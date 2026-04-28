×
Mostre
In tempo reale

Mostra di Filippo Circelli a Milano: Struttura N.1 e il passaggio dalla traccia al reperto

Condividi su Facebook

Una mostra che mette a confronto pittura e scultura in un percorso che va dalla traccia al reperto materico, curata da Valentina Abbate in collaborazione con PitturiAmo

Mostra di Filippo Circelli a Milano: Struttura N.1 e il passaggio dalla traccia al reperto

La personale di Filippo Circelli intitolata Struttura N.1 offre una panoramica sulle opere realizzate dal giovane artista bresciano a partire dal 2026, proponendo una riflessione sul processo creativo che attraversa la pittura e la scultura. L’allestimento, pensato per accompagnare il visitatore nella lettura del lavoro, mette in evidenza come il passaggio dalla traccia al reperto materico sia al tempo stesso un’esperienza estetica e una ricerca concettuale che esplora la memoria del gesto.

Lo spazio espositivo è curato da Valentina Abbate e realizzato in collaborazione con PitturiAmo, mentre la location ospitante è MADE4ART a Milano. La mostra resta aperta dal 05-05-2026 al 18-05-2026 (esclusa la domenica); l’ingresso è gratuito e l’accesso è libero secondo gli orari comunicati. I contatti per informazioni sono l’indirizzo email info@made4art.it e il sito http://www.made4art.it, con la sede in Via Ciovasso 17.

Il percorso espositivo

La selezione delle opere abbraccia momenti diversi della produzione recente di Circelli e vuole raccontare un percorso artistico-filosofico che parte dall’idea di segno per arrivare a oggetti che conservano tracce fisiche del processo creativo. I dipinti dialogano con le sculture in una disposizione che sottolinea continuità e discontinuità, offrendo al pubblico strumenti visivi per cogliere i punti di svolta nell’evoluzione dell’artista. In mostra, il titolo Struttura N.1 diventa la lente per leggere l’insieme come un laboratorio di pensiero dove la materia è al contempo soggetto e testimone.

L’approccio materico

Al centro dell’allestimento c’è l’attenzione alla materia: superfici lavorate, stratificazioni cromatiche e inserti scultorei compongono un lessico visivo che privilegia il contatto diretto con i materiali. Con il supporto di PitturiAmo, Circelli sperimenta tecniche che trasformano la traccia in oggetto, facendo emergere il concetto di reperto materico come elemento portante della narrazione. Il risultato è una serie di opere che raccontano il tempo del fare attraverso segni, rilievi e soluzioni compositive capaci di generare dialoghi inattesi.

Informazioni pratiche per la visita

La mostra è visitabile con i seguenti orari: lunedì 15.00 – 18.00, da martedì a venerdì 10.00 – 18.00, sabato 15.00 – 18.00, mentre la domenica è esclusa. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la registrazione preventiva, anche se il sito offre la possibilità di iscriversi alla newsletter o di seguire gli aggiornamenti via RSS e SMS. Per orientarsi è disponibile la mappa della sede presso MADE4ART in Via Ciovasso 17, Milano, e il personale in loco può fornire materiali informativi sulla mostra e sugli orari delle visite guidate eventualmente organizzate.

Accessibilità e suggerimenti

Chi desidera partecipare a eventi collaterali o visite guidate è invitato a contattare l’organizzazione tramite info@made4art.it o consultare il sito ufficiale. La formula di ingresso libero favorisce un accesso più informale all’opera, permettendo sia a chi passa occasionalmente sia agli appassionati di dedicare tempo all’osservazione. È consigliato verificare gli orari prima della visita per eventuali variazioni e consultare la pagina della mostra per aggiornamenti logistici e per informazioni sui servizi al pubblico.

Commenti, moderazione e privacy

Il sito che promuove l’evento mette a disposizione un modulo per lasciare impressioni e commenti: le comunicazioni vengono sottoposte a verifica redazionale prima della pubblicazione per garantirne l’attendibilità. Poiché l’inserimento avviene senza login obbligatorio, è prevista una conferma via email per autenticare l’autore del commento; l’indirizzo email raccolto sarà utilizzato esclusivamente per questa finalità. I dati personali trattati sono soggetti alla disciplina del d.lgs. 196/03 e l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 dello stesso decreto, come la richiesta di conferma, rettifica, aggiornamento o cancellazione delle informazioni.

Organizzazione e comunicazione

La mostra è promossa da MADE4ART con la collaborazione di PitturiAmo; per informazioni operative e comunicati si può fare riferimento a info@made4art.it e al sito ufficiale http://www.made4art.it. L’appuntamento è segnalato dalla comunicazione stampa di Vittorio Schieroni Press e Comunicazione in data 23-04-2026 alle 23:41:42. Il titolare del trattamento dei dati relativi ai commenti pubblicati è la Fondazione RCM – Rete Civica di Milano, con sede operativa in via Comelico 39/41, 20135 Milano, e i dati sono conservati su supporto magnetico con accesso limitato al personale incaricato.

Visitarla significa entrare in un dialogo con opere che traducono il gesto in oggetto e che chiedono al pubblico un tempo di osservazione e di riflessione. L’invito è quindi di approfittare dell’ingresso libero per scoprire come la pratica di pittura e scultura di Filippo Circelli sviluppi, attraverso il lavoro materico, una visione personale del presente artistico, culminando nell’allestimento di Struttura N.1 a Milano.

Leggi anche

Notizie.it è una testata registrata presso il Tribunale di Milano n.68 in data 01/03/2018
Canale di Notizie.it, testata registrata presso il Tribunale di Milano n.68 in data 01/03/2018 | Contattaci - Cookie Policy - Privacy Policy - Note legali - Trattamento dati
Copyright © 2024 | Notizie.it - Edito in Italia da AdHub Media - P.IVA 13542920965 Numero REA MI 2729933 - All Rights Reserved.
Tutti i contenuti sono prodotti in maniera ibrida da una tecnologia proprietaria di Intelligenza Artificiale e da creators indipendenti.