Undici patrocini regionali per rassegne musicali, manifestazioni popolari e iniziative sociali in Lombardia

Il Consiglio regionale ha approvato 11 patrocini per iniziative culturali, sportive e sociali in Lombardia: ecco luoghi, date e obiettivi principali

Il Consiglio regionale della Lombardia ha ufficialmente approvato undici nuovi patrocini, a sostegno di iniziative che animeranno la regione tra maggio e l’inizio di settembre. Si tratta di una serie eterogenea di eventi che coniugano educazione alla salute, inclusione, promozione della cultura della legalità, appuntamenti musicali, feste popolari e manifestazioni sportive con finalità di solidarietà.

Questa scelta istituzionale vuole valorizzare il ruolo delle associazioni e delle comunità locali nel costruire occasioni di partecipazione e crescita collettiva.

Obiettivi e temi centrali

Il fil rouge che unisce le iniziative sostenute è il potenziamento del capitale sociale: promuovere stili di vita sani, diffondere la cultura della legalità, favorire la inclusione e salvaguardare le tradizioni locali. Il Presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, ha sottolineato come il patrocinio istituzionale sia un investimento sulle risorse umane della regione e sulle associazioni che ogni anno organizzano manifestazioni di richiamo. Tra gli obiettivi concreti figurano aumentare la consapevolezza su temi sanitari, valorizzare il patrimonio musicale e rurale lombardo e creare spazi per lo sport accessibile a tutti.

Salute, inclusione e legalità

Il calendario si apre con il convegno “Contrasto all’obesità e corretti stili di vita” a Mantova il 7 maggio, promosso da Soroptimist Club Mantova, pensato come occasione di confronto tra istituzioni e specialisti sul tema delle malattie correlate allo stile di vita. A Casaletto Lodigiano (Lodi), dal 23 al 24 maggio, la “Festa dell’inclusione” presenterà il progetto Disabile non vuol dire più debole, con attività sportive, laboratori e la premiazione delle scuole più virtuose. Il 25 maggio a Vanzaghello (Milano) la “Marcia della legalità” mira a sensibilizzare i giovani su principi di giustizia e cittadinanza attiva attraverso incontri con testimoni istituzionali.

Musica e valorizzazione del territorio

Una parte consistente dei patrocini è dedicata alla musica e alla cultura come strumenti di promozione territoriale. In Valle Serina, frazione Rigosa di Algua (Bergamo), dal 1 giugno al 31 luglio l’iniziativa “Un viaggio di musica e cultura” propone concerti sacri, corali e classici in luoghi storici come il Santuario del Perello e la chiesa parrocchiale di Rigosa, con l’intento di valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico locale. A San Colombano al Lambro (Milano) il 14 giugno si terranno i festeggiamenti per il 140° anniversario di fondazione dei corpi bandistici, con oltre cento musicisti riuniti in Piazza del Popolo e un riconoscimento speciale a Domenico Sisca per la sua lunga presidenza.

Mondadizza Music Week e proposte in natura

Dal 26 luglio al 2 agosto torna a Mondadizza (Sondrio) la “Mondadizza Music Week 26: musica e natura”, organizzata dalla Fondazione La Società dei Concerti di Milano. La rassegna mette insieme giovani talenti, comunità locali e visitatori, offrendo concerti in contesti naturalistici e luoghi d’arte, con proposte come un’esibizione nel Parco Nazionale dello Stelvio accompagnata da una passeggiata e un picnic a km0. Questa formula punta a coniugare fruizione culturale e turismo sostenibile, favorendo la partecipazione attiva del territorio.

Tradizioni rurali, sport e solidarietà

La rassegna istituzionale include anche eventi che raccontano la dimensione rurale e agricola della regione. Il 20 agosto a Roncola (Bergamo) torna la 62esima edizione della “Mostra zootecnica di Roncola”, esposizione di capi bovini di razza Bruna e tappa di riferimento per allevatori della Valle Imagna. A Seregno (Monza e Brianza), dal 4 al 14 settembre, la “37° Festa popolare Madonna della Campagna” proporrà serate musicali, balli e la tradizionale fiera del bestiame, con figuranti in costume d’epoca e piatti tipici brianzoli.

Sport inclusivo e iniziative solidali

Lo sport entra nel programma con iniziative rivolte alla solidarietà e all’inclusione: il 6 giugno a Viadana (Mantova) la partita di beneficenza “Il grande cuore di Viadana” vedrà in campo la Nazionale Italiana Cantanti e una selezione di atleti locali, con l’intero incasso devoluto all’AVIS AOT Viadana. Dal 4 al 6 settembre, a Luino (Varese), si svolgerà la sesta edizione di “Sport senza barriere 2026”, un festival dedicato allo sport inclusivo con attività aperte a tutti, dimostrazioni paralimpiche, laboratori per bambini e momenti di spettacolo, pensati per abbattere barriere e promuovere la partecipazione sportiva.

Complessivamente, i patrocini del Consiglio regionale offrono una panoramica delle molteplici energie presenti sul territorio lombardo: associazioni culturali, gruppi musicali, organizzazioni sportive e realtà agricole lavorano insieme per creare occasioni di incontro, promuovere valori condivisi e valorizzare le specificità locali. Partecipare a questi eventi significa sostenere la vitalità delle comunità e contribuire a un modello di promozione culturale e sociale radicato nel territorio.