È stata annunciata la data d'inizio dei saldi invernali 2020 nella città di Milano: tutti i dettagli.

I saldi invernali 2020 si avvicinano e a Milano è ormai tutto pronto. Il via agli sconti è alle porte, dopo i regali di Natale arriva il momento tanto atteso dai cittadini milanesi e non solo. A stabilire la data d’inizio dei saldi è stata la Regione Lombardia.

Saldi invernali 2020 a Milano

Sabato 4 gennaio 2020 cominceranno ufficialmente i saldi invernali 2020 nella città di Milano, si tratterà del “primo giorno feriale antecedente l’Epifania”. La durata massima prevista per il periodo, spiega la Regione Lombardia, è di 60 giorni: termineranno quindi mercoledì 3 marzo 2020.

Non sarà più possibile effettuare vendite promozionali a partire dal 5 dicembre 2019. La regione, sulla pagina dedicata, ha ricordato gli obblighi per i negozianti e i diritti dei clienti. Per tutelare e informare correttamente i consumatori, i commercianti hanno l’obbligo di esporre accanto al prodotto in vendita il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto.

È facoltativo l’inserimento del prezzo finale conseguente al ribasso.

I prodotti in saldo devono essere separati da quelli posti in vendita a prezzo normale e qualora non fosse possibile, i cartelli dovranno fornire informazioni non ingannevoli e inequivocabili ai consumatori. L’operatore commerciale ha il dovere di riportare indicazioni veritiere sia nelle comunicazioni pubblicitarie, che nei prezzi locali di vendita. Deve anche essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.

“Se il prodotto risulta difettoso – concludono dal Pirellone, sede della Regione Lombardia – il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare”.