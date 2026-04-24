Rapina a Milano, arrestati due uomini dopo l’aggressione sulla scalinata

Un passeggero è stato derubato sulla scalinata che conduce alla Galleria delle Carrozze; la Polfer ha arrestato due uomini irregolari dopo una breve fuga

La scena si è svolta alla stazione centrale di Milano, lungo la scalinata che scende verso la Galleria delle Carrozze, quando un viaggiatore è stato affrontato da due aggressori. Secondo la ricostruzione degli agenti, l’episodio risale a lunedì 20 aprile e ha visto un quarantasettenne essere bloccato e derubato del portafoglio e di un trolley.

Le prime informazioni sono state raccolte grazie all’azione coordinata della Polfer in servizio nella stazione e alla disponibilità delle immagini di videosorveglianza, che hanno fornito elementi utili per identificare i sospetti e ricostruire la dinamica dell’aggressione.

Da quanto emerso, i due presunti autori dell’aggressione – entrambi di nazionalità marocchina e con precedenti – avrebbero avvicinato la vittima sulla scalinata, inducendo un breve ma concitato confronto fisico. In quella concitazione sono riusciti a sfilare il portafoglio dalla tasca dei pantaloni e a impossessarsi del trolley, che poi è stato abbandonato a breve distanza. La disponibilità della registrazione video si è rivelata cruciale perché ha mostrato la sequenza dei movimenti, permettendo agli investigatori di individuare i rapinatori e di documentare il comportamento contestato, elemento determinante per l’inquadramento del reato come rapina aggravata.

Intervento e arresto

La fuga dei sospetti verso piazza Duca d’Aosta non è durata a lungo: agenti della Polfer in servizio antitaccheggio e in borghese hanno notato i movimenti e hanno deciso di intervenire. Durante il fermo uno dei due ha tentato di liberarsi del portafoglio gettandolo a terra, ma gli operatori hanno recuperato prontamente la refurtiva, restituendola alla vittima. L’azione degli agenti ha dimostrato l’efficacia delle pattuglie miste, sia in uniforme sia in abiti civili, soprattutto in aree con grande afflusso di viaggiatori dove la prevenzione e il contrasto ai reati predatori sono particolarmente necessari.

Destinazione e accuse

Al termine degli accertamenti i due uomini, rispettivamente di 27 e 34 anni e entrambi irregolari sul territorio, sono stati arrestati e condotti in carcere. Le autorità hanno disposto il trasferimento al carcere di San Vittore, dove sono stati presi in custodia con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Le indagini terranno conto delle immagini di videosorveglianza e delle dichiarazioni della vittima, elementi che saranno valutati dalla magistratura per le fasi successive del procedimento penale e per eventuali provvedimenti cautelari.

Condizioni della vittima e refurtiva

Il quarantasettenne coinvolto nella rapina non ha riportato ferite significative nonostante la colluttazione, e ha potuto riavere il portafoglio recuperato dagli agenti; il trolley era invece stato abbandonato poco distante dal luogo dell’aggressione. La restituzione della refurtiva ha evitato ulteriori disagi alla vittima, che ha ricevuto l’assistenza necessaria sul posto. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di rivolgersi tempestivamente alle forze dell’ordine per aumentare le possibilità di recupero dei beni e per assicurare i responsabili alla giustizia.

Implicazioni per la sicurezza in stazione

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla necessità di mantenere una presenza visibile e discreta della Polfer nelle aree più frequentate della Stazione Centrale. Strumenti come la videosorveglianza e le pattuglie in borghese si confermano strategie utili per intercettare reati predatori e per intervenire con rapidità. Gli operatori invitano i viaggiatori a una maggiore attenzione ai propri effetti personali e a segnalare immediatamente comportamenti sospetti, perché la collaborazione tra cittadinanza e forze dell’ordine è spesso determinante per prevenire e contrastare episodi analoghi.

Le investigazioni proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e per ricostruire eventuali complicità o pattern simili in altri episodi. Nel frattempo, il caso è al centro delle attenzioni della questura locale e dei magistrati competenti: la combinazione di azioni investigative, testimonianze e materiale audiovisivo costituirà la base per le decisioni giudiziarie successive, mentre cittadini e pendolari vengono invitati a mantenere alta la guardia nelle aree di transito.