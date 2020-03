Consegna a domicilio a Milano: piattaforme e ristoranti che offrono il servizio

Come fare per usufruire della consegna a domicilio di cibo, spesa e altri beni di prima necessità? Tutte le piattaforme utili.

È una delle mode del momento, decisamente interessante ma soprattutto particolarmente utile, soprattutto quando l’impossibilità di movimento, non vuole essere accompagnata dall’impossibilità di degustare un buon manicaretto. Si tratta della consegna del cibo a domicilio, che diversi ristoranti di Milano hanno attivato anche e soprattutto per i momenti durante i quali, uscire non è proprio raccomandato.

Che sia dettato da necessità o per il puro piacere, di farsi recapitare a casa una bella cenetta a base di tante prelibatezze, il servizio a domicilio è un plus che diversi locali di Milano hanno attivato ormai da tempo, con un notevole successo.

Consegna a domicilio a Milano

La selezione dei migliori ristoranti, ai quali rivolgersi per il servizio a domicilio, è presente su diversi canali web. Basterà digitare su uno dei motori di ricerca cosa si cerca, accompagnato, volendo, dalle specialità gastronomiche preferite.

Alcuni siti web, sono stati creati appositamente per racchiudere una vasta selezione di ristoranti che affiliandosi al sito, ottengono ovviamente maggiore visibilità.

Uno di questi è Uber Eats, che offre la consegna a domicilio di specialità alimentari, preparate da ben 46 ristoranti diversi a Milano.

Dai più noti fast food, fino al sushi, passando per le ottime pizze napoletane, tutte rigorosamente ben confezionato e consegnato al proprio domicilio da fattorini incaricati.

Altri siti web molto utilizzati dagli utenti sono quelli di Deliveroo, Bacchetteforchette, Justeat e Foodora. Ognuno ha un numero piuttosto importante di ristoranti affiliati, tra i quali scegliere il piatto preferito, la golosità o semplicemente un rapido snack per riempire lo stomaco.

Scendendo nel particolare, vanno fatte delle differenziazioni in tema di servizi. Deliveroo, ad esempio è una realtà che dispone di una radicale organizzazione territoriale fatta di riders, in grado di prelevare il cibo nei locali affiliati e consegnarlo al domicilio.

La piattaforma in questo caso, è responsabile solo ed unicamente del servizio di trasporto e consegna, cercando di garantire il massimo dell’igiene, della cortesia e soprattutto della puntualità; non risponde ovviamente della qualità riguardo la preparazione del cibo, così come del loro imballaggio per il trasporto.

Anche Gloovo rientra in questo tipo di piattaforme, con la differenza che può consegnare la qualsiasi, da una cena cinese, a un nuovo mazzo di chiavi, appena uscite dal negozio di ferramenta.

Molti ristoranti di Milano, si sono invece riuniti in network, creando delle piattaforme di pura promozione, dietro alle quali tutto viene demandato all’esperienza, serietà e professionalità di ogni singola realtà ristorativa.

Su queste piattaforme, Justeat ne è esempio rilevante, il numero di pizzerie, ristoranti, rosticcerie, fast food, ma anche ristoranti gourmet è decisamente imponente e molto spesso, si riesce ad ordinare un buon piatto di spaghetti preparati magari dal ristorante sotto casa.

Il ristorante digitale

Discorso a parte per le piattaforme come Foorban, che rappresentano un vero e proprio ristorante digitale, all’interno delle quali, la scelta limitata dei piatti, lascia spazio ad esperienze culinarie di livello e con ingredienti normalmente a Km zero.

Al lavoro nei ristoranti digitali, quotatissimi chef che realizzano piatti particolari, confezionandoli con estrema cura per il successivo trasporto.

Milano è una delle città, dove questo tipo di servizio è utilizzato per la maggiore, preferito di fatto, alle altre più semplici e magari economiche, soluzioni di pasti a domicilio.





Quanto costa il servizio?

Dipendentemente dalla piattaforma sulla quale si opera, il costo della consegna a domicilio può avere prezzi diversi.

All’interno dei network, il costo della consegna è deciso da ogni singolo ristoratore e normalmente, già incluso nel prezzo del piatto.

Su altre piattaforme, il prezzo della consegna a domicilio, può avere costi che si aggirano tra i 2.50 e i 3 euro, normalmente addebitati al momento del pagamento tramite carta di credito.