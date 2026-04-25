Importazione e vendita di scarpe Nike false: indagine tra Turchia, Germania e Milano

Un controllo locale ha svelato una complessa filiera di contraffazione che muoveva calzature da Turchia e Germania verso punti vendita in Lombardia

Il 24/04/2026 un intervento dei militari della Guardia di Finanza di Milano ha avviato l’attenzione su una presunta filiera transnazionale di scarpe Nike false. L’operazione è partita da un controllo in un negozio di Cusano Milanino, dove alcune piccole imperfezioni nella struttura e nella grafica del logo hanno insospettito gli investigatori.

Da quel primo riscontro locale è nato un approfondimento coordinato dalla Procura della Repubblica di Milano, che ha coinvolto la Compagnia di Paderno Dugnano e partner istituzionali internazionali.

Le verifiche, estese ad altri esercizi commerciali nelle province di Milano e Monza Brianza, hanno confermato analogie ricorrenti nei prodotti in vendita e la presenza di un unico canale di approvvigionamento. Grazie al supporto operativo di Europol e Eurojust, le indagini hanno ricostruito una catena che partiva dalla produzione in Turchia, transitava attraverso un hub logistico in Germania e raggiungeva poi il mercato italiano. I riscontri hanno portato al sequestro di oltre 5.000 paia di calzature contraffatte tra i modelli considerati più esclusivi del marchio.

Ricostruzione della filiera e responsabilità

Le attività investigative hanno evidenziato come dietro la distribuzione delle calzature risultasse un’organizzazione strutturata: un unico fornitore riforniva diversi punti vendita, mentre un importatore tedesco sembrerebbe aver gestito la logistica per conto della rete. La produzione è stata ricondotta a due società con sede in Turchia, il cui amministratore è stato giudicato colpevole per frode aggravata dalla Corte Penale d’Assise di Bakirkoy. Il ruolo dell’importatore e di altri soggetti a valle della catena commerciale è ora al centro delle contestazioni, con ipotesi di reato che comprendono ricettazione e introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi.

Collaborazione internazionale

Il riscontro in più Paesi ha reso imprescindibile il coordinamento internazionale: l’azione congiunta con Europol e Eurojust ha permesso di individuare l’hub logistico in Germania e di tracciare i movimenti delle spedizioni. Questa sinergia investigativa sottolinea come la lotta alla contraffazione non sia solamente un’operazione di polizia locale, ma un’attività che richiede scambio di informazioni, assistenza giudiziaria e coordinamento operativo tra autorità dei vari Stati coinvolti.

Caratteristiche delle calzature sequestrate

Le oltre 5.000 paia sequestrate erano modelli tra i più richiesti del marchio e presentavano un livello di imitazione talmente elevato da rendere difficile la distinzione per il consumatore medio. Le difformità individuate dagli esperti riguardavano dettagli nella grafica del marchio e nella struttura costruttiva, elementi che però non compromettevano l’aspetto generale del prodotto. Il fenomeno è aggravato dal fatto che il prezzo al dettaglio praticato risultava «coerente» con il listino ufficiale, favorendo così l’inganno e la diffusione di articoli apparentemente autentici.

Qualità, prezzo e inganno

La combinazione di un alto livello di contraffazione e di un prezzo d’acquisto allineato al mercato ha creato un contesto favorevole alla rapida circolazione delle calzature. Per il consumatore non professionale, le differenze possono essere impercettibili a prima vista, mentre per i rivenditori onesti l’immissione di merce falsa sul mercato rappresenta una concorrenza sleale che danneggia il commercio legale e l’immagine del marchio tutelato.

Conseguenze legali e tutela del consumatore

Nei giorni scorsi la Procura di Milano ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti del soggetto che ha importato e distribuito le calzature in Italia: le ipotesi di reato formulate comprendono la ricettazione e la introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Parallelamente, il sequestro delle merci e gli accertamenti tecnici proseguono per consolidare il quadro probatorio. Sul piano della prevenzione, l’operazione evidenzia l’importanza di controlli stringenti, di una comunicazione trasparente verso i consumatori e di meccanismi più efficaci per tutelare il commercio leale.

Il caso, partito da un piccolo negozio di Cusano Milanino, dimostra come un singolo controllo possa rivelare dinamiche complesse che si estendono oltre i confini nazionali. L’azione coordinata fra autorità giudiziarie e forze di polizia europee resta uno strumento essenziale per contrastare i circuiti della contraffazione e proteggere sia i diritti dei marchi sia la sicurezza dei consumatori.