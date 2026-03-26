Milano Art Week 2026, oltre 400 eventi e nuove installazioni

Milano Art Week 2026 trasforma la città in un circuito d'arte diffusa con progetti site-specific, installazioni pubbliche e una fitta rete di mostre

Dal 13 al 19 aprile 2026 Milano si prepara a ospitare la decima edizione della Milano Art Week, un’iniziativa che porta in tutta la città una fitta rete di mostre, talk e performance. Organizzata dal Comune di Milano in sinergia con miart (la fiera internazionale promossa da Fiera Milano che si svolge dal 17 al 19 aprile), la manifestazione coinvolge circa 230 realtà e propone oltre 400 appuntamenti, con il coordinamento di Arte Totale ETS e il sostegno del main sponsor Banca Generali.

Questo sistema vuole mettere in relazione il pubblico, le istituzioni e il mercato, offrendo percorsi diversi tra centri storici e periferie.

La settimana funziona come una piattaforma in cui convivono progetti istituzionali e iniziative indipendenti: musei, fondazioni, gallerie e spazi associativi presentano lavori che vanno dalla grande mostra monografica alle installazioni leggere inserite nelle collezioni storiche. L’approccio privilegia la diffusione urbana dell’arte contemporanea, rendendo la città un laboratorio permanente, accessibile sia ai residenti sia ai visitatori internazionali che affolleranno Milano in concomitanza con la fiera.

Una città che dialoga con i suoi musei

Gran parte del programma mette al centro le istituzioni cittadine, che rinnovano dispositivi espositivi e investono su progetti originali. Il progetto Ghost Track è tra le novità più rilevanti: integra interventi contemporanei all’interno di musei civici tradizionali come il Castello Sforzesco, il Museo Archeologico, il Museo di Storia Naturale, l’Acquario Civico e il Museo del Risorgimento. Più che di forti rotture, si parla di piccoli scarti percettivi che offrono nuove chiavi di lettura delle collezioni permanenti e stimolano il pubblico a rileggere il patrimonio con occhi contemporanei.

Interventi site-specific e riallestimenti

Nel calendario emergono opere site-specific e riallestimenti: al PAC debutta la mostra ‘THE ONLY TRUE ANARCHY IS THAT OF POWER’ accompagnata da una performance di Marco Fusinato, mentre alla GAM Letizia Cariello realizza l’opera site-specific Parnassus. Il Museo del Novecento introduce nuovi allestimenti e interventi come salut! hallo! hello! di Diego Marcon e il progetto dedicato a Bruno Munari, rinnovando il dialogo tra opere e spazio museale.

Arte pubblica e collezioni a cielo aperto

Un elemento simbolico dell’edizione è il completamento di ArtLine Milano a CityLife, che raggiunge le 20 opere site-specific con l’installazione Octospider di Jeremy Deller. Questo percorso all’aperto conferma la volontà di rendere l’arte parte integrante del paesaggio urbano, favorendo l’accesso gratuito e la fruizione quotidiana delle opere.

Fondazioni e spazi indipendenti

Accanto ai poli pubblici, le grandi fondazioni e gli spazi indipendenti offrono un calendario ricco: la Fondazione Prada presenta un nuovo progetto multimediale di Cao Fei e un intervento di Mona Hatoum, Pirelli HangarBicocca ospita una retrospettiva di Rirkrit Tiravanija e la mostra ‘Rebecca’ di Benni Bosetto, mentre la Triennale Milano riflette su arte, design e architettura con una monografica dedicata a Andrea Branzi. Spazi come BASE Milano, Casa degli Artisti, Assab One e VIAFARINI continuano a sperimentare formati espositivi e performativi.

Performance, fiere e formazione

La dimensione performativa e il dialogo con il mercato completano il quadro: durante la settimana le gallerie aprono nuovi progetti e miart torna con la sua trentesima edizione, con un concept che porta il linguaggio dell’improvvisazione al centro. Tra gli eventi performativi si segnalano la parata sonora Mototrombe!, letture performative e incontri internazionali come gli Art for Tomorrow Talks, promossi in collaborazione con partner internazionali. Le università e le accademie si inseriscono con progetti di ricerca e percorsi formativi che coinvolgono studenti e giovani artisti, alimentando il ricambio generazionale e la produzione critica.

Mercato, pubblico e comunità

Milano Art Week lavora su più fronti: si conferma un ecosistema in cui si confrontano mercato, istituzioni e comunità culturali. L’arrivo di realtà internazionali come Paris Internationale Milano sottolinea la centralità della città nello scambio globale dell’arte, mentre i progetti diffusi nei quartieri suggeriscono l’importanza di una diffusione territoriale che non si limiti ai centri consolidati.

Per consultare il programma completo e le singole sedi è possibile visitare il sito ufficiale www.milanoartweek.it, dove sono disponibili mappe, calendari e informazioni pratiche per partecipare agli eventi.