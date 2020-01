Tutti i migliori locali dove fare aperitivo, le gelaterie e i negozi di Piazza Gae Aulenti a Milano.

Quando si pensa al volto innovativo di Milano non si può fare a meno di pensare alla recentissima e magnifica Piazza Gae Aulenti, inaugurata nel 2012 e già considerata tra le piazze più belle d’Italia. Questa piazza rappresenta una sorta di collegamento tra il centro storico-artistico di Milano e la sua “city”, regno del business e degli squali della finanza. Piazza Gae Aulenti è una delle attrazioni maggiormente predilette dai turisti e dagli stessi milanesi che possono godere della vista del notorio Bosco Verticale, dell’Unicredit Tower (l’edificio più alto d’Italia) ma anche di moltissimi locali ed esercizi commerciali alla moda.

Piazza Gae Aulenti: i migliori negozi

Le attività commerciali in Piazza Gae Aulenti sono davvero tante e possono soddisfare le esigenze di molti, potendo spaziare dai negozi di abbigliamento e calzature ai negozi di libri, musica e arredamento.

I più sportivi non potranno fare a meno di fare una tappa presso l’enorme stabile di Nike Milano Porta Nuova, un edificio immenso di circa quattrocento metri quadri che vende abbigliamento sportivo e casual del famoso marchio statunitense, sia maschile che femminile; lo stabile è interamente concepito in chiave innovativa e tecnologica e vi è addirittura un apposito servizio che permette di scegliere l’ottimale scarpa per running in base a come si corre su un tapis roulant. Vicinissimi all’edificio Nike vi sono altri due importanti negozi sportivi: il New Balance Store e il Colmar Point. Il primo si occupa della vendita di prodotti sportivi e abbigliamento alla moda per uomo, donna e bambino ed è articolato su due piani mentre il secondo è specializzato nella vendita di giacconi, giacche e impermeabili per chi ama lo sci e le passeggiate in montagna.

Chi ama la lettura non può rimanere deluso poiché in Piazza Gae Aulenti vi è uno dei più grandi negozi Feltrinelli della penisola che offre, oltre alla classica vendita di libri e cd musicali, anche diversi punti per la ristorazione e la navigazione sul web.





I migliori aperitivi e gelati

Quando termina una giornata di lavoro, o per la semplice occasione di un incontro tra amici, non c’è niente di meglio che gustarsi un bell’aperitivo o un buon gelato; Piazza Gae Aulenti è il luogo perfetto per soddisfare entrambe le situazioni. Uno dei bar più frequentati per consumare un aperitivo in tutta calma è il The Stage Dining: in pieno stile american-bar, con parquet e sedie e tavoli di legno, questo locale offre aperitivi rivisitati in chiave gourmet, spaziando da tartine ad assaggi di risotti.

Si segnala inoltre una ricca scelta di vini da poter accompagnare mentre si stuzzica. Chi è invece alla ricerca di qualcosa di più corposo da poter accompagnare al solito spritz, può dirigersi presso la Locanda di Romagna, posizionata al primo piano della Torre Unicredit, sempre in Piazza Gae Aulenti. Il locale, in stile tavernesco romagnolo, offre diverse pietanze che vanno dai salumi tipici della tradizione ad assaggi di primi e secondi piatti. Assaporare un buon gelato a Milano equivale ad acquistarlo presso due rinomatissime gelaterie, entrambe con sede in Piazza Gae Aulenti, che sono la Gelateria Venchi e la Gelateria Grom. La Gelateria Venchi è specializzata anche nella vendita di cioccolatini e praline di cioccolato che è possibile abbinare al proprio cono o alla propria coppetta di gelato mentre la Gelateria Grom dell’omonima storica catena propone gelati in tutte le combinazioni, preparati secondo la tradizione di una volta.

I nuovi locali

Piazza Gae Aulenti è un luogo in continuo fermento e i nuovi locali presso cui fare tappa sono ad esempio l’Illy Café e l’Octavius Bar, aperti da pochissimo e già capaci di riscuotere un grande successo a causa della grande cura nel dettaglio dei prodotti offerti. Vale sicuramente la pena visitarli.