Incidente mortale ad Arluno: morto Paolo Caracciolo, i soccorsi e il cordoglio a Vittuone

Il racconto dell'incidente sulla Sp 34, i soccorsi, l'autopsia e il ricordo della famiglia di Paolo Caracciolo a Vittuone

La comunità di Vittuone si è raccolta nel dolore dopo la perdita di Paolo Caracciolo, 68enne della zona coinvolto in un terribile Incidente stradale avvenuto nella prima parte del pomeriggio di sabato 18 aprile lungo la Sp 34 in prossimità del sottopassaggio di Arluno.

Le prime ricostruzioni indicano che la sua Fiat Stilo ha improvvisamente invaso la corsia opposta, provocando uno scontro frontale con una BMW X5 guidata da un altro conducente. Il fatto ha lasciato sgomenta la rete di relazioni che Paolo aveva costruito tra Vittuone, Arluno, Ossona e Casorezzo.

Appena i soccorsi sono giunti, la scena è apparsa subito critica: per Caracciolo non è stato possibile salvarlo, mentre l’altro automobilista ha riportato traumi al torace ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano. Le autorità e le squadre di emergenza hanno svolto rilevamenti accurati per chiarire la dinamica e valutare eventuali cause concorrenziali, incluse ipotesi di malore. Nei giorni successivi è stata disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso prima del rilascio del nullaosta ai funerali.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime informazioni raccolte, la vettura di Caracciolo procedeva verso il centro di Arluno quando, all’altezza del sottopassaggio, si è registrata un’invasione di corsia che ha portato allo scontro frontale con il veicolo proveniente in senso opposto. L’impatto è stato descritto come molto violento: la violenza dello scontro ha sbalzato la vittima all’interno dell’abitacolo fino al sedile posteriore. Gli accertamenti sul luogo sono stati condotti dai militari del Nucleo radiomobile dei Carabinieri, che cercano di ricostruire ogni dettaglio per stabilire se siano intervenuti fattori esterni, guasti o sofferenze fisiche improvvise.

Interventi di soccorso e rilievi

Alla scena hanno preso parte diverse risorse di emergenza: il personale del 118 con la Croce Azzurra di Buscate, la Padana Sos, l’automedica e l’elisoccorso decollato da Como, oltre ai Vigili del fuoco di Corbetta che hanno effettuato operazioni di messa in sicurezza e liberazione dei mezzi. Le procedure di soccorso e i rilievi stradali hanno richiesto tempi lunghi per consentire un’ispezione meticolosa della scena e permettere agli inquirenti di ricostruire la successione degli eventi senza compromettere prove fondamentali.

La persona e il ricordo

Dietro ai titoli di cronaca, emerge il profilo umano di un uomo molto conosciuto nella zona: originario di Terni ma cresciuto e stabilitosi nel Magentino, Paolo Caracciolo aveva lavorato a lungo come muratore e per alcuni anni aveva gestito un bar a Ossona. A ricordarlo è soprattutto la figlia Deborah, che sottolinea come fosse sempre pronto a dare una mano agli altri e come la sua disponibilità lo avesse reso una figura benvoluta nella comunità locale.

Legami familiari e passioni

Paolo lascia la figlia Deborah, la madre novantaquattrenne e cinque nipoti di 22, 21, 17 anni e due gemelli di 14 ai quali era molto legato. Amava le automobili, tanto che la sua vettura era spesso associata alla sua presenza e alla sua generosità nel dare passaggi a chi ne aveva bisogno, e non mancava la compagnia del cane Valentino, descritto come un inseparabile compagno. Il ritratto che emerge è quello di una persona socievole, sempre pronta a conversare e a ridere insieme agli altri.

I funerali e le procedure giudiziarie

Dopo l’esecuzione dell’autopsia nella mattinata di giovedì 23 aprile e il conseguente rilascio del nullaosta, la famiglia ha annunciato che il funerale si terrà lunedì 27 aprile alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Vittuone. Nel frattempo, gli inquirenti proseguono gli accertamenti per chiarire definitivamente le cause dello scontro, con l’obiettivo di fornire risposte sia alla famiglia che alla comunità locale e stabilire eventuali responsabilità penali o circostanze attenuanti.