Aperitivo a Milano Centrale: i 10 migliori locali

I locali che offrono un aperitivo in zona Milano Centrale sono numerosi e in grado di accontentare ogni tipo di palato.

La moda dell’aperitivo investe soprattutto le città del nord Italia, interessando soprattutto le giovani generazioni, sempre più affascinate dall’idea di condividere insieme ad amici, parenti e conoscenti un importante momento della giornata attraverso il piacere del cibo. Considerato dagli esperti come qualcosa di molto simile a quello francese, l’aperitivo che si consuma a Milano, ad esempio, è sostanzioso: accompagna i commensali in un viaggio culinario breve ma intenso, racchiude la bontà di pietanze gustose in un unico pacchetto food and drink e riesce a mettere insieme la potenza del cibo e l’idea della condivisione. A scopo puramente informativo, qui di seguito sono elencati i 10 migliori locali che offrono l’aperitivo migliore nella zona di Milano Centrale.

Aperitivo a Milano Centrale

Salvaguardia della tradizione

Presso la storica stazione centrale di Milano sono aperti al pubblico, ogni giorno della settimana, tre locali molto conosciuti e piuttosto ambiti dai giovani.

Il primo si chiama Dispensa Emilia e può essere considerato come un concentrato di competenza, passione e voglia di salvaguardare la tradizione culinaria emiliana sotto ogni punto di vista. Il locale è gestito da personale altamente qualificato e sempre pronto a venire incontro alle esigenze dei commensali. Versando modiche cifre in denaro, chi si accinge a consumare un aperitivo sa di poterlo fare in pieno stile emiliano: due tigelle farcite a piacere, un contorno misto tra verdure saltate o patate al forno e un calice di vino costituiscono l’offerta base del classico happy hour offerto dal locale di chiara matrice emiliana. Panzera racchiude invece tutta la bontà della tradizione lombarda, grazie sopratutto alla presenza di uno staff di collaboratori che quotidianamente offre alla clientela delle chicche gastronomiche ben note ai commensali di Milano e dintorni: a poco più di sette euro a persona, l’aperitivo può essere consumato a base di tramezzini ripieni, calice di vino o bibita e contorni cucinati al momento, in grado di soddisfare i palati più raffinati.

Sicilia’s è di impronta siciliana: all’interno del bar turisti e residenti possono assaggiare le prelibatezze che la terra sicula offre quotidianamente. Stuzzichini, verdure pastellate, pane artigianale e drink non superano il prezzo standard di un aperitivo milanese.

Il massimo dell’innovazione

A Milano, così come in tante altre metropoli italiane, la gastronomia cammina di pari passo con l’innovazione. Un chiaro esempio, in questo senso, è offerto dai locali storici della stazione centrale “Gud”, “Meatball Family” e “Panino Giusto”. Pur essendo tre location molto diverse tra loro, riescono ad offrire un servizio di ristorazione a trecentosessanta gradi che comprende anche il tanto desiderato aperitivo. Gud Milano offre una vasta scelta di focacce gourmet, scrupolosamente preparate dallo chef Stefano Cerveni, da anni protagonista della cucina tipica settentrionale.

Meatball Family eccelle nella preparazione di aperitivi a base di drink e polpette, realizzate seguendo i canoni delle diverse tradizioni culinarie italiane. Presso lo storico locale Panino Giusto, i giovani possono consumare come aperitivo un panino home made, farcito con salumi di qualità, formaggi stagionati e verdure preparate al momento. Il tutto, accompagnato da un buon calice di vino, aperol o spritz.

Gli aperitivi fai da te

Sempre all’interno della stazione di Milano Centrale accolgono turisti e residenti i locali “Cibiamo“, “A’ Puteca“, “Maio” e “Bistrot Milano“. Tutte e quattro le location, oltre al semplice aperitivo, offrono una vasta selezione di pietanze, rigorosamente dedicate ai palati più esigenti. Non avendo a disposizione un menù strettamente dedicato all’aperitivo, chiunque può scegliere di comporlo a proprio piacimento, optando per la consumazione di panini, tramezzini, focacce, taglieri di salumi e formaggi e una vasta selezione di vini, prosecchi e bevande varie.