Milano Art Week 2026: le mostre e gli appuntamenti da non perdere

Un itinerario ragionato tra Fondazione Prada, Pirelli HangarBicocca, Palazzo Reale e le gallerie che segnano la scena contemporanea durante la Milano Art Week 2026

Milano si prepara a essere, ancora una volta, il cuore pulsante dell’arte contemporanea: oltre alle fiere ufficiali, la città ospita un fitto calendario di esposizioni che vale la pena esplorare con calma. Questa guida ragionata mette in fila i luoghi e le mostre principali, fornendo una bussola per orientarsi tra progetti site-specific, retrospettive e rassegne monografiche.

Per sfruttare al meglio la Milano Art Week 2026 conviene pianificare le visite: molte esposizioni, infatti, presentano lavori pensati per il luogo che le accoglie e richiedono tempo per essere comprese. In queste pagine troverai informazioni pratiche sui temi, i luoghi e le date più rilevanti.

I grandi poli istituzionali

Nei grandi istituti si concentrano mostre che dialogano con gli spazi e la storia della città. Alla Fondazione Prada si possono vedere due progetti individuali: Mona Hatoum. Over, under and in between, che attraverso tre installazioni indaga instabilità e fragilità fisica, in calendario fino al 9 novembre 2026; e Cao Fei. DASH, fino al 28 settembre 2026, che combina fotografia, video e realtà virtuale per osservare lo sviluppo della smart agriculture e le sue contraddizioni.

Spazi e presenza fisica

Altrove, il confronto tra opera e architettura è centrale: Palazzo Reale ospita Anselm Kiefer. Le Alchimiste, un ciclo di oltre quaranta teleri pensati per la Sala delle Cariatidi che rimane visitabile fino al 27 settembre 2026, mentre alla Triennale l’omaggio a Andrea Branzi by Toyo Ito. Continuous Present rimane aperto fino al 4 ottobre 2026 e raccoglie progetti che raccontano il pensiero progettuale italiano.

Gallerie e proposte monografiche

Le gallerie cittadine propongono percorsi più intimi ma altrettanto densi. Alla Raffaella Cortese arriva Gabrielle Goliath. Bearing, in mostra dal 16 aprile al 3 settembre 2026: l’artista mette al centro i corpi neri, femminili e queer interrogando il concetto di bearing come capacità di sostenere e generare significati in contesti di esclusione. Il confronto culturale e politico che accompagna la mostra è parte integrante dell’opera.

Dialoghi con il contemporaneo

Gallerie quali Thaddaeus Ropac, Giò Marconi e MASSIMODECARLO propongono appuntamenti di rilievo: dalla dialogica tra Marcel Duchamp & Sturtevant (fino al 23 luglio 2026) alla grande retrospettiva su Man Ray. M for Dictionary (fino al 24 luglio 2026), fino alla pittura immaginaria di Pietro Roccasalva. Io ti saluto, luce, ma con nervi offesi visitabile fino al 19 aprile 2026.

Progetti storici e sperimentali

Tra gli spazi che guardano al passato con occhi contemporanei, il Museo Bagatti Valsecchi ospita Depero Space to Space fino al 2 agosto 2026, una mostra che mette in relazione l’abitare tardo-rinascimentale della casa-museo con le invenzioni futuriste di Fortunato Depero. Al PAC trovate la personale di Marco Fusinato. The Only Anarchy Is That Of Power, aperta fino al 7 giugno 2026, dove il rapporto tra rumore e azione performativa diventa fulcro espressivo.

Collezioni e interpretazioni

La riflessione sul ritratto e sul paesaggio è al centro del doppio progetto Essere e tempo da BKV Fine Art, visitabile fino al 30 aprile 2026: l’insieme intreccia teoria e immagine e richiama concetti heideggeriani per pensare l’esistenza come esperienza temporale nello spazio.

Fiere, eventi e consigli per la visita

Al centro della settimana, la fiera miart 2026 si svolge dal 13 al 19 aprile 2026 nella South Wing di Allianz MiCo, con 160 gallerie tra Established, Emergent e la nuova sezione Established Anthology. Per orientarsi tra stand, talk e progetti collaterali è utile seguire agende e mappe delle singole istituzioni, privilegiando percorsi tematici per non disperdere energie.

In chiusura, la Milano Art Week 2026 offre un’occasione per vedere opere pensate per luoghi specifici, scoprire ricerche emergenti e tornare su classici riletti dal contemporaneo. Pianificare le visite, alternare musei e gallerie e concedersi pause aiuta a comprendere appieno la ricchezza delle esposizioni che animano la città.