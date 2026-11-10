Dieci anni di musica, storia e futuro: la Milano Music Week 2026 prende vita nella Fabbrica del Vapore.

Dal 16 al 22 novembre Milano ospita la decima edizione della Milano Music Week, un appuntamento che celebra la continuità tra tradizione e innovazione musicale. Sotto la direzione artistica di Linus, la manifestazione si svolge principalmente alla Fabbrica del Vapore, ma si estende a club, teatri e spazi culturali della città. Il sindaco Giuseppe Sala ha ribadito che la musica è un volano per il turismo di qualità e per la vitalità urbana, invitando visitatori e professionisti a scoprire le proposte della settimana.

Apertura e tributo a Ornella Vanoni

Lunedì 16 novembre la manifestazione si avvia con Aspettando Sanremo, un tavolo di discussione che vede al centro Stefano De Martino, Linus, l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e il vicedirettore Prime Time Rai Claudio Fasulo. Il dibattito esplora il ruolo del Festival di Sanremo nel panorama italiano e anticipa le vibrazioni della settimana. Nella stessa serata, Ornella Vanoni riceve un omaggio speciale: in occasione del cinquantesimo anniversario dell’album “La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria”, il catalogo Nar International pubblica una ristampa rimasterizzata con contenuti inediti. Il tributo, condotto da Nicola Savino, mette in scena Gaia, Joan Thiele, Selton e Paola Folli, mescolando live, immagini d’archivio e testimonianze emotive.

50 anni di punk e disco music: serate tematiche

Il 17 novembre la festa di apertura celebra la disco music con un DJ set di Dimitri From Paris e Budino, che riportano le sonorità degli anni ’70 in una pista moderna. Il 18, il focus si sposta sul punk: Kenny Carpenter e Pietro Micioni conducono un concerto che ricorda le radici ribelli del genere, mentre Warner Music organizza un party con AVA, Merk & Kremont, NKO e Yung Snapp. Giovedì 19, la serata “Cosmo” ripercorre i dieci anni di “L’ultima festa”, mentre Sony presenta uno showcase con Fresh Mula, Rares, Goccia, Mille ed Eva Bloo, dimostrando come il punk abbia evoluto la sua estetica. Nel weekend, oltre alle performance, tre appuntamenti dedicati a Lucio Battisti arricchiscono il palinsesto, ribadendo il legame tra le diverse correnti italiane.

Incontri e dibattiti sul futuro dell’industria musicale

Dal 17 al 21 novembre la settimana si arricchisce di panel e workshop dedicati a mercato, diritti d’autore, streaming e intelligenza artificiale. L’Associazione Pro-Musica, insieme a Nuovo Imaie, ospita tavole rotonde in cui si confrontano le principali organizzazioni del settore. Tra gli ospiti di spicco figurano Gianna Nannini, Max Pezzali, Zerocalcare, Piero Pelù e Andrea Rosi, che condividono visioni su creatività, sostenibilità e nuove opportunità per gli artisti emergenti. Il progetto Frequenza Futura, sostenuto da Fondazione Cariplo, dedica una serata alle donne della musica, con esibizioni di Margherita Vicario, Birthh, Angelica Bove e Syria, sottolineando l’impegno verso parità di genere e inclusione nell’industria.

Spettacoli sparsi per la città e chiusura

Oltre alla Fabbrica del Vapore, la festa si dipana in numerosi luoghi milanesi: i Magazzini Generali ospitano Angelina Mango e Settembre; l’Alcatraz accoglie Ariete; la Magnolia vede esibirsi i Marlene Kuntz; il Biko presenta Tom Skinner. Dal 18 al 21, Linecheck resta in programma con dj set e talk su streaming, IA e diritti digitali. La domenica 22 novembre la settimana si chiude con una serata condotta da Albertino, Daniele Baldelli e Fimiani, che chiude il festival con un mix di classici e nuove proposte, lasciando il pubblico con la sensazione di aver vissuto un vero ponte tra generazioni. L’intera manifestazione conferma la Milano Music Week come uno degli eventi più influenti del calendario musicale italiano, capace di coniugare omaggi storici, scoperta di talenti e dibattiti sul futuro della musica.