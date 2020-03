Aperitivo a Milano Garibaldi: 10 locali imperdibili

Il quartiere Garibaldi a Milano offre numerosissime possibilità per l'aperitivo: tutti i locali consigliati.

Milano è una città che può offrire moltissime possibilità a coloro che amano godersi l’aperitivo in locali nuovi e alla moda. Le diverse alternative sono in grado di accontentare tutti i palati, anche i più esigenti. Ecco 10 locali davvero imperdibili dove fare l’aperitivo a Milano, zona Garibaldi.

Aperitivo a Milano Garibaldi

1. Frida

Il locale non è nuovo, in quanto ha aperto i battenti già nel 2000, ma da allora è un continuo via vai di persone. Frida è frequentato soprattutto da studenti, universitari e non solo, vi sono anche affezionati di una certa età. Il top è sicuramente andarci in una calda sera d’estate e sorseggiare una bella birra fredda o un cocktail nel bellissimo giardino.

2. Cantine Isola

Entrando in questo locale non si può sicuramente fare a meno di notare le bottiglie di vino.

Ce ne sono ovunque, vanno dal pavimento al soffitto ed è praticamente impossibile non trovare il vostro preferito. Lo spazio interno non è molto ampio, ma vale comunque la pena andarci qualche volta.

3. Isola della birra

Non poteva di certo mancare nel quartiere una birreria di fiducia. L’Isola della birra propone ogni settimana birre alla spina diverse che spaziano tra birre artigianali, made in Italy e a chilometro zero. In una birreria così poi non poteva mancare il cibo come grandi taglieri di salumi e formaggi e panini farciti.

4. Ceresio 7

Ceresio 7 è uno scenografico american bar siutuato proprio in zona Garibaldi. Il punto forte di Ceresio 7 è sicuramente il design in pieno stile newyorkese. Molto belle anche le terrazze con piscina da dove è possibile ammirare lo skyline di Porta Nuova.

Oltre all’atmosfera glamour è possibile prendere un aperitivo di qualità composti da cocktail d’autore con finger food e piatti gourmet.

5. Mag Café

Mag Cafè è un angolo ovattato dove è possibile rifugiarsi per sfuggire dalla confusione milanese. Il locale è caratterizzato da un’ambientazione retrò che si riflette anche sui cocktail che sono ricercati, vintage e vengono serviti in bicchieri che provengono da ogni parte del mondo. Ad accompagnarli vi sono tante prelibatezze come salame, formaggi, taralli e pane carasau.

6. Rita & Cocktails

Il nome è dedicato a Rita Hayworth ed è un vero e proprio american bar ispirato agli anni Cinquanta. La scelta dei drink è davvero ottima, si va dai quelli classici a quelli creativi e fantasiosi. Proprio qui, infatti, è nato il celebre cocktail Gin Zen.

Per chi preferisce, è presente anche un’ottima lista dei vini. Da mangiare non mancano i classici finger food e delle verdure sfiziose al piattino.

7. Rufus

Il Rufus nasce a Milano nel 2016 ed è caratterizzato da uno stile ricercato, ma senza strafare. Al mattino è possibile gustare deliziose brioches e piccola pasticceria, ma è dalle 18 in poi che il locale diventa serale ed è pronto per gli aperitivi. Per ogni aperitivo, il Rufus ne offre un altro identico, un 2×1 davvero imperdibile. Inoltre, ogni settimana vi è una drink list diversa.

8. Santeria Social Club

Questo nuovo locale ha solo pochi mesi di vita, ma è già diventato famosissimo. Santeria Social Club è un grande bar con ampi spazi e grandi tavoli ideali per i gruppi.

L’apertivo parte alle 18:30 e dura fino alle 21. Ad accompagnare i cocktail non mancano mai olive, taralli, noccioline e lupini.

9. Colibrì

È quasi riduttivo chiamare questo locale semplicemente bar. Al Colibrì l’aperitivo viene servito dalle 18:30 alle 21 e comprende un ricco buffet composto da patatine, pizzette, focacce, grissini, tagliere di salumi misti e crostini. Ogni giorno c’è l’aperilibro, ovvero per ogni libro acquistato il locale offre un aperitivo. Il giovedì, invece, è possibile ascoltare musica dal vivo e partecipare alla presentazione di libri o riviste.





10. La hora feliz

Anche se il nome potrebbe far pensare ad un locale straniero, La Hora Feliz è un tipico bar milanese che all’ora dell’apertivo offre il classico buffet. La gamma dei cocktail è molto ampia come quella del cibo e vengono serviti su misura che può essere normale o XL. D’estate sono presenti anche dei tavolini all’esterno.