Filiera internazionale del falso smascherata: importazione e vendita di Nike contraffatte

Un controllo locale ha rivelato una rete che importava e distribuiva scarpe Nike contraffatte di elevata qualità, con implicazioni giudiziarie a livello internazionale

Una vasta indagine guidata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano ha portato alla luce una complessa rete dedicata alla contraffazione di calzature a marchio Nike. L’operazione è nata dall’osservazione di dettagli sospetti sul logo di alcuni modelli esposti in negozi della cintura metropolitana; quelle piccole discrepanze hanno fatto scattare verifiche più approfondite che hanno indagato canali di approvvigionamento e catene di distribuzione.

Le attività, coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano, sono state rese note il 25 aprile 2026 e hanno coinvolto perizie tecniche e controlli territoriali estesi. Dalle verifiche è emerso un unico fornitore comune a più esercizi commerciali, e il materiale sequestrato ammonta a migliaia di paia: un quadro che ha permesso agli inquirenti di delineare i contorni di un’apparente organizzazione transnazionale del falso.

La scoperta e le verifiche in Italia

L’indagine ha preso le mosse da un controllo a Cusano Milanino, seguito da accertamenti nei negozi di Milano e Monza Brianza, dove sono state riscontrate le stesse anomalie sul marchio. I finanzieri della Compagnia di Paderno Dugnano hanno quindi esteso gli accertamenti sull’intero territorio nazionale, arrivando a coinvolgere decine di reparti: oltre 50 Corpi della Finanza hanno partecipato a numerose perquisizioni locali. Grazie all’azione coordinata e al contributo di esperti, è stato possibile confermare la natura contraffatta dei prodotti e ricostruire i canali di vendita collegati.

Anomalie nel marchio

Le irregolarità iniziali erano sottili: imperfezioni nella grafica e nella struttura del logo che a prima vista potevano sfuggire. Proprio queste discrepanze hanno indotto i periti a eseguire analisi più dettagliate, verificando materiali, cuciture e timbri interni. Il risultato ha evidenziato un elevatissimo standard di contraffazione che rendeva i prodotti molto credibili agli occhi dei consumatori, soprattutto perché i prezzi di vendita erano in linea con i listini ufficiali.

La filiera transnazionale

Le investigazioni non si sono fermate in Italia: con il supporto di Europol e Eurojust è stato individuato un hub logistico in Germania da cui le calzature venivano distribuite nel continente. Le tracce hanno poi condotto a due società produttrici in Turchia, il cui amministratore è stato già condannato davanti alla Corte Penale d’Assise di Bakirkoy per frode aggravata. Questo collegamento internazionale ha confermato che il fenomeno non era episodico ma parte di un’articolata rete commerciale transnazionale.

Hub logistico e produzione

Dalle indagini è emerso che la logistica aveva un ruolo centrale: l’hub in Germania fungeva da snodo per smistare grandi quantità verso vari Paesi, tra cui l’Italia. Le società turche curavano la produzione dei modelli, molti dei quali riproducevano versioni esclusive a marchio Nike. Tale organizzazione permetteva di scalare i volumi e mantenere un apparenza di legittimità nella filiera distributiva, inducendo in errore sia i commercianti sia i consumatori finali.

Conseguenze giudiziarie e tutela del consumatore

Al termine delle attività investigative la Procura della Repubblica di Milano ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti della persona ritenuta responsabile dell’importazione e della distribuzione in Italia delle scarpe contraffatte, contestando i reati di ricettazione e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate oltre 5.000 paia di calzature, molti dei modelli più ricercati sul mercato, il che ha reso la frode particolarmente incisiva sul fronte economico e reputazionale.

Il caso mette in luce l’importanza della collaborazione tra autorità giudiziarie e forze di polizia economico-finanziaria per contrastare la contraffazione e tutelare l’economia legale. Nel rispetto della normativa vigente, tra cui il Decreto Legislativo n° 188/2026, rimane ferma la presunzione di non colpevolezza per gli indagati fino a sentenza definitiva, mentre le attività proseguono per ricostruire tutte le responsabilità e prevenire nuovi canali di commercio illecito.