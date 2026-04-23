Malpensa conserverà il nome di Silvio Berlusconi dopo il no del TAR

Il tribunale amministrativo ha bocciato i ricorsi presentati da alcuni Comuni: Malpensa mantiene l'intitolazione a Silvio Berlusconi, ma la polemica politica continua

Il pronunciamento del TAR della Lombardia ha posto fine alla disputa giuridica sull’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. I ricorsi promossi dal Comune di Milano e da tre amministrazioni del Varesotto — Cardano al Campo, Somma Lombardo e Samarate — sono stati respinti e, di conseguenza, la denominazione dello scalo rimane quella decisa dopo la scomparsa del leader politico.

La vicenda aveva visto la Regione impegnarsi sin dall’avvio dell’iter e ora la valutazione del tribunale amministrativo conferma, sul piano formale, la correttezza delle procedure adottate.

Questo esito non spegne però il confronto pubblico: se da un lato la sentenza chiude la strada dei ricorsi, dall’altro alimenta nuove dichiarazioni e tensioni tra forze politiche e amministrazioni locali. Per comprendere le implicazioni pratiche e simboliche della decisione è utile analizzare il contenuto della pronuncia, le motivazioni degli appellanti e la reazione degli esponenti politici che hanno seguito la vicenda con attenzione.

La decisione del tribunale amministrativo

Nel merito la corte ha ritenuto che l’iter amministrativo seguito per l’intitolazione non presenti vizi tali da annullare il provvedimento. Secondo i giudici, le istanze e i passaggi formali avviati a livello regionale e portati avanti con gli enti competenti hanno rispettato le norme previste per questo tipo di procedure. L’esito del ricorso implica che, almeno sul piano giuridico, non siano emerse irregolarità che possano pregiudicare la validità dell’atto di intitolazione. Questa conclusione ribadisce l’importanza di distinguere le valutazioni politiche dalle contestazioni di natura procedurale.

Aspetti tecnici e punti chiave

Tra i punti esaminati dal tribunale ci sono stati l’istruttoria amministrativa, la notifica agli enti coinvolti e la conformità delle delibere propedeutiche. Il concetto di intitolazione è stato valutato alla luce delle norme vigenti e delle competenze attribuite agli attori istituzionali; in particolare il ruolo della Regione Lombardia è risultato determinante nel coordinare la proposta e nel chiedere agli organi competenti di procedere. La sentenza non entra nel merito delle opinioni politiche su Berlusconi, ma si concentra esclusivamente sulla legittimità delle procedure adottate.

Le reazioni politiche

La decisione del TAR ha suscitato immediate reazioni da parte dei protagonisti politici. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Marco Bestetti, ha manifestato soddisfazione per il verdetto, sottolineando la correttezza dell’azione amministrativa e rivendicando la scelta della Regione di costituirsi in giudizio a sostegno dell’intitolazione. Dall’altro lato, le amministrazioni che avevano promosso i ricorsi avevano motivato il loro intervento con rilievi di opportunità e rappresentanza civica: la disputa, quindi, non è soltanto legale ma continua ad avere una forte componente politica e simbolica.

Critiche e toni del dibattito

Nei commenti pubblici emergono accuse reciproche sulla natura dei ricorsi: da una parte la definizione di atti a carattere politico e dall’altra la preoccupazione per il significato pubblico dell’intitolazione. Il confronto ha assunto toni duri, con richiami al buon uso delle risorse pubbliche e alle responsabilità degli enti locali. La sentenza, bloccando la via giudiziaria, sposta ora il centro del dibattito nel campo politico-istituzionale e nell’opinione pubblica, dove questioni di memoria civica e rappresentanza territoriale restano rilevanti.

Cosa cambia da oggi

Con la conferma dell’intitolazione, l’aeroporto di Malpensa mantiene ufficialmente il nome associato a Silvio Berlusconi, nome che rimane impresso nel patrimonio toponomastico della regione. Dal punto di vista pratico i flussi aeroportuali e le attività operative non subiscono impatti immediati, mentre sul piano simbolico la vicenda lascia tracce nella comunicazione istituzionale e nei rapporti tra enti. Resta aperta la possibilità che la disputa prosegua su altri fronti politici o amministrativi, ma la via giudiziaria intrapresa finora è stata archiviata dalla decisione del tribunale.

Prospettive e scenari futuri

In prospettiva, la questione potrebbe riemergere se cambiano le maggioranze politiche o se nuove iniziative istituzionali vengono promosse dalle amministrazioni locali. Per ora, tuttavia, la sentenza del TAR pone un punto fermo sull’iter formale: la scelta dell’intitolazione è confermata e il focus si sposterà probabilmente sulle dinamiche politiche e di consenso attorno a temi di memoria pubblica e rappresentazione territoriale. Il dibattito rimane vivo e la vicenda continuerà a essere monitorata dalle istituzioni e dall’opinione pubblica.