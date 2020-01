Qc Terme Milano: il paradiso del benessere in zona Porta Romana

Un vecchio tram adibito a sauna e tante piscine riscaldate: tutte le informazioni sull'oasi termale nel pieno centro di Milano.

Cosa c’è di meglio di una giornata o un week end alle terme per concedersi del tempo per rilassarsi? Trascorrere del tempo alle terme viene visto ancora oggi come un qualcosa di straordinario, e come tale da non concedersi spesso. Al contrario proprio per gli enormi e innumerevoli benefici che ne derivano è importante dar spazio al proprio benessere psicofisico. L’Italia è davvero un paese in cui è impossibile non trovare il luogo adatto alle proprie necessità, anche vicino o all’interno delle grandi metropoli come Milano si può evadere per qualche ora dalla frenesia della quotidianità grazie al grande centro termale firmato Qc Terme.

Qc Terme a Milano

Per tutti coloro che vivono nei pressi del capoluogo lombardo e che desiderano rilassarsi, pur non allontanandosi troppo dalla città, ciò che fa al proprio caso sono senza dubbio le Terme Qc a Milano.

Queste terme pur non avendo una fonte diretta dalla sorgente, hanno ugualmente acque ultra rilassanti riscaldate dalle falde sottostanti. Grazie a questa particolarità si può stabilire la temperatura dell’acqua più idonea a seconda della stagione fredda o calda. Si tratta di una vera immersione in un mondo fatto cura e attenzione, ma al tempo stesso è anche piuttosto stimolante. Infatti oltre a rigenerare energeticamente il corpo, le terme sono dotate di particolari getti d’acqua che posti in diversi punti forniscono un’ottima azione rassodante e drenante oltre che idromassaggio che aiuta a stimolare la circolazione. Altri ancora possono essere i percorsi che prevedono la stimolazione dei sensi, come le vasche sensoriali. Per chi invece ama perdersi cura della pelle e allo stesso tempo desidera purificare il proprio corpo respirando a pieni polmoni, il luogo più adatto sarà senz’altro la stanza del sole, dove si potrà beneficiare delle proprietà del sale marino presente sulle pareti.

Per gli amanti del calore estremo e delle saune, ce ne sono davvero per tutti i gusti, partendo dal particolare Tram del benessere, un autentico tram adibito a sauna, fino ad arrivare ai bagni a vapore per rigenerarsi e purificare a fondo la pelle.





I prezzi e le offerte

Se si desidera passare qualche ora in questo centro benessere termale è utile informarsi sui prezzi applicati. Naturalmente le offerte più convenienti includono pacchetti con più percorsi o possibilità di scelta.

Vediamo meglio nel dettaglio di cosa si tratta:

Ingresso Giornaliero singolo : per coloro che desiderano passare solo una giornata al centro godendo esclusivamente delle vasche termali il costo è pari a 48 euro e sul sito sarà possibile selezionare gli orari più comodi.

: per coloro che desiderano passare solo una giornata al centro godendo esclusivamente delle vasche termali il costo è pari a 48 euro e sul sito sarà possibile selezionare gli orari più comodi. Ingresso Serale : si tratta della possibilità di accedere al centro dopo le ore 18.00. In tal caso il pacchetto comprende il classico percorso benessere oltre ad un aperitivo a buffet, per soli 46 euro.

: si tratta della possibilità di accedere al centro dopo le ore 18.00. Ingresso sotto le stell e: in questo caso si tratta di un ingresso a partire dalle 19.30 e comprende il percorso benessere con aperitivo a buffet fino alle 21.00, per 42 euro.

e: in questo caso si tratta di un ingresso a partire dalle 19.30 e comprende il percorso benessere con aperitivo a buffet fino alle 21.00, per 42 euro. Day Spa 25, 50 o di coppia : in questi 2 pacchetti vengono offerti ingressi al percorso benessere e a seconda dell’opzione che si sceglie un messaggio da 25 o 50 minuti. Il tutto per un totale di 88 euro nel primo caso e 124 nel secondo. Se invece si viene in dolce compagnia il percorso per entrambi compresi il massaggio da 50 minuti costerà 248 euro.

: in questi 2 pacchetti vengono offerti ingressi al percorso benessere e a seconda dell’opzione che si sceglie un messaggio da 25 o 50 minuti. Il tutto per un totale di 88 euro nel primo caso e 124 nel secondo. Se invece si viene in dolce compagnia il percorso per entrambi compresi il massaggio da 50 minuti costerà 248 euro. Trattamenti viso : naturalmente sarà anche possibile aggiungere trattamenti viso antiage, multi vitaminici o idratanti al costo di 88 euro l’uno.

: naturalmente sarà anche possibile aggiungere trattamenti viso antiage, multi vitaminici o idratanti al costo di 88 euro l’uno. Trattamenti corpo: per il corpo invece sono previsti trattamenti riducenti al fango, per 116 euro, trattamenti drenanti anch’essi da 116 euro, o ancora re mineralizzanti. Con 88 euro invece si può beneficiare di trattamenti purificanti o bendaggio body contouring, oppure con soli 44 euro uno scrub illuminante total body.

Per ciò che riguarda le modalità di prenotazione, sarà molto semplice prenotare i trattamenti che si desidera ricevere in totale autonomia attraverso il sito web, e se lo si desidera si può pagare anticipatamente online.