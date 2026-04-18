Milano avrà lo Spazio Gio Ponti all’ADI Design Museum: progetto e finanziamenti

A Milano nasce uno spazio permanente per Gio Ponti: ampliamento di circa 700 metri quadrati, finanziamento pubblico‑privato e un programma culturale aperto a tutti

Il Comune di Milano e la comunità del design si preparano ad accogliere un nuovo polo dedicato a Gio Ponti all’interno dell’ADI Design Museum. La convenzione firmata il 15 aprile 2026 tra la Regione Lombardia e la Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro dà il via a un intervento che amplia il museo di circa 700 metri quadrati, con lavori in programma per partire nell’estate 2026 e concludersi entro dicembre 2026.

Questo progetto nasce dall’esigenza di coniugare la conservazione della collezione storica con nuove modalità di fruizione e produzione culturale, mantenendo l’attenzione sulla contemporaneità e sull’accessibilità.

L’operazione prevede un finanziamento complessivo di circa 2 milioni di euro, metà dei quali stanziati direttamente dalla Regione Lombardia per un importo di 1 milione di euro. Il nuovo spazio, pensato come laboratorio culturale e non come semplice memoriale, è stato progettato per ospitare sia sezioni stabili sia mostre temporanee, attività didattiche e iniziative rivolte alle famiglie. La scelta di una progettazione partecipata include anche un seminario pubblico previsto a settembre 2026 per definire contenuti e collaborazioni con istituzioni, imprese e l’Archivio Ponti.

Un progetto architettonico che dialoga con l’edificio

La proposta firmata dall’ingegnere e progettista Maurizio Milan prevede l’inserimento di un soppalco in acciaio e legno nella manica centrale dell’edificio, una soluzione pensata per rispettare l’identità post‑industriale del museo. L’intervento si fonda su criteri di rapidità esecutiva e sostenibilità, privilegiando materiali che richiedono cantieri snelli ma offrono grande flessibilità espositiva. L’obiettivo è creare un dispositivo attraversabile che mantenga il carattere spaziale del museo e al tempo stesso offra ambienti modulari per esposizioni permanenti e attività temporanee, enfatizzando il rapporto tra struttura e collezione.

La linea estetica e funzionale

Dal punto di vista estetico il progetto si ispira ai principi di architettura integrata: il soppalco sarà leggero nella percezione visiva ma robusto nella funzione, capace di ospitare percorsi espositivi, laboratori e spazi didattici. L’intervento cerca di evitare un tono celebrativo, preferendo invece una lettura critica e operativa del lavoro di Gio Ponti. Il layout è pensato per facilitare il flusso di visitatori e per permettere rotazioni tematiche, con una cura particolare per l’allestimento curato da Matteo Vercelloni e la supervisione scientifica affidata a Fulvio Irace.

Curatela, contenuti e partecipazione

La curatela scientifica del nuovo spazio è stata affidata allo storico Fulvio Irace, con l’intento di costruire un percorso che metta in luce la complessità del pensiero pontiano come sistema di progetto. Piuttosto che proporre una mostra antologica, il progetto mira a una narrazione dinamica che colleghi la Collezione Storica del Compasso d’Oro ai temi contemporanei del design, valorizzando Gio Ponti non solo come autore di oggetti iconici ma anche come teorico, comunicatore e promotore di un’immagine industriale del progetto italiano.

Seminario pubblico e rete di collaborazione

Per definire i contenuti e le linee di ricerca è previsto un seminario pubblico a settembre 2026 che coinvolgerà istituzioni, imprese, studiosi e l’Archivio Ponti. Questa fase di confronto intende consolidare il ruolo dello spazio come piazza di idee, favorendo contaminazioni tra ricerca accademica, produzione industriale e pratiche espositive. La partecipazione collettiva è vista come elemento chiave per garantire che lo spazio rimanga aperto e fruibile a un pubblico ampio, coerente con la volontà dell’ADI di mantenere l’ingresso gratuito.

Tempistica, costi e impatto culturale

La tabella di marcia include l’avvio dei cantieri nell’estate 2026 e la conclusione degli interventi entro dicembre 2026, con l’obiettivo di inaugurare un percorso stabile entro la fine dell’anno. Il piano economico prevede un mix pubblico‑privato: Regione Lombardia finanzia il 50% dell’operazione con 1 milione di euro, mentre la restante quota è coperta dalla Fondazione ADI e partner. Dal punto di vista culturale l’operazione si inserisce in una fase di crescita del museo già avviata dopo l’apertura del 2026 e consolidata da un crescente afflusso di pubblico e attività.

Con questo intervento Milano rafforza la propria posizione come punto di riferimento internazionale per il design, traducendo l’eredità di Gio Ponti in un luogo vivo di produzione culturale, ricerca e formazione. Lo Spazio Gio Ponti si propone dunque come un nodo che collega memoria, educazione e innovazione, restituendo alla città e alla comunità internazionale uno strumento di lettura critica del patrimonio del design italiano.