Nuova Audi RS 5 Avant: anteprima italiana alla Milano Design Week 2026

C'è un appuntamento ricorrente che trasforma Milano nella capitale mondiale dell’estetica.

Dal 20 al 26 aprile, la Milano Design Week ospiterà un debutto destinato a incuriosire tutti gli appassionati di motori: stiamo parlando della Nuova Audi RS 5 Avant, che sceglie la kermesse meneghina per la sua prima apparizione italiana.

Presentare un’auto della gamma RS in un contesto dove il design è protagonista assoluto fa riflettere su come Ingolstadt voglia raccontare questo nuovo progetto: non solo velocità ma l’anima sportiva dell’autentico DNA RS che si accompagna alla tecnologia ibrida plug-in. Le linee muscolose e la griglia Singleframe RS a nido d’ape enfatizzano al meglio il concetto di dinamismo. Nulla è lasciato al caso: ogni scelta risponde a precise ragioni aerodinamiche.

Nella concezione automobilistica di Audi, Avant ha sempre rappresentato la perfetta coesistenza simbiotica tra sportività e versatilità. Con la Nuova RS 5 Avant, la casa dei quattro anelli porta questa filosofia al suo punto più estremo: una vettura capace di rispondere a esigenze diverse, senza pregiudicare in alcun modo le prestazioni.

Più potenza, più tecnologia: dentro il cuore pulsante del nuovo capolavoro firmato Audi

Sotto la carrozzeria di questo gioiello stradale si nasconde il vero elemento di rottura, nonché di novità, rispetto al passato: questo modello, infatti, è il primo della gamma RS a montare un propulsore plug-in hybrid capace di erogare 639 CV e 825 Nm di coppia. Numeri da prima della classe che garantiscono uno scatto 0-100 in appena 3,6 secondi e 285 km/h di velocità massima grazie al V6 TSFI da 2.9 litri abbinato al potente motore elettrico, in grado di sprigionare ben 177 cavalli e 460 Nm di coppia.

L’esperienza di guida è resa ancor più interessante dalla trazione quattro con Dynamic Torque Control, che garantisce una ripartizione fulminea della coppia tra le ruote posteriori. Non rappresenta una novità nel mondo del motorsport, ma è la prima volta che arriva su una vettura di serie, con benefici evidenti in termini di stabilità e precisione in ingresso curva.

Sei sono le modalità di guida tra cui scegliere, per adattare il carattere dell’auto al contesto di utilizzo, dai percorsi urbani alla guida in circuito. Selezionando comfort, balanced o dynamic si potrà viaggiare anche solo in modalità elettrica. La configurazione RS Sport privilegia l’agilità; RS individual consente la personalizzazione del set-up di guida secondo specifiche preferenze mentre l’impostazione RS torque rear farà gioire gli amanti del drifting. Chi avrà il coraggio di testare le sue potenzialità su pista, potrà facilmente accorgersi che ora i display della vettura integrano la visualizzazione in tempo reale di forze G, valori di accelerazione e tempi sul giro. Il Boost Mode sul volante ispirato al mondo delle corse, inoltre, garantisce una spinta immediata e, possiamo garantirlo, un’emozione unica.

Anche i guidatori più esigenti rimarranno piacevolmente sorpresi dalla straordinaria offerta. Potranno infatti scegliere la versione performance con il pacchetto Audi Sport caratterizzato da cerchi da 21”, paraurti RS Plus e tanti dettagli anche negli interni. In questa speciale configurazione troviamo anche luci posteriori OLED digitali, sistema di frenata di emergenza anteriore e posteriore, telecamere con vista 3D e 360° e park assist pro, gestibile anche da remoto.

Arte, architettura e motori: la visione di Audi prende forma con Zaha Hadid Architects

A fare da sfondo all’anteprima nazionale della vettura sarà il cortile dell’ex Seminario Arcivescovile all’interno dell’hotel Portrait, una delle location più suggestive nel cuore del quadrilatero della moda milanese. In questi lussuosi e raffinati spazi verrà allestita Origin, l’installazione realizzata in collaborazione con Zaha Hadid Architects: un percorso visivo che racconta la nuova filosofia di design Audi The Radical Next, dove il superfluo lascia spazio all’essenziale. Il miglior modo per celebrare il tredicesimo anno consecutivo di Audi come co-producer degli interni della Design Week, un legame ormai consolidato e collaudato con la celebre manifestazione nata nel lontano 1961.