Tondo Cafè chiuso per sette giorni dopo controlli della polizia

Il Tondo Cafè chiuso temporaneamente: i controlli della polizia hanno portato alla sospensione della licenza per motivi di ordine pubblico

Il Questore di Milano ha disposto la sospensione per sette giorni della licenza dell’esercizio noto come Tondo Cafè, situato in via Monte Cengio 6/A, nell’ambito di un’attività di controllo mirata al contrasto della criminalità e alla tutela della sicurezza pubblica.

Questa misura disciplinare rientra nelle possibilità previste dalla normativa perché il locale è stato segnalato come luogo frequentato da persone con precedenti giudiziari: la scelta delle autorità vuole essere una risposta concreta alla necessità di salvaguardare il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini, un principio che il Questore è chiamato a garantire.

La notifica del provvedimento è stata consegnata alla titolare del bar dagli agenti del Commissariato Mecenate durante un’operazione di consegna ufficiale; il provvedimento segue controlli effettuati nel periodo tra novembre e febbraio, durante i quali sono emerse criticità legate alla clientela abituale. Con questo intervento le forze dell’ordine hanno voluto rendere esplicito il richiamo alla responsabilità dei gestori di locali pubblici e alla necessità di limitare situazioni che possano diventare fonte di disturbo o pericolo, secondo le previsioni dettate dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Motivazioni che hanno portato alla sospensione

Alla base del provvedimento vi sono le risultanze dei controlli: gli agenti hanno individuato la presenza di avventori con precedenti penali e di polizia, riferibili a reati contro il patrimonio, a illeciti in materia di stupefacenti e, in alcuni casi, a profili riconducibili ad associazione a delinquere di stampo mafioso. Questi elementi, considerati nel loro insieme, hanno fatto emergere come il locale potesse configurarsi come abituale ritrovo di persone pericolose per l’ordine pubblico. L’accertamento della compresenza di più segnalazioni ha dunque orientato la scelta dell’autorità amministrativa, che si è avvalsa di strumenti previsti dalla legge per prevenire ulteriori rischi.

Ritrovamenti e comportamenti segnalati

Durante un controllo effettuato dall’Ufficio Prevenzione Generale gli operatori hanno notato un cliente che, alla vista della polizia, ha gettato a terra una dose di cocaina; il soggetto è stato successivamente sanzionato amministrativamente. Nella stessa occasione è stato rinvenuto sotto un tavolino all’esterno un involucro contenente 11 grammi di hashish, elemento materiale che ha contribuito a rafforzare il quadro indiziario. Questi riscontri pratici, uniti alle notizie acquisite sui frequentatori, hanno costituito la base fattuale per la misura restrittiva adottata dal Questore.

Il quadro normativo applicato

Il provvedimento si fonda sull’articolo 100 del T.U.L.P.S., norma che conferisce al Questore la facoltà di sospendere la licenza di un esercizio pubblico quando sussistono tumulti, gravi disordini o quando il locale risulta essere un abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose. Si tratta di uno strumento amministrativo finalizzato a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza collettiva: la sospensione ha natura temporanea ma è pensata per interrompere situazioni che possono favorire l’illecito o mettere a rischio i cittadini, lasciando altresì spazio a interventi ripristinatori e a iniziative di prevenzione.

Finalità e limiti dell’intervento

Lo scopo principale della sospensione è dissuasivo: togliere temporaneamente la disponibilità del locale quando le condizioni oggettive suggeriscono che la sua apertura favorisca condotte illecite o comprometta la sicurezza. Il carattere temporaneo della misura — in questo caso di sette giorni — consente all’autorità di monitorare gli effetti dell’azione e ai gestori di porre in essere misure correttive. In parallelo, l’intervento segnala ai residenti e ai clienti l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela del territorio e nella prevenzione dei reati.

Implicazioni per il locale e prossimi passi

La titolare del bar ha ricevuto la notifica ufficiale e dovrà osservare il periodo di chiusura stabilito; nel frattempo il locale rimarrà sotto la lente degli organi di polizia che potranno valutare eventuali ulteriori azioni qualora emergessero nuovi elementi. Al di là della sanzione amministrativa, rimane centrale il tema della responsabilità gestionale: chi conduce un esercizio pubblico è tenuto a vigilare sui frequentatori e a collaborare con le autorità per prevenire rischi, anche attivando misure preventive come l’identificazione dei clienti e il controllo degli accessi.

Per la cittadinanza la decisione rappresenta un segnale concreto dell’attività di contrasto alla microcriminalità nelle aree urbane e della volontà di mantenere spazi pubblici salubri e sicuri. Il ricorso a misure come la sospensione della licenza è parte di un insieme più ampio di azioni che mirano a riportare normalità e sicurezza, proteggendo tanto i residenti quanto gli esercenti che operano nel rispetto delle regole e della legge.