Milano ospita la Monet Milano Immersive Experience: un viaggio tra luce e colore

Oltre 300 opere del maestro impressionista prendono vita allo Spazio Ventura con la Monet Milano Immersive Experience, dal 5 dicembre al 4 aprile 2026.

La Monet Milano Immersive Experience porta in città un percorso digitale a 360 gradi che trasforma quasi duemila metri quadrati dello Spazio Ventura in un ambiente avvolgente fatto di proiezioni in 4K, suoni, luce ed effetti visivi.

Dal 5 dicembre al 4 aprile 2026, Milano rende omaggio al centenario della morte di Claude Monet con una mostra che punta sull’impatto emozionale e sulla tecnologia immersiva per raccontare il linguaggio dell’Impressionismo al pubblico contemporaneo.

«L’arte immersiva, così come tutte le esperienze digitali, rappresenta oggi un contenuto alternativo al mondo social e Internet» spiega Roberta Saldi, Corporate & Co Marketing Manager di Exhibition Hub, la realtà che cura e produce l’esposizione.

Claude Monet: The Immersive Experience arriva allo Spazio Ventura

Per il 2026 -anno simbolico che segna i cento anni dalla scomparsa dell’artista- Milano ospita “Claude Monet: The Immersive Experience”, una produzione firmata da Exhibition Hub in collaborazione con Fever, la piattaforma internazionale specializzata nella scoperta di esperienze culturali dal vivo. Dopo aver coinvolto milioni di visitatori nel mondo, il format approda a Lambrate con un allestimento completamente rinnovato.

La mostra ripercorre la vita e l’evoluzione pittorica del maestro francese, trasformando le sue tele più celebri in scenari dinamici e immersivi che dialogano con il pubblico attraverso immagini in grande scala, installazioni interattive e contaminazioni sonore.

Oltre 300 opere in 4K: Ninfee, Levar del sole e scenari en plein air

Il cuore della Monet Milano Immersive Experience è la sala immersiva principale: un’enorme superficie di proiezione a 360 gradi che amplifica oltre 300 opere, restituite in altissima definizione 4K. Le serie delle Ninfee, Impressione, levar del sole e i celebri giochi di luce sull’acqua emergono come un flusso visivo continuo che avvolge il visitatore.

L’obiettivo non è replicare fedelmente l’opera originale, ma ricreare l’atmosfera visiva e sensoriale che ha dato vita all’Impressionismo: vibrazioni di colore, dissolvenze, sfumature che cambiano in tempo reale, una narrazione visiva che invita a percepire la realtà attraverso le “impressioni”, proprio come desiderava Monet.

“Un Monet moderno e proiettato al futuro”: la visione dei curatori

«Un Monet moderno, attuale e proiettato verso il futuro: è questo lo spirito con cui la nostra mostra torna a Milano, nella cornice dello Spazio Ventura» continua Saldi. «Mai come ora c’è bisogno di una comunicazione armonica e positiva: l’arte immersiva parla ai giovani e offre un’alternativa costruttiva al consumo digitale passivo».

A sottolineare questa dimensione educativa è anche Maria Rita Parsi, psicopedagogista e psicoterapeuta:

«L’arte immersiva consente una rivisitazione virtuale delle opere e permette di entrare nell’empatia della creatività, cogliendo il valore educativo e il potere salvifico della bellezza».

Un format che valorizza l’arte classica grazie alla tecnologia

La mostra non pretende di sostituire il contatto con l’opera originale, ma lo integra con un linguaggio nuovo che parla a generazioni diverse: dai più giovani, abituati ai contenuti digitali, a chi conosce già Monet e può apprezzarne una lettura emozionale ampliata.

Grazie all’ampiezza degli spazi e alla tecnologia immersiva, il percorso diventa un’esperienza a metà tra divulgazione artistica e spettacolo visivo, senza perdere il rispetto per la poetica originaria dell’artista.

Patrocini e come arrivare

L’esposizione è realizzata con il patrocinio del Municipio 3 del Comune di Milano.

La location scelta, Spazio Ventura, si trova in via Privata Giovanni Ventura 15, nel cuore del quartiere Lambrate, facilmente raggiungibile con:

Metro M2 (fermata Lambrate)

(fermata Lambrate) Stazione FS Milano Lambrate

Tram 33 (fermata Piazzale Rimembranze di Lambrate)

(fermata Piazzale Rimembranze di Lambrate) Bus 54 (fermate via Pitteri o Lambrate FS)

Orari e biglietti

Lunedì, mercoledì, giovedì: 10.00 – 19.30 (ultimo ingresso 18.00)

10.00 – 19.30 (ultimo ingresso 18.00) Venerdì: 10.00 – 20.30 (ultimo ingresso 19.00)

10.00 – 20.30 (ultimo ingresso 19.00) Sabato: 9.30 – 20.30 (ultimo ingresso 19.00)

9.30 – 20.30 (ultimo ingresso 19.00) Domenica: 9.30 – 19.30 (ultimo ingresso 18.00)

9.30 – 19.30 (ultimo ingresso 18.00) Martedì chiuso

I biglietti sono disponibili su monetexpo.com.