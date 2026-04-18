Triennale Milano durante la Design Week 2026: mostre, installazioni e percorsi

Una guida sintetica alla proposta espositiva della Triennale Milano per la Milano Design Week 2026, con progetti ospiti gratuiti e retrospettive imperdibili

La Milano Design Week torna in città dal 20 al 26 aprile 2026 e la Triennale Milano è uno dei nodi centrali del programma. In questi giorni la sede propone un palinsesto che combina progetti ospiti, retrospettive e il rinnovato percorso del Museo del Design Italiano, pensato per raccontare la storia del progetto attraverso oltre quattrocento oggetti della collezione.

La proposta alla Triennale offre molteplici opportunità: esposizioni a ingresso libero, appuntamenti a pagamento e iniziative gratuite per gli studenti, il tutto distribuito tra gli spazi interni, la Sala Sottsass e il giardino.

Per l’edizione 2026 la Triennale accoglie sei progetti realizzati in collaborazione con aziende e istituzioni del design: Anonima Castelli, Eames Office, Fredericia, Gebrüder Thonet Vienna, HYLEtech e Kvadrat. A fianco di questi ospiti trovano spazio retrospettive rilevanti come Edward Barber | Jay Osgerby. Alphabet e rassegne dedicate a figure storiche e contemporanee quali Andrea Branzi, Lella e Massimo Vignelli e Don Bronstein. Il programma si completa con la sempre visitabile Casa Lana di Ettore Sottsass e con interventi installativi al Piano parco.

Progetti ospiti e installazioni principali

La selezione di progetti ospiti alla Triennale mette in luce approcci diversi al progetto: dall’oggetto alla grande struttura. Tra le proposte ad accesso libero si segnalano CASA ULTRAPIEGA di Anonima Castelli, progettata da Spalvieri & Del Ciotto, e The Eames Houses a cura di Eames Office con la Charles & Ray Eames Foundation. Queste installazioni indagano rispettivamente la praticità costruttiva della seduta e la chiarezza materica delle abitazioni firmate Eames, offrendo sia materiali d’archivio sia moduli percorribili dal pubblico.

Casa Ultrapiega e le sedute ULTRAPIEGA

Nel giardino la CASA ULTRAPIEGA espone una struttura che mette in mostra la logica produttiva della seduta ULTRAPIEGA: un sistema di fili in tensione che sospende gli elementi e rende leggibile la composizione dell’alluminio. L’installazione funziona come una sorta di laboratorio a vista e racconta la relazione tra processo industriale e risultato finale, una lettura utile per chi vuole comprendere il ciclo produttivo del design contemporaneo. L’approccio è educativo e scenografico al tempo stesso, pensato per avvicinare il pubblico ai dettagli tecnici.

The Eames Houses e il Pavilion System

The Eames Houses propone materiali d’archivio, filmati e modelli in scala di otto case firmate da Charles e Ray Eames, con al centro il nuovo Eames Pavilion System sviluppato in collaborazione con Kettal. Si tratta di strutture modulari a grandezza naturale che il visitatore può attraversare, esperienze spaziali che spiegano come l’architettura modulare dialoghi con la vita quotidiana. Questa voce del programma funge da ponte tra storia del progetto e pratiche costruttive contemporanee.

Retrospettive, collezioni e percorsi espositivi

La Triennale propone anche numerose letture storiche e retrospettive. L’ingresso libero alla mostra Edward Barber | Jay Osgerby. Alphabet consente di seguire trent’anni di produzione di uno studio britannico che ha ridefinito forme e oggetti globali. Parallelamente, il nuovo percorso del Museo del Design Italiano espone più di quattrocento pezzi della collezione permanente; l’accesso è a pagamento ma gratuito per gli studenti, secondo le politiche museali in vigore. A completare l’offerta ci sono mostre dedicate a Andrea Branzi e a Lella e Massimo Vignelli, nonché la mostra gratuita su Don Bronstein.

Giardino, servizi e il Piano parco

Il Giardino Giancarlo De Carlo è pensato come luogo di pausa tra una visita e l’altra: tra le sculture si possono riconoscere riferimenti storici come i Bagni Misteriosi di Giorgio de Chirico. Qui si affaccia anche il bar e ristorante Cucina Triennale, spazio ideale per pranzi e cene circondati dall’arte. Al Piano parco trova posto la mostra Nello spazio di un secolo. Rai Pubblicità, 100 anni di storia e oltre, un percorso che ripercorre un secolo di comunicazione visiva italiana e invita a riflettere sul futuro del linguaggio pubblicitario attraverso oggetti, manifesti e materiali d’archivio.

Appuntamenti collaterali e consigli per i visitatori

Oltre alle esposizioni principali, il calendario include workshop e momenti formativi, in particolare all’interno del HYLEtech Lab: Light in Matter. Architectural variations, che vede la partecipazione di architetti internazionali invitati a riflettere su parole chiave come atmosfera, sostenibilità e connessioni. Kvadrat presenta la mostra dedicata a Frans Dijkmeijer, mentre Gebrüder Thonet Vienna mette in dialogo archivio e arti digitali con installazioni generative. Per organizzare la visita è consigliabile verificare giorni e orari delle singole mostre, approfittando delle esposizioni a ingresso libero per costruire un percorso flessibile durante la settimana.