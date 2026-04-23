Rapina a Milano: quattro giovani arrestati dopo il furto di un orologio

La polizia esegue un'ordinanza di custodia cautelare dopo una rapina ai danni di un cittadino svizzero: quattro giovani coinvolti, indagine coordinata dalla Procura

La Polizia di Stato di Milano, su impulso della Procura della Repubblica – VII Dipartimento, ha dato esecuzione a un provvedimento restrittivo nei confronti di quattro persone nell’ambito di un’indagine per rapina aggravata. I quattro indagati, tre di nazionalità egiziana e uno marocchina, risultano avere un’età compresa tra i 19 e i 21 anni e sono ritenuti responsabili di un episodio criminoso avvenuto nella zona della stazione centrale.

L’azione delle autorità è il risultato di attività investigative mirate e coordinate con l’obiettivo di ricostruire i fatti e assicurare la responsabilità penale dei presunti autori.

L’episodio che ha dato avvio alle indagini risale al 25 gennaio 2026, quando la vittima, un cittadino svizzero di 34 anni, stava rientrando in Italia a bordo di un treno proveniente da Lugano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i sospetti avrebbero seguito la vittima fin dall’arrivo alla Stazione Centrale fino a quando, in via Vittor Pisani, l’uomo è stato accerchiato e aggredito. Dal contesto emerge che ai malviventi è stato sottratto un orologio dal valore stimato di circa 40.000 euro, poi darsi alla fuga.

La dinamica della rapina

La ricostruzione degli eventi, portata avanti dalla Sezione “Antirapine” della Squadra Mobile di Milano, descrive un episodio caratterizzato da un preciso comportamento predatorio: i presunti autori avrebbero eseguito un pedinamento della vittima e poi l’avrebbero aggredita in gruppo. Il termine pedinamento viene impiegato per indicare il monitoraggio continuo e la sorveglianza della persona prima del reato, elemento che ha contribuito a inasprire la qualificazione del fatto come rapina aggravata in concorso. Questo pattern è stato al centro delle verifiche investigative volte a stabilire responsabilità individuali e ruoli nel gruppo.

Il bersaglio e il bottino

La vittima del reato, un adulto straniero che aveva appena concluso il viaggio da Lugano, è stata scelta probabilmente per l’apparente vulnerabilità del momento di transito dalla stazione alla strada. L’oggetto sottratto, un orologio di pregio valutato circa 40.000 euro, rappresenta un elemento determinante per la gravità della rapina: il valore elevato del bottino, unito all’uso della forza e alla condotta in gruppo, ha portato a contestare l’aggravante prevista dalla normativa. Gli investigatori hanno quindi concentrato gli accertamenti sia sugli autori materiali sia sulle modalità con cui il bene è stato sottratto e poi eventualmente ceduto.

L’attività investigativa e l’esecuzione degli arresti

Le indagini sono state condotte con metodi tradizionali e tecniche investigative, tra cui l’analisi di immagini, raccolta di testimonianze e riscontri sul territorio, attività coordinate dalla Procura della Repubblica – VII Dipartimento. L’operazione ha portato all’emissione di un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei quattro indagati, misura ritenuta necessaria per il rischio di reiterazione del reato e per la tutela delle indagini. La qualificazione giuridica utilizzata dagli inquirenti resta quella di rapina aggravata in concorso, con tutte le conseguenze procedurali collegate.

Elementi probatori

Nel corso dell’inchiesta, la Sezione Antirapine ha raccolto diversi riscontri che, uniti a filmati e dichiarazioni, hanno permesso di sostenere la richiesta di custodia cautelare. Con il termine riscontri si indicano gli elementi materiali e testimoniali che confermano la ricostruzione dei fatti e il coinvolgimento di persone specifiche. Questi elementi sono stati valutati dal pubblico ministero alla luce dei requisiti legali per l’adozione di misure cautelari, e hanno costituito la base per l’ordinanza emessa dal giudice competente.

Impatto e riflessioni sulla sicurezza pubblica

Un episodio del genere solleva questioni sul tema della sicurezza nelle aree di transito e sulla protezione dei viaggiatori internazionali. L’aggressione in prossimità di un’importante infrastruttura come la Stazione Centrale richiama l’attenzione su misure preventive, presenza di forze dell’ordine e strategie di prevenzione del crimine. La reazione investigativa e l’adozione di misure restrittive sono anche un segnale istituzionale volto a garantire la percezione di sicurezza e la tutela dei cittadini e dei visitatori.

Il procedimento penale proseguirà con gli sviluppi giudiziari che verificheranno, nella fase dibattimentale, le responsabilità degli indagati e l’effettiva dinamica dei fatti. Nel frattempo, l’intervento della Squadra Mobile e della Procura resta un esempio di coordinamento tra organi inquirenti volto a rispondere con tempestività a episodi di criminalità urbana di rilevante impatto mediatico e sociale.