Tom Milano: menu e prezzi per un aperitivo o una cena

Tom Milano: tutto ciò che c'è da sapere su prezzi e menu del locale che offre un'atmoasfera particolare ed eventi unici.

In perfetto stile newyorkese, il TOM si trova in Via Molino delle Armi, angolo Via della Chiusa, ovviamente a Milano. L’atmosfera particolare del locale, diviso in due settori con diverse ambientazioni, mixa deliziosamente i veloci brunch del mattino, con le sofisticate serate a tema.

Tom Milano: prezzi e menu

Il primo ambiente del TOM, ospita il ristorante bar, con un grandissimo bancone dall’aria informale ma accogliente; qui vengono serviti pranzi e cene, ma anche deliziosi aperitivi con buffet particolarmente invitanti e cocktail superlativi dai mille sapori. In questa zona del locale, si può gustare la più ampia selezione di piatti della cucina internazionale.

Il menu

Lo chef ha studiato una particolare suddivisione del menù che offre sezioni ben definite per ogni ora del giorno: Lunch con il suo take a break, Late Lunch con il TOM lunch menù, Dinner con il menù che ha lo stesso nome, offerto dal Lunedì al Giovedì e Live Music Dinner con il fantastico Cheers to the Weekend servito appunto nel week end.

Per ognuno piatti particolari con ingredienti ricercati e una deliziosa area riservata ai poke, dai contenuti esotici mixati a prodotti provenienti dal territorio italiano. Tartare, tacos e focaccine farcite sono pronte per chi all’ora del break ha poco tempo ma vuole mangiar bene. Le insalatone, così come i club sandwiches del late lunch, servito dalle 14 alle 18, sono fresche e gustose. Per l’ora del dinner, la scelta dei piatti è davvero invitante, ampia la scelta tra portate di carne o di pesce o, totalmente vegetariane, mentre i dolci sono la giusta conclusione a qualsiasi ora.





Ovviamente accanto a tutte queste leccornie, ce ne sono tante altre, nuove e gustose, da consumare magari per un brunch veloce o una cena in compagnia di amici; la sera al TOM è allietata dalla deliziosa quanto vivace compagnia di musica soft, anche live.

Una caratteristica imperdibile del TOM sono i Rimmel Saturday Live Music Dinner Show, che prenderanno vita sulle note delle musiche più famose degli anni ’90.

Nelle serate infrasettimanali invece, il programma è sempre ricco di eventi, il Lunedì prende vita il ‘Sandra portami al TOM’, aperitivo super chill con accompagnamento di piano bar e simpatico show.

Indie Dance Mania è l’appuntamento del Martedì, momento durante il quale si cantano a squarciagola le HIT di ogni tempo.

L’arte abbinata alla musica la si trova di Mercoledì, con Arte su Marte, appuntamento imperdibile con tele bianche da riempire, ognuno con la sua fantasia. Il Giovedì è dedicato al business, ma sempre in musica e davanti ad un buon piatto gourmet; Post Office è il momento di incontro tra liberi professionisti che, tra un brano e l’altro potrebbero trovare l’occasione giusta per creare partnership.

Theordinaryweekend ha inizio dal Venerdì sera, con l’irrinunciabile appuntamento di Made in the 90’s, cena e musiche esplosive per scaldare i muscoli in attesa della saturday night fever.

Gli eventi

All’interno del locale, grazie al suo interior design ricercato e sofisticato, caratterizzato inoltre dalla presenza di molte zone verdi, sono possibili convention e meeting aziendali, grazie alla presenza di attrezzature dedicate al business quali service audio – video e ovviamente servizio WIFI.

Perfetta anche l’organizzazione di feste private e piccole cerimonie, che sono seguite in ogni particolare, da uno staff preparato e qualificato.

I prezzi

Dai menù pubblicati si nota che i prezzi di TOM per le varie pietanze non sono assolutamente alti ne tantomeno fuori mercato.

La portata più costosa del brunch a base di salmone, avocado, cipolle caramellate, pomodori e yogurt, ad esempio è di 16 euro.

In sintesi prezzi nella media soprattutto, se consideriamo che siamo a Milano vicini al centro.