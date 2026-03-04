Presentazione libro: l’autobiografia di Martina Samaja a Casa delle Associazioni

Un appuntamento culturale a Milano per ascoltare la storia di Martina Samaja: tra filosofia, viaggi, affetti e il valore di ogni attimo

Il cuore dell’appuntamento è la presentazione dell’autobiografia di Martina Samaja, raccontata e ricordata in un incontro pubblico presso la Casa delle Associazioni del Municipio 1 a Milano. L’evento si svolge il 07-03-2026 alle 17.30 in via Marsala 1 ed è ad ingresso libero.

La vicenda di Martina, segnata da una lunga malattia e da un trapianto di polmoni, diventa materia di riflessione sul significato di vivere pienamente: una storia che attraversa gli studi, i viaggi e gli affetti, e che viene condivisa con il pubblico in una cornice di memoria e celebrazione.

La presentazione è promossa dall’Associazione Regionale Pugliesi ed è aperta a chiunque voglia conoscere una prospettiva personale sulla resilienza e sulla bellezza dell’esistenza quotidiana. L’incontro è gratuito e pensato per offrire uno spazio pubblico di ascolto: si parla di sogni, speranze, amori giovanili e del legame speciale con il cane Breath, elementi che compongono il ritratto intimo dell’autrice.

Contesto dell’evento e luogo

La scelta della Casa delle Associazioni del Municipio 1 come luogo della presentazione sottolinea l’intento di rendere la storia accessibile alla comunità cittadina. L’indirizzo è via Marsala, 1 a Milano; l’appuntamento è fissato per il 07-03-2026 alle 17.30. L’organizzazione propone un formato informale ma curato, adatto a chi ama la letteratura e la poesia, così come a chi è interessato alle narrazioni di vita che intrecciano esperienze personali e riflessioni più ampie.

Modalità di partecipazione

L’ingresso è gratuito e non è prevista prenotazione obbligatoria: chiunque desideri partecipare può presentarsi direttamente in sala. Per informazioni è possibile contattare l’Associazione Regionale Pugliesi al numero 334 3774168. L’incontro è rivolto a un pubblico variegato: appassionati di libri, amici della famiglia, membri delle associazioni coinvolte e curiosi della cittadinanza.

Il programma e i protagonisti

All’incontro intervengono diverse personalità del tessuto associativo e culturale locale. Tra i relatori sono annunciati Camillo de Milato (presidente ARP), Rachele Capristo (presidente Fidapa BPW sezione Mediolanum e presidente associazione Insieme con merito), Paolo Rausa (responsabile eventi ARP), Agostino Picicco (responsabile cultura ARP) e Ornella Bongiorni (coordinamento donne ARP). Il dialogo prevede anche interventi di carattere filosofico e medico con la partecipazione di Federico Silvestri (docente di filosofia) e del dottor Vito Bitetto (medico di medicina generale), oltre alla testimonianza familiare di Ilaria Vannini Parenti, madre dell’autrice.

Temi affrontati durante la presentazione

Nel corso dell’incontro si approfondiranno temi centrali dell’autobiografia: il valore etico e morale della scelta di vivere con intensità, il percorso accademico di Martina (la laurea in filosofia con indirizzo estetica), i viaggi che hanno segnato la sua formazione e il rapporto con gli affetti. Si parlerà anche del rapporto con la malattia e del trapianto di polmoni, letti non soltanto come episodio medico ma come tessuto narrativo che incide sull’identità e sui desideri di una vita.

Significato e valore dell’opera

L’autobiografia non è solo una cronaca degli avvenimenti, ma una riflessione sul gesto di trasformare il quotidiano in qualcosa di prezioso. Lo scritto di Martina rivela una prospettiva in cui vivere diventa un imperativo morale: prendere ogni attimo e renderlo speciale, prezioso e protetto. Questa frase-sintesi introduce il lettore alla qualità del racconto, che unisce intimità e universalità, quotidiano e ricerca estetica.

Per chi è pensato il libro

Il volume trova ascolto in diversi pubblici: chi è interessato alla narrativa autobiografica, chi cerca storie di resilienza, gli studenti di filosofia interessati all’incrocio tra teoria e vita vissuta, e chiunque voglia riflettere sul valore degli affetti, compreso il rapporto con gli animali da compagnia come il cane Breath, presente nella storia come figura di conforto e affetto.

Questo evento rappresenta un’occasione per celebrare la memoria di una voce che, pur venuta a mancare l’anno scorso, continua a essere ascoltata attraverso le parole lasciate. L’incontro del 07-03-2026 alla Casa delle Associazioni del Municipio 1 è pensato come un momento di condivisione e di confronto, capace di mettere in dialogo storie personali, competenze professionali e sensibilità culturali in un contesto aperto e partecipato.