 fino alle 00.00. Per poter garantire un’esperienza unica e poter coccolare la propria clientela, i posti solo limitati e suddividisi in diversi turni, chiamate corse: proprio per questa ragione, come già precedentemente accennato, la prenotazione sarà obbligatoria.

Per concludere, se avete voglia di provare un’esperienza altamente stimolante e immersiva, scoprendo nuovi gusti e sapori legati alla pasticceria moderna, combinando una selezione ad hoc di drink innovativi ma, soprattutto, trascorrere e provare un nuovo concetto di serata, del tutto diverso da quelli proposti dalla maggior parte dei locali e dalle lounge bar.

Dessert Bar Milano sarà proprio il posto giusto: lo chef Federico Rottigni, infatti, saprà accompagnarvi nel suo mondo, appositamente studiato per poter far provare emozioni alla propria clientela, in un ambiente assolutamente informale dall’atmosfera elegante. Fare cucina creativa come questa è saper raccontare delle vere e proprie storie, che faranno immaginare e sognare chiunque vorrà entrarci: non ci resta altro che augurarvi una splendida esperienza!