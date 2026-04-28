Mostra di Filippo Circelli a Milano: Struttura N.1 e il passaggio dalla traccia al reperto

Una mostra che mette a confronto pittura e scultura in un percorso che va dalla traccia al reperto materico, curata da Valentina Abbate in collaborazione con PitturiAmo

La personale di Filippo Circelli intitolata Struttura N.1 offre una panoramica sulle opere realizzate dal giovane artista bresciano a partire dal 2026, proponendo una riflessione sul processo creativo che attraversa la pittura e la scultura. L’allestimento, pensato per accompagnare il visitatore nella lettura del lavoro, mette in evidenza come il passaggio dalla traccia al reperto materico sia al tempo stesso un’esperienza estetica e una ricerca concettuale che esplora la memoria del gesto.

Lo spazio espositivo è curato da Valentina Abbate e realizzato in collaborazione con PitturiAmo, mentre la location ospitante è MADE4ART a Milano. La mostra resta aperta dal 05-05-2026 al 18-05-2026 (esclusa la domenica); l’ingresso è gratuito e l’accesso è libero secondo gli orari comunicati. I contatti per informazioni sono l’indirizzo email info@made4art.it e il sito http://www.made4art.it, con la sede in Via Ciovasso 17.

Il percorso espositivo

La selezione delle opere abbraccia momenti diversi della produzione recente di Circelli e vuole raccontare un percorso artistico-filosofico che parte dall’idea di segno per arrivare a oggetti che conservano tracce fisiche del processo creativo. I dipinti dialogano con le sculture in una disposizione che sottolinea continuità e discontinuità, offrendo al pubblico strumenti visivi per cogliere i punti di svolta nell’evoluzione dell’artista. In mostra, il titolo Struttura N.1 diventa la lente per leggere l’insieme come un laboratorio di pensiero dove la materia è al contempo soggetto e testimone.

L’approccio materico

Al centro dell’allestimento c’è l’attenzione alla materia: superfici lavorate, stratificazioni cromatiche e inserti scultorei compongono un lessico visivo che privilegia il contatto diretto con i materiali. Con il supporto di PitturiAmo, Circelli sperimenta tecniche che trasformano la traccia in oggetto, facendo emergere il concetto di reperto materico come elemento portante della narrazione. Il risultato è una serie di opere che raccontano il tempo del fare attraverso segni, rilievi e soluzioni compositive capaci di generare dialoghi inattesi.

Informazioni pratiche per la visita

La mostra è visitabile con i seguenti orari: lunedì 15.00 – 18.00, da martedì a venerdì 10.00 – 18.00, sabato 15.00 – 18.00, mentre la domenica è esclusa. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la registrazione preventiva, anche se il sito offre la possibilità di iscriversi alla newsletter o di seguire gli aggiornamenti via RSS e SMS. Per orientarsi è disponibile la mappa della sede presso MADE4ART in Via Ciovasso 17, Milano, e il personale in loco può fornire materiali informativi sulla mostra e sugli orari delle visite guidate eventualmente organizzate.

Accessibilità e suggerimenti

Chi desidera partecipare a eventi collaterali o visite guidate è invitato a contattare l’organizzazione tramite info@made4art.it o consultare il sito ufficiale. La formula di ingresso libero favorisce un accesso più informale all’opera, permettendo sia a chi passa occasionalmente sia agli appassionati di dedicare tempo all’osservazione. È consigliato verificare gli orari prima della visita per eventuali variazioni e consultare la pagina della mostra per aggiornamenti logistici e per informazioni sui servizi al pubblico.

Commenti, moderazione e privacy

Il sito che promuove l’evento mette a disposizione un modulo per lasciare impressioni e commenti: le comunicazioni vengono sottoposte a verifica redazionale prima della pubblicazione per garantirne l’attendibilità. Poiché l’inserimento avviene senza login obbligatorio, è prevista una conferma via email per autenticare l’autore del commento; l’indirizzo email raccolto sarà utilizzato esclusivamente per questa finalità. I dati personali trattati sono soggetti alla disciplina del d.lgs. 196/03 e l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 dello stesso decreto, come la richiesta di conferma, rettifica, aggiornamento o cancellazione delle informazioni.

Organizzazione e comunicazione

La mostra è promossa da MADE4ART con la collaborazione di PitturiAmo; per informazioni operative e comunicati si può fare riferimento a info@made4art.it e al sito ufficiale http://www.made4art.it. L’appuntamento è segnalato dalla comunicazione stampa di Vittorio Schieroni Press e Comunicazione in data 23-04-2026 alle 23:41:42. Il titolare del trattamento dei dati relativi ai commenti pubblicati è la Fondazione RCM – Rete Civica di Milano, con sede operativa in via Comelico 39/41, 20135 Milano, e i dati sono conservati su supporto magnetico con accesso limitato al personale incaricato.

Visitarla significa entrare in un dialogo con opere che traducono il gesto in oggetto e che chiedono al pubblico un tempo di osservazione e di riflessione. L’invito è quindi di approfittare dell’ingresso libero per scoprire come la pratica di pittura e scultura di Filippo Circelli sviluppi, attraverso il lavoro materico, una visione personale del presente artistico, culminando nell’allestimento di Struttura N.1 a Milano.