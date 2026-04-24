Ragazzo di 17 anni grave dopo caduta dal monopattino in via Cardinale Tosi

Un 17enne è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime dopo una caduta in monopattino; alcuni testimoni e la mancanza del mezzo complicano le indagini

Un ragazzo di 17 anni si trova ricoverato in condizioni molto serie al San Carlo di Milano dopo essere caduto dal monopattino su cui viaggiava insieme a un amico. I soccorsi lo hanno raggiunto privo di sensi; è stato intubato e trasferito d’urgenza in struttura ospedaliera, in attesa di un eventuale intervento chirurgico.

L’episodio è avvenuto nella zona ovest della città, in via Cardinale Tosi, punto che ora è al centro delle verifiche delle forze dell’ordine. La notizia ha subito sollevato interrogativi sulle dinamiche e sulle possibili responsabilità.

La ricostruzione iniziale proviene dall’amico maggiorenne che era con lui al momento della caduta: secondo la sua versione, il 17enne avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito rovinosamente sull’asfalto, riportando ferite gravi. Questa testimonianza è fondamentale per gli investigatori, ma non è l’unico elemento preso in considerazione: risulta infatti che il monopattino non fosse più presente sul luogo quando la polizia locale è arrivata, circostanza che complica la verifica tecnica delle condizioni del mezzo e l’accertamento di eventuali guasti o malfunzionamenti.

La dinamica ricostruita dagli amici

Secondo quanto riferito dal passeggero maggiorenne, i due erano a bordo del monopattino quando il conducente ha improvvisamente perso il controllo: un movimento sbilanciato o una manovra improvvisa potrebbero aver causato la caduta. Le dichiarazioni raccolte dagli agenti sono al centro delle prime valutazioni, ma si tratta di elementi che devono essere confrontati con rilievi tecnici e eventuali testimonianze di passanti. Gli inquirenti stanno inoltre valutando l’orario e le condizioni di visibilità per escludere fattori ambientali che possano aver influito sull’accaduto. L’obiettivo è stabilire se si sia trattato di un incidente dovuto a errore umano, guasto meccanico o altro fattore esterno.

La versione del passeggero

Il racconto del compagno di viaggio è al momento il principale riferimento per ricostruire i primi istanti dopo la caduta: ha spiegato che il 17enne è caduto violentemente e che, non essendo più cosciente, è stato necessario chiamare i soccorsi. Tale testimonianza fornisce la sequenza degli eventi, ma va incrociata con altri elementi come eventuali riprese video o segnalazioni di chi era nei pressi. Gli operatori sanitari hanno trovato il giovane in uno stato critico e hanno provveduto a misure di stabilizzazione immediate, sottolineando la gravità delle lesioni riportate.

Il monopattino scomparso e il lavoro degli investigatori

Un elemento che ha attirato l’attenzione degli agenti è l’assenza del monopattino nella scena dell’incidente: prima dell’arrivo della polizia locale, alcuni amici dei ragazzi avrebbero rimosso il mezzo impedendo agli agenti di effettuare un’ispezione immediata. Questa rimozione ostacola la verifica di aspetti tecnici fondamentali come lo stato dei freni, delle ruote o del telaio, e complica la possibilità di escludere un guasto. Gli inquirenti stanno cercando di rintracciare il dispositivo e di ascoltare tutti i presenti per ricostruire la catena degli eventi, con l’intento di chiarire eventuali responsabilità e ricostruire nel dettaglio le cause della caduta.

Possibili conseguenze della mancanza del mezzo

La mancanza del monopattino al momento dei rilievi rende più difficile stabilire se l’incidente sia stato determinato da un difetto meccanico o da una dinamica esclusivamente legata alla guida. Gli agenti della polizia locale hanno comunque effettuato i rilievi sul tratto di via Cardinale Tosi dove è avvenuta la caduta, con misurazioni e fotografie utili a escludere o confermare fattori esterni. Di primo acchito non sono emerse irregolarità del manto stradale che possano aver causato la perdita di controllo, ma gli accertamenti proseguono in tutte le direzioni possibili per ottenere un quadro completo e circostanziato.

La situazione clinica e i possibili sviluppi

Il ragazzo è ricoverato in condizioni definite critiche: è intubato e in attesa di un possibile intervento chirurgico per le lesioni riportate durante la caduta. Lo staff medico del San Carlo continua a monitorare il quadro clinico con esami e valutazioni specialistiche, mentre la famiglia è stata informata delle condizioni e dell’evoluzione. Sul fronte investigativo, il proseguimento delle indagini potrà chiarire se procederà un accertamento di natura penale o se l’episodio resterà catalogato come Incidente stradale, ma al momento la priorità resta la stabilizzazione e la cura del giovane.