Mostra Femminile Plurale: lavori di Elisa La Mantia per valorizzare le differenze

Un'esposizione gratuita a Corbetta che mette al centro l'inclusione attraverso opere di Elisa La Mantia, aperta dal 07-03-2026 all'08-03-2026

La mostra Femminile Plurale di Elisa La Mantia apre un percorso espositivo dedicato all’inclusione, all’accettazione e alla valorizzazione delle differenze. L’iniziativa si tiene nella Sala Artemisia Gentileschi di Corbetta e propone opere che esplorano l’identità e la convivenza attraverso linguaggi visivi contemporanei.

L’ingresso è gratuito e le visite sono programmate per un periodo definito, offrendo al pubblico opportunità di confronto e riflessione sul ruolo sociale dell’arte. L’organizzazione e il progetto curatoriale sono a cura della Mostra d’arte di Elisa La Mantia, responsabile anche della comunicazione dell’evento.

I dettagli

L’esposizione si svolge dal 07-03-2026 al 08-03-2026. La mostra include opere pittoriche e installazioni che mettono in dialogo tematiche personali e collettive.

Orari e luogo

La sede è la Sala Artemisia Gentileschi di Corbetta. Gli orari di visita sono mattina dalle 10.30 alle 12.30 e pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00. L’accesso al pubblico è senza biglietto.

Promotori e curatela

Progettazione e comunicazione sono firmate dalla Mostra d’arte di Elisa La Mantia. L’organizzazione ha curato il percorso espositivo e la selezione delle opere.

Tema e percorso artistico

Le opere affrontano il tema dell’identità individuale e collettiva. Secondo la curatela, il percorso mira a stimolare la riflessione sulle diverse forme di convivenza sociale attraverso linguaggi contemporanei.

Informazioni pratiche

La mostra è rivolta a cittadini e visitatori interessati all’arte contemporanea e ai temi sociali. Per partecipare è sufficiente presentarsi negli orari indicati durante i giorni dell’esposizione.

Il concept della mostra

L’allestimento prosegue il percorso espositivo già avviato nella Sala Artemisia e mette al centro la molteplicità delle identità femminili. Il progetto di Femminile Plurale esplora le relazioni tra soggetti attraverso pittura, fotografia e installazione. Elisa La Mantia analizza come la diversità si trasformi in risorsa estetica e sociale. Le opere non offrono soluzioni prescrittive ma stimolano una riflessione critica sull’inclusione e sul valore della differenza nella comunità. Il percorso è stato concepito per favorire una lettura partecipata e consapevole dei temi trattati.

Un titolo come invito

Il nome stesso, Femminile Plurale, si configura come manifesto programmatico: il femminile non è un’unica voce ma un insieme di presenze, storie ed esperienze. Qui il termine plurale non è solo grammatica, ma principio operativo che orienta la selezione delle opere e la disposizione degli spazi. L’allestimento privilegia il dialogo e il contrasto tra lavori diversi, favorendo connessioni tematiche e letture multiple. Secondo le analisi qualitative, la curatela mira a rendere visibile la molteplicità delle soggettività femminili senza riduzioni categoriali.

Le opere e il dialogo con la storia dell’arte

Pur inserendosi nel presente, la mostra richiama figure e questioni già esplorate dal passato artistico. Il richiamo alla Sala Artemisia Gentileschi rimarca la necessità di valorizzare il contributo femminile nella storia dell’arte e di indagare la complessità delle narrazioni biografiche. Le opere di Elisa si confrontano idealmente con queste eredità, rielaborandole attraverso linguaggi contemporanei e sensibilità rivolte a temi sociali. Il percorso espositivo prosegue con soluzioni espositive pensate per stimolare una lettura partecipata e consapevole delle tensioni storiche e contemporanee.

Temi ricorrenti nell’allestimento

Il percorso prosegue l’indagine sul corpo come luogo di percezione, sulla memoria condivisa come risorsa comunitaria e sulla rappresentazione delle differenze culturali e identitarie. Ogni sezione utilizza materiali diversi per stimolare una lettura multisensoriale. Sono presenti superfici pittoriche materiche, scatti fotografici intimi e installazioni che coinvolgono lo spazio in modo diretto. La progettazione espositiva privilegia ingaggi sensoriali e percorsi che favoriscono una partecipazione riflessiva del pubblico.

Come partecipare e informazioni pratiche

L’accesso alla Sala Artemisia Gentileschi in Via Roma, Corbetta è libero nei giorni indicati dagli organizzatori. Gli orari sono articolati per consentire visite sia nella fascia mattutina sia in quella pomeridiana. Per orientarsi è disponibile la mappa della sede e le informazioni di servizio fornite dagli organizzatori. L’evento è stato segnalato dalla redazione di Appuntamenti metropolitani ed è stato annunciato il 04-03-2026.

Partecipazione e feedback

Durante la mostra i visitatori possono lasciare osservazioni tramite un modulo dedicato. I contributi vengono verificati dalla redazione prima della pubblicazione per garantire attendibilità.

I dati richiesti — nome, email e commento — sono trattati in conformità alla normativa sulla privacy. È indicato il titolare del trattamento e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti dalla legge.

La procedura di verifica mira a escludere contenuti inesatti o non pertinenti. La redazione mantiene inoltre registri delle revisioni per finalità di trasparenza editoriali.

Perché vedere questa mostra

Femminile Plurale propone l’arte come strumento di conoscenza e relazione sociale. L’allestimento solleva interrogativi sulla rappresentazione delle differenze e sulla memoria collettiva, temi coerenti con il percorso espositivo già descritto.

Secondo le analisi qualitative, le opere stimolano empatia e confronto critico. Il linguaggio visivo favorisce la riflessione su forme di convivenza civile e sulle dinamiche di inclusione nel discorso pubblico.

Il visitatore si confronta con lavori che privilegiano la profondità critica rispetto all’evocazione estetica. Il valore documentale e culturale della mostra è sottolineato anche dalla segnalazione della redazione di Appuntamenti metropolitani, annunciata il 04-03-2026.

La programmazione prevede, durante il periodo espositivo, raccolta strutturata dei feedback verificati e pubblicazione selettiva dei contributi ritenuti coerenti con i criteri editoriali.

Al termine del periodo espositivo, la raccolta dei contributi verificati completa il quadro dell’iniziativa. Si tratta di un progetto artistico volto a valorizzare le differenze e a promuovere un confronto aperto. L’attenzione resta sulla qualità espressiva delle opere, sulla partecipazione del pubblico e sulla memoria culturale. I contributi pubblicati offriranno elementi utili per futuri approfondimenti e per la documentazione critica dell’evento.