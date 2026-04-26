Rapina in Stazione Centrale Milano: fermati due sospetti

Due arresti alla Stazione Centrale di Milano dopo la rapina a un viaggiatore: il portafoglio recuperato e restituito alla vittima

Il pomeriggio del 20 aprile 2026 una rapina ha scosso gli spazi affollati della Stazione Centrale di Milano. La vicenda, segnata da una breve colluttazione e dall’immediato intervento delle forze dell’ordine, si è conclusa con l’arresto di due uomini.

A intervenire sono stati operatori della Polizia di Stato e della Polizia Ferroviaria, che grazie a un’azione rapida e alle immagini delle telecamere hanno potuto ricostruire i fatti e fermare i sospetti.

La vittima, un uomo di 47 anni, si trovava in transito quando è stato affrontato nei pressi della scalinata che conduce alla galleria delle carrozze. I malviventi hanno tentato di sfilargli il trolley e il portafoglio, custodito nella tasca dei pantaloni; nonostante la reazione del viaggiatore, l’azione delittuosa ha avuto temporaneamente successo, anche se alcuni effetti sono stati abbandonati a breve distanza. Il ferito è rimasto fortunatamente illeso a seguito della colluttazione.

La dinamica dell’episodio

Secondo la ricostruzione operativa, i due uomini hanno bloccato la vittima sulla scalinata di discesa verso la galleria delle carrozze e hanno agito in modo coordinato per sottrarre il bagaglio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno fornito elementi chiave per identificare i sospetti e confermare i movimenti dei protagonisti. I fermati risultano essere due cittadini marocchini, di 27 e 34 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e per stupefacenti; tali precedenti sono stati valutati come parte integrante delle indagini e delle determinazioni operative.

Intervento degli agenti e recupero degli oggetti

Gli agenti in servizio di antiborseggio in abiti civili hanno intercettato i due individui mentre cercavano di guadagnare la fuga in direzione di Piazza Duca d’Aosta. Durante l’inseguimento uno dei due ha lasciato cadere il portafoglio nel tentativo maldestro di disfarsene; il gesto è stato notato dagli operatori, che hanno recuperato l’oggetto e lo hanno restituito alla vittima in sede di denuncia. Il trolley, inizialmente sottratto, era stato invece abbandonato poco distante dal punto della rapina.

Profilo dei fermati e quadro legale

I due arrestati, entrambi di nazionalità marocchina, risultano gravati da precedenti specifici per furti e reati legati agli stupefacenti, elementi che hanno contribuito a inquadrare il episodio come rapina aggravata. Dalle verifiche emergono inoltre condizioni di irregolarità sul territorio nazionale, circostanza che complica la loro posizione amministrativa oltre che penale. Nei confronti dei sospetti è scattata l’accusa di rapina aggravata in concorso, ipotesi che tiene conto sia della modalità della sottrazione sia della condotta collegata alla fuga.

Procedimento e custodia

Dopo l’identificazione, i due sono stati condotti negli uffici della Polizia per gli accertamenti di prassi; al termine delle formalità, sono stati associati presso la Casa Circondariale di San Vittore. La denuncia della vittima, unitamente agli elementi raccolti dalla Polizia Ferroviaria e alle registrazioni video, costituisce la base probatoria per le prossime fasi processuali. Le autorità competenti seguiranno l’iter giudiziario previsto, con eventuali sviluppi sulle misure cautelari e sulle verifiche della posizione amministrativa degli arrestati.

Implicazioni per la sicurezza e i viaggiatori

Il caso solleva nuovamente il tema della sicurezza negli snodi di transito ad alta frequentazione. L’episodio dimostra l’importanza della presenza di pattuglie in divisa e in abiti civili, oltre al valore deterrente e investigativo delle telecamere. Per i viaggiatori restano valide alcune raccomandazioni pratiche: custodire con cura documenti e oggetti di valore, mantenere una distanza di sicurezza nelle aree affollate e segnalare immediatamente comportamenti sospetti alle forze dell’ordine. La combinazione di attenzione individuale e controllo istituzionale è fondamentale per ridurre il rischio di episodi simili.

In conclusione, l’intervento tempestivo della Polizia di Stato e della Polizia Ferroviaria ha permesso di interrompere rapidamente la fuga dei sospetti e di restituire parte della refurtiva alla vittima. La vicenda del 20 aprile 2026 rappresenta un esempio di come tecnologia, osservazione sul campo e cooperazione operativa possano convergere per garantire maggiore tutela agli utenti delle stazioni.