Proteste in aula dopo il discorso del sindaco a Garbagnate

Una commemorazione ufficiale è stata segnata da proteste e discussioni sul significato della ricorrenza

La giornata di commemorazione per la liberazione si è svolta con il consueto corteo e i momenti istituzionali, ma non è mancata la tensione tra i partecipanti. Il raduno è iniziato presso piazza De Gaperi di fronte al palazzo comunale, dove si sono ritrovati amministratori, associazioni e gruppi giovanili.

In questo contesto la presenza del corpo civico e delle realtà associative locali ha dato peso civile e simbolico alla manifestazione.

Dopo l’Inno Nazionale e il passaggio del corteo accompagnato dal Corpo Musicale Santa Cecilia, la cerimonia ha toccato i momenti religiosi e commemorativi con una messa in piazza del Santuario e la posa della corona ai caduti. La giornata, pensata per ricordare il sacrificio dei partigiani e per riflettere sull’importanza della libertà, ha visto una pluralità di voci e reazioni, alcune delle quali hanno animato un acceso dibattito in aula consiliare.

Svolgimento della cerimonia

Il programma ufficiale ha seguito il percorso tradizionale: ritrovo in piazza De Gaperi, celebrazione religiosa in piazza del Santuario e arrivo in aula consiliare di via Milano per i discorsi. Tra i partecipanti c’erano la vice sindaco Simona Travagliati, rappresentanti delle associazioni dei Marinai e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, oltre ai ragazzi del gruppo Boy Scout di Garbagnate. Questo insieme di presenze ha voluto sottolineare l’aspetto civico della ricorrenza, che intende onorare la memoria collettiva e il valore della Costituzione come esito delle lotte partigiane, considerata un fondamento della democrazia.

Partecipanti e luoghi

La varietà dei soggetti presenti ha reso la commemorazione partecipata: associazioni storiche, forze dell’ordine in congedo e gruppi giovanili hanno condiviso lo spazio pubblico. Il corteo è stato scandito da momenti solenni e da simboli istituzionali, mentre la musica del Corpo Musicale ha accompagnato gli spostamenti. Il tutto si è svolto in luoghi simbolo della comunità locale, intendendo la commemorazione come un atto collettivo rivolto alle generazioni più giovani.

Il discorso del sindaco e la contestazione

Nel corso del discorso il sindaco Davide Barletta ha affrontato temi attuali, richiamando la necessità di unità e denunciando come la ricorrenza sia diventata, a suo avviso, un momento divisivo nella società. Le sue parole hanno evocato il rischio che la memoria storica venga strumentalizzata e hanno citato contrapposizioni internazionali e tensioni politiche contemporanee come esempi di questo allontanamento dall’obiettivo unitario. Durante l’intervento si sono levate voci di protesta che hanno interrotto e coperto parte del discorso, generando un clima di confronto acceso nell’aula consiliare.

Contenuto e contesto della critica

Il sindaco ha sostenuto che la festa non dovrebbe avere colori politici e ha invitato alla prevalenza del tricolore come simbolo condiviso. Questa posizione ha suscitato reazioni contrastanti: alcuni hanno visto nel richiamo all’unità un invito positivo, altri lo hanno interpretato come una marginalizzazione di posizioni storiche e politiche. Le proteste sono state caratterizzate da rumori e grida di disapprovazione, un elemento che ha complicato la piena fruizione del discorso da parte dei presenti e ha acceso un dibattito sul ruolo pubblico dei rappresentanti istituzionali.

Il rinfresco e le reazioni dei giovani

Al termine delle commemorazioni il Comune ha offerto un rinfresco aperto a tutti, con un riso allo zafferano distribuito ai partecipanti. È stato un momento pensato per rinsaldare la comunità, ma anche qui non sono mancati confronti: alcuni cittadini hanno discusso sull’opportunità delle parole pronunciate dal sindaco e su come queste abbiano influenzato l’atmosfera della giornata. I più giovani, compresi i Boy Scout presenti, hanno manifestato fastidio per le interruzioni, lamentando che le grida impedivano di ascoltare i contenuti del discorso e di cogliere il senso della commemorazione come momento educativo.

La giornata si è chiusa fra commenti di apprezzamento per la partecipazione e osservazioni critiche sulla politicizzazione della ricorrenza. Restano aperte questioni su come conciliare la memoria storica con un linguaggio pubblico che sappia includere senza dividere, e su come coinvolgere i giovani nella trasmissione dei valori che hanno animato i partigiani e la nascita della nostra Costituzione come patrimonio comune.