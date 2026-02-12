Il Significato della Neve: Un Viaggio Culturale al MUDEC di Milano

Esplora la mostra 'Il Senso della Neve' al MUDEC, un'esperienza unica dove arte, scienza e cultura si fondono in modo straordinario. Scopri come queste tre discipline si intrecciano per offrirti un viaggio emozionante e stimolante attraverso il meraviglioso mondo della neve. Non perdere l'opportunità di immergerti in questa affascinante esposizione che celebra la bellezza e l'importanza della neve nella nostra vita.

Dal 12 febbraio al 28 giugno 2026, il MUDEC di Milano ospiterà una mostra intitolata ‘Il senso della neve’. L’esposizione si inserisce nel programma dell’Olimpiade Culturale di Milano-Cortina 2026. Si propone di indagare la neve non solo come fenomeno naturale, ma anche come simbolo culturale e artistico di grande rilevanza.

Curata da Sara Rizzo e Alessandro Oldani, la mostra presenta oltre 150 opere di artisti di fama internazionale, tra cui Chiharu Shiota e Judy Chicago. Attraverso fotografie, installazioni e oggetti etnografici, il pubblico avrà l’opportunità di esplorare i molteplici significati che la neve ha assunto nel corso della storia e nelle diverse culture.

Un percorso espositivo ricco di significato

La mostra si apre con l’imponente installazione ‘The Moment the Snow Melts’ dell’artista giapponese Chiharu Shiota. Quest’opera cattura l’attenzione per la sua bellezza poetica e il suo messaggio profondo, preparando il terreno per l’esplorazione di tematiche più ampie legate alla neve.

La neve tra arte e scienza

I visitatori potranno ammirare opere che spaziano dall’arte contemporanea alle testimonianze scientifiche. I cristalli di neve, con le loro forme geometriche uniche, sono studiati per la loro bellezza e il loro significato ecologico, specialmente in un contesto di cambiamento climatico. La fusione delle nevi perenni solleva interrogativi sul futuro degli ecosistemi e sull’impatto delle attività umane.

Il significato culturale della neve

La mostra dedica ampio spazio al significato culturale della neve attraverso oggetti e pratiche rituali delle popolazioni artiche e della Terra del Fuoco. Questi elementi rivelano come la neve abbia influenzato le tradizioni, le credenze e le pratiche quotidiane di queste comunità. Attraverso sculture, manufatti e fotografie, il pubblico potrà avvicinarsi a un mondo ricco di storia e significato.

Un’esperienza interattiva e coinvolgente

Accanto al percorso espositivo, il MUDEC ha previsto diverse iniziative per coinvolgere attivamente il pubblico. Tra queste, la rivista ‘MU – MUdec United’ offrirà articoli e riflessioni sul tema della neve, mentre un progetto di poster art trasformerà le strade di Milano in un palcoscenico visivo, espandendo la narrazione della mostra oltre le mura del museo. Questa interazione tra arte e spazio urbano arricchisce l’esperienza culturale dei visitatori.

‘Il senso della neve’ rappresenta un invito a riflettere sul rapporto con la natura e sulla bellezza del mondo circostante. La neve, simbolo di fragilità e bellezza, diventa un tema centrale di dialogo e scoperta, facendo del MUDEC un luogo di incontro tra arte, scienza e cultura.