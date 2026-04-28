Salone del Mobile 2026, crescita e internazionalizzazione al centro dell’edizione

Il Salone del Mobile 2026 conferma la propria centralità globale con 316.342 visitatori e un ampio programma culturale e commerciale che punta su internazionalizzazione e innovazione

Il Salone del Mobile.Milano 2026 si è chiuso lasciando un quadro nitido: la manifestazione rimane un punto di riferimento per l’industria del design, capace di attrarre professionisti e pubblico internazionale anche in un contesto economico complesso. Con 316.342 presenze provenienti da 167 Paesi, la rassegna ha combinato esposizione commerciale, contenuti culturali e strumenti per favorire la crescita delle imprese italiane.

Dietro i numeri c’è un lavoro di promozione e relazioni costruito durante tutto l’anno: partnership internazionali, missioni commerciali e un presidio diplomatico che ha trovato un riconoscimento ufficiale nella nomina a Ambasciatore del design italiano. Questo mix ha rafforzato la capacità del Salone di trasformare incontri in opportunità concrete per brand e operatori.

Un’edizione che punta all’internazionalizzazione

La componente estera è stata determinante: il 68% degli operatori erano stranieri, dato in linea con il 2026 che conferma il ruolo del Salone come strumento di internazionalizzazione per le aziende. In fiera hanno partecipato 1.900 brand provenienti da 32 Paesi, creando un ecosistema industriale reattivo in cui produttori, buyer e progettisti hanno potuto instaurare relazioni commerciali e culturali.

Geografie della domanda

La top 20 dei Paesi esteri ha mostrato conferme e segnali nuovi: la Cina rimane leader in termini assoluti, mentre l’Europa dà segni di ripresa con aumenti dalla Germania, Spagna, Austria e Belgio. Tra gli extra‑europei, sono cresciute le presenze dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, con incrementi significativi anche dal Canada e dal Messico, a testimonianza di una domanda globale che si riorganizza.

Contenuti culturali e formativi al centro

Oltre all’area espositiva, il programma culturale ha puntato sull’interpretazione del progetto: Salone Raritas, con 28 gallerie da 12 Paesi, ha messo al centro unicità e ricerca, mentre il masterplan curatoriale per Salone Contract 2027, firmato da Rem Koolhaas e David Gianotten / OMA, ha spostato l’attenzione su sistemi complessi e nuove richieste del mercato globale.

Formazione e media

La rassegna ha attirato anche la comunità professionale e accademica: oltre 6.039 presenze tra stampa e media, di cui 2.828 dall’estero, hanno amplificato il dibattito internazionale. Sul fronte giovani, il Salone ha registrato 8.057 studenti italiani, 6.361 studenti stranieri e 700 designer under 35 da 39 Paesi al SaloneSatellite, rafforzando il legame tra formazione, ricerca e industria.

Impatto economico e prospettive

Le iniziative sviluppate durante l’anno — da Expo Osaka 2026 alle partnership con Art Basel, dalle missioni B2B in India, Stati Uniti, Canada e Cina allo spin‑off in Arabia Saudita — hanno sostenuto il risultato della fiera. Il supporto istituzionale, incluso quello di Agenzia ICE con una delegazione di oltre 200 operatori del Contract da 51 Paesi, ha facilitato contatti e opportunità di business.

Segnali dai mercati

I dati di affluenza suggeriscono traiettorie interessanti: aumenti percentuali significativi dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, oltre a tassi positivi per Paesi europei come Germania e Spagna. Allo stesso tempo emergono mercati in crescita come Canada, Messico, Mercosur e Corea del Sud, mostrando come il design italiano continui a trovare spazi di sviluppo internazionali.

Un luogo di sintesi tra industria e innovazione

Per le istituzioni e gli organizzatori la manifestazione non è solo numeri: come sottolineato da Maria Porro e da rappresentanti del settore, il Salone deve continuare a essere un laboratorio dove trasformare idee in mercati. L’appuntamento con la 65ª edizione, programmato dal 13 al 18 aprile 2027, rappresenta la prossima occasione per consolidare le scelte strategiche e portare avanti progetti che coniughino continuità industriale e capacità di innovazione.

Tra eventi collaterali come la Notte Bianca del Progetto e aperture straordinarie di archivi con Common Archive, la città ha messo a disposizione oltre 150 fondi storici, rafforzando il legame tra Salone e patrimonio culturale: un circuito che genera valore per le imprese e per l’intero sistema paese.