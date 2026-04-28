Eames Houses a Milano: l’architettura domestica in mostra

Un racconto spaziale che riporta al presente la lezione di Charles e Ray Eames tra prefabbricazione, modularità e vita domestica

Durante la Milano Design Week la Triennale ospita The Eames Houses, un progetto espositivo che mette al centro l’abitare come processo: non solo oggetti, ma sistemi e pratiche. Curata dall’Eames Office in collaborazione con Kettal, la mostra propone un percorso in cui la produzione storica e la ricerca contemporanea dialogano attraverso elementi costruiti, materiali d’archivio e filmati originali.

Il risultato è un insieme che invita a guardare alla casa come a un laboratorio di vita, dove tecnica, estetica e quotidianità si intrecciano.

L’allestimento comprende due padiglioni ricostruiti a grandezza naturale, oltre a una serie di modelli in scala di otto abitazioni progettate da Charles e Ray Eames, alcuni dei quali mai mostrati prima in pubblico. La mostra riunisce anche disegni rari, fotografie e cortometraggi tratti dagli archivi della coppia, offrendo una panoramica ampia e approfondita della loro pratica progettuale. Questa esposizione nasce da una ricerca pluriennale che mira a rendere leggibili i principi tecnici e culturali che guidarono gli Eames nella stagione delle Case Study House.

Il cuore della mostra

Al centro dell’esperienza espositiva si trova l’idea di architettura modulare e prefabbricata come risposta a bisogni reali: efficienza, adattabilità e scala umana. Le strutture esposte sono nate per essere attraversate e comprese nelle proporzioni, nei giunti e nelle soluzioni costruttive. Attraverso il confronto diretto tra prototipi e materiali originali, il visitatore può cogliere come gli Eames abbiano pensato la casa come un sistema aperto, pensabile in vari contesti e declinabile in soluzioni diverse senza perdere la coerenza progettuale.

Eames Pavilion System

La mostra presenta in anteprima l’Eames Pavilion System, sviluppato dall’Eames Office insieme a Kettal. Si tratta di un sistema modulare che traduce idee storiche in un prodotto ingegnerizzato: profili in alluminio riciclabile, superfici in vetro e policarbonato, inserti in legno e soluzioni di copertura bioclimatica che integrano impianti di illuminazione e climatizzazione. Il sistema è pensato per essere configurabile — da un padiglione di sedici metri quadrati fino a soluzioni su due livelli — e adattabile a usi residenziali, di lavoro e dell’ospitalità, mantenendo un’idea di architettura come struttura flessibile e duratura.

Lo spirito e la pratica degli Eames

Charles e Ray Eames fondarono il loro studio a Los Angeles nel 1941 e da allora l’Eames Office ha esplorato campi molto diversi: dall’architettura al mobile, dal cinema al tessile. La mostra racconta questa vasta attività come una coerenza progettuale che mescolava ricerca, produzione e vita quotidiana. La loro casa-studio è esposta non solo come oggetto d’architettura ma come esempio di modo di vivere progettuale, dove spazi, oggetti e rituali si influenzavano reciprocamente. Oggi lo studio, guidato dalle generazioni successive della famiglia, tutela e promuove questo patrimonio tramite collaborazioni con produttori autorizzati e programmi educativi.

Dalla ricerca al prodotto

Il percorso espositivo mette in luce anche la fase di trasformazione del progetto in prodotto industriale: il passaggio dal prototipo alla standardizzazione richiede disciplina progettuale, verifica dei materiali e attenzione alle normative contemporanee. Come spiegano i collaboratori del progetto, l’obiettivo non è replicare uno stile, ma conservare lo spirito originario aggiornandolo a criteri tecnici odierni. In questo senso l’Eames Pavilion System è pensato come un ecosistema architettonico, ingegnerizzato per la diffusione su scala globale senza tradire i principi di base degli Eames.

Perché visitare la mostra

Entrare nei padiglioni, sedersi, aprire una porta o suonare un campanello significa fare esperienza diretta delle scelte progettuali: la mostra è pensata per essere toccata e attraversata. Tra gli elementi di interesse pratico c’è la riedizione, curata da Kettal, di una campana messicana adottata dagli Eames come campanello — un esempio di come l’oggetto artigianale dialoghi con il progetto industriale. L’esposizione è visitabile gratuitamente dal 20 Aprile – 10 Maggio 2026 presso la Triennale di Milano (Viale Alemagna 6) e viene accompagnata da un volume pubblicato da Phaidon che approfondisce l’architettura residenziale della coppia.

La mostra è quindi un’occasione per rileggere il passato come risorsa progettuale per il presente: attraverso modelli, film e documenti d’archivio emerge la persistenza di idee quali la prefabbricazione, la modularità e l’attenzione alla misura umana. Per chi studia architettura, design o semplicemente ama il buon progetto, The Eames Houses offre spunti concreti per immaginare nuove soluzioni abitative e modalità di produzione che parlino alle esigenze contemporanee.