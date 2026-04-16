Cosa vedere a Milano durante la Milano Art Week 2026

Milano si trasforma in un laboratorio d'arte dal 13 al 19 aprile 2026 con oltre 400 appuntamenti organizzati da più di 230 realtà

Dal 13 aprile 2026 al 19 aprile 2026 Milano ospita la decima edizione della Milano Art Week, un evento che moltiplica mostre, talk e performance e che, per l’occasione, dialoga strettamente con la fiera Miart. In questa settimana la città non solo concentra l’attenzione sul contemporaneo, ma mette in rete istituzioni, gallerie, fondazioni e spazi indipendenti: oltre 400 appuntamenti promossi da circa 230 realtà creano un itinerario capillare che attraversa musei storici, piazze e luoghi inattesi.

La manifestazione celebra il suo decimo anniversario consolidando un’identità che guarda al pubblico e al territorio: tra le novità di questa edizione spicca l’arrivo di Paris Internationale Milano, la piattaforma indipendente parigina che per la prima volta esce dai confini francesi, e progetti diffusi come ArtLine Milano che ridefiniscono lo spazio pubblico come museo a cielo aperto. L’offerta è pensata per diversi pubblici, dagli addetti ai lavori a chi visita Milano per la settimana dell’arte.

Il dialogo tra contemporaneo e patrimonio nei musei civici

Un elemento centrale dell’edizione è il progetto Ghost Track, frutto della collaborazione tra i Musei Civici del Comune di Milano e MAC — Milano Art Community. Con questo progetto gli spazi del Castello Sforzesco, il Civico Museo Archeologico, il Museo di Storia Naturale, l’Acquario Civico e il Museo del Risorgimento accolgono interventi contemporanei che si inseriscono nelle collezioni permanenti senza sostituirle, offrendo nuove chiavi di lettura. L’idea consiste nel lasciare che l’opera contemporanea incontri il visitatore dove meno se lo aspetta, generando percorsi di scoperta e riscoperta del patrimonio urbano.

Art for Tomorrow Talks e il confine tra arte e design

Il 14 aprile, all’Acquario Civico, si tiene Art for Tomorrow Talks – The Blurry Border Between Design & Art, un dibattito promosso dal Comune di Milano in partnership con la Democracy and Culture Foundation e The New York Times. La conversazione indaga il sempre più labile confine tra design e arte, tema che attraversa esposizioni e installazioni della settimana: l’Acquario, scelto come sede, diventa simbolo di un luogo che è al tempo stesso oggetto di design e macchina espositiva.

Mostre principali e sedi di riferimento

La mappa delle mostre include spazi istituzionali e sedi private. Al PAC debutta THE ONLY TRUE ANARCHY IS THAT OF POWER di Marco Fusinato con una performance inaugurale che mette in gioco suono e saturazione visiva come strumenti critici. Alla GAM Letizia Cariello presenta l’opera site-specific «Parnassus» per la Sala del Parnaso, mentre il Museo del Novecento integra nuove acquisizioni e focus come Vedere l’aria di Bruno Munari e l’opera salut! hallo! hello! di Diego Marcon nella collezione ACACIA.

Palazzo Reale, MUDEC e Pirelli HangarBicocca

A Palazzo Reale la grande mostra di riferimento è Le Alchimiste di Anselm Kiefer, affiancata da progetti come il focus su Robert Mapplethorpe. Al MUDEC è in programma Il Senso della Neve con l’installazione site-specific di Chiharu Shiota, mentre al Pirelli HangarBicocca si segnala la retrospettiva trentennale di Rirkrit Tiravanija (The House That Jack Built) e la prima grande mostra istituzionale dell’artista Benni Bosetto, con una giornata di performance il 18 aprile.

Spazi pubblici, gallerie indipendenti e appuntamenti performativi

Oltre ai musei, le gallerie animano la città con inaugurazioni diffuse: nomi come Kim Bohie, Pierpaolo Campanini, Man Ray (in veste di riproposizione curatoriale), Gabrielle Goliath e altri arricchiscono il circuito. Le fondazioni presentano progetti a appuntamenti speciali: Fondazione Officine Saffi con Francesco Simeti, Fondazione Terzoluogo con il collettivo Boa Mistura e Fondazione Elpis con il progetto che mescola mostra e performance. Gli spazi indipendenti propongono progetti sperimentali che intendono trasformare lo sguardo tradizionale sull’opera in pratiche condivise e performative.

Tra gli interventi nel paesaggio urbano emerge ArtLine Milano, completata con l’installazione Octospider di Jeremy Deller: con venti opere site-specific il parco d’arte di CityLife diventa accessibile senza biglietto e senza orari, e i curatori propongono due passeggiate guidate sabato 18 aprile per raccontare le opere e il progetto curatoriale.

Eventi speciali e talk

La settimana include performance paradigmatiche: la serie di interventi di Marco Fusinato al PAC, la rassegna CORPI SUL PALCO che anima il Teatro Continuo di Alberto Burri in Parco Sempione, la parata sonora Mototrombe! il 17 aprile e il talk Alchemia tra Scienza e Arte al Teatro dal Verme il 17 aprile. A completare il quadro, iniziative come The World in Motion di Steve McCurry al Terminal 1 di Malpensa e UPRISE di Fabio Giampietro alla Porta di Milano, progetti che estendono l’Art Week oltre il centro tradizionale.

Infine, le fiere restano un elemento-asse: Miart torna dal 17 al 19 aprile con la sua trentesima edizione e il tema New Directions, mentre Paris Internationale Milano debutta a Milano dal 18 al 21 aprile a Palazzo Galbani, offrendo una visione più sperimentale e concentrata sulla ricerca giovane.