Weekend a Milano 24-26 aprile: guida agli eventi principali

Scopri in breve cosa vedere a Milano nel weekend tra design, musica, commemorazioni e iniziative per famiglie

Il weekend 24-26 aprile a Milano propone un mix denso di eventi: dalla Milano Design Week alle celebrazioni del 25 aprile, passando per concerti in luoghi storici, proiezioni cinematografiche e gite sui Navigli. Questa guida riunisce gli appuntamenti più rilevanti con informazioni pratiche su orari, luoghi e contatti per organizzare al meglio le tue giornate in città.

Tra le proposte emergono installazioni diffuse, rassegne musicali in spazi solitamente chiusi al pubblico e iniziative pensate per il pubblico familiare. In ogni sezione troverai riferimenti utili per prenotare i biglietti, contatti e brevi note logistiche: tutto ciò che serve per scegliere tra mostre, performance e momenti conviviali.

Milano Design Week e installazioni da non perdere

La Milano Design Week 2026, con il tema Be the Project, porta in città un calendario imponente: circa 1850 eventi distribuiti in 19 quartieri. Tra le installazioni segnalate meritano attenzione MoscaPartners Variations a Palazzo Litta e The Factory of Light nel chiostro della Chiesa di Santa Maria del Carmine, esempi di interventi site-specific pensati per dialogare con gli spazi storici.

Accesso e strumenti pratici

Per semplificare la fruizione è disponibile la web app Fuorisalone Passport, che genera un QR Code personale per l’accesso alle iniziative del Brera Design District. È importante sottolineare che il Fuorisalone Passport non sostituisce le regole di accesso stabilite dai singoli brand: capienza, turni e misure di sicurezza restano determinati dagli organizzatori. Per una panoramica completa scarica la guida ufficiale curata da Archiproducts.

Celebrazioni del 25 aprile e musica in luoghi d’arte

Sabato 25 aprile Milano celebra l’81° Anniversario della Liberazione con una mattinata di deposizioni di corone e momenti istituzionali tra le ore 9 e le 11 in luoghi simbolo della città, tra cui piazza Tricolore, Palazzo Isimbardi, Palazzo Marino, la Loggia dei Mercanti, largo Caduti Milanesi per la Patria e piazzale Loreto. Nel pomeriggio, alle 14.30, è previsto un corteo che partirà da corso Venezia (angolo via Palestro) e terminerà in piazza Duomo per i discorsi celebrativi.

Concerti in Sala del Bramante

In concomitanza con la Design Week, nella storica Sala del Bramante, collegata al complesso della Basilica di Santa Maria delle Grazie, si svolge una rassegna di concerti classici con brani di Brahms, Schumann, Tchaikovsky, Debussy e Mozart. Ogni esibizione dura circa 40 minuti e vede la partecipazione di giovani interpreti tra cui Rebecca de Broglie, Giovanni Battista Vannicelli e Simone Anelli. I posti sono limitati (max 130): i biglietti sono disponibili online e in prevendita presso Via Volta 10. Per dettagli visita https://amusicaloffering.com/classical-music-in-sala-bramante/.

Cinema, vita notturna e gite

La programmazione culturale include proiezioni e serate a tema: sabato 25 aprile alle 19.30 al NOISE – Il Cinemino viene proiettato Porco Rosso di Hayao Miyazaki, versione restaurata di un classico che unisce avventura e riflessioni storiche; il locale si trova in via Ascanio Sforza 49 (www.noisecinemino.it). Se cerchi un aperitivo con vista, al JustMe nel Parco Sempione sono in programma party in terrazza con DJ set e apericena nei giorni del Fuorisalone; presentando la prenotazione (info@eventimilano.it) si potrà anche ottenere un ticket per salire alla Torre Branca.

Escursioni e attività all’aperto

Per chi preferisce esperienze all’aria aperta sono previste visite guidate in barca sui Navigli, con partenza davanti alla basilica di Sant’Eustorgio (Piazza Sant’Eustorgio 1) e durata di circa 90 minuti: il tour percorre tratti storici e mostra luoghi come il Vicolo dei Lavandai. Info e prenotazioni: Milanoguida, info@milanoguida.com, tel. 02 3598 1535 (orari specificati sul sito). Inoltre, a pochi chilometri da Milano riapre il campo di Tulipani Italiani ad Arese: il primo e più grande you-pick garden in Italia offre oltre 400 varietà di tulipani; contatti info@tulipani-italiani.it, tel. 339 122 7321.

Spettacoli, mostre temporanee e proposte per famiglie

La settimana propone iniziative per tutti i gusti: al Teatro della Quattordicesima la formula Quattro Risate – Stand Up & Spritz porta la stand-up comedy nel foyer con otto comici e un aperitivo incluso (biglietti su Vivaticket, 15 euro). A Carugate, la Pasticceria Mamy organizza apericene con Drag Queen e karaoke (per info e prenotazioni tel. 3275435938). Sul fronte delle mostre, da non perdere Robert Mapplethorpe. Le forme del desiderio a Palazzo Reale, visitabile dal 29 gennaio al 17 maggio, che presenta una selezione significativa delle opere del fotografo.

Questa panoramica copre eventi principali e suggerimenti pratici per vivere Milano durante il weekend 24-26 aprile: esplora mostre e installazioni, partecipa alle commemorazioni, ascolta musica in spazi inediti e concediti momenti di svago tra Navigli e giardini fioriti.