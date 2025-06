Furti alla Stazione Centrale: Due algerini arrestati dalla Polfer nel

Arrestati due cittadini algerini alla Stazione Centrale di Milano per furti.

Due cittadini algerini sono stati arrestati dalla Polizia Ferroviaria alla Stazione Centrale di Milano per reati legati al furto. La situazione è critica e mette in luce un problema di sicurezza nella zona, sempre più sotto i riflettori.

Il primo arresto: un ventenne espulso

Durante un’operazione di controllo, gli agenti hanno fermato un giovane di 19 anni, con precedenti penali. La sua storia è già segnata da un’espulsione, avvenuta dopo una condanna per furto aggravato. Era tornato in Italia, violando il divieto di rientro per cinque anni. “Non posso credere che sia tornato”, racconta un testimone che si trovava in stazione. Il ragazzo, dopo essere stato identificato, è stato arrestato e trasferito all’Istituto penale minorile Cesare Beccaria di Milano.

Il secondo arresto: tentato furto di un trolley

Lo stesso giorno, non lontano, un altro algerino di 29 anni è stato arrestato per aver tentato di rubare un trolley a una coppia di turisti. Il tentativo è avvenuto in pieno giorno, mettendo in evidenza la temerarietà dei ladri in questo periodo. “Era tutto così veloce, non ci siamo accorti di nulla fino a quando non abbiamo visto gli agenti”, ha dichiarato uno dei turisti. La Polfer continua a intensificare i controlli, ma la domanda rimane: quanto è sicura davvero la Stazione Centrale?

Le indagini proseguono

Le autorità stanno ora indagando ulteriormente per capire se i due arrestati possano essere coinvolti in un giro più ampio di furti. “Dobbiamo fare di più per garantire la sicurezza dei nostri cittadini e dei turisti”, ha affermato un portavoce della Polfer. La stazione è un punto nevralgico della città e il numero di furti continua a preoccupare. Come si reagirà a questa situazione che sembra sfuggire di mano?