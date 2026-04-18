Incidente mortale ad Arluno sulla Sp 34: la dinamica e gli interventi

Scontro frontale sulla Sp 34 ad Arluno: un uomo di 68 anni perde la vita e un 37enne viene trasportato in ospedale in codice giallo; le autorità hanno avviato accertamenti

Un Grave incidente ha spezzato la quotidianità di due comunità locali: Arluno e Vittuone. Alle 13.40 di oggi, sabato 18 aprile, lungo la Sp 34 si è verificato un impatto frontale che ha causato la morte di Paolo Caracciolo, 68enne residente a Vittuone.

La scena si è svolta nei pressi del sottopassaggio, dove i veicoli coinvolti si sono scontrati con violenza tale da rendere immediata la gravità dell’accaduto.

Il primo bilancio, confermato dai soccorritori presenti, parla di una vittima e di un ferito trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenute diverse squadre per mettere in sicurezza l’area e prestare le prime cure: l’azione rapida dei mezzi di emergenza e delle forze dell’ordine è stata fondamentale per il coordinamento degli interventi.

Le dinamiche dello scontro

L’incidente è nato quando la Fiat Stilo guidata da Paolo Caracciolo procedeva in direzione del centro del paese. Secondo le prime ricostruzioni, all’altezza del sottopassaggio il veicolo ha invaso la corsia opposta e si è scontrato frontalmente con una BMW X5 condotta da un 37enne residente a Seveso. L’impatto è stato estremamente violento: la forza dell’urto ha sbalzato il passeggero sul sedile posteriore, provocando lesioni fatali.

Esito per i conducenti e condizioni cliniche

Per il 68enne non c’è stato nulla da fare: la dinamica e le conseguenze dell’urto hanno determinato il decesso sul colpo. Il conducente della BMW X5, un uomo di 37 anni, ha riportato alcune lesioni al torace ed è stato preso in carico dal personale sanitario. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Carlo di Milano in codice giallo, ovvero in condizioni serie ma non immediatamente critiche.

Elementi tecnici della collisione

La collisione frontale su una strada provinciale come la Sp 34 evidenzia come siano decisive le condizioni di traiettoria e di visibilità in prossimità di opere stradali come i sottopassaggi. La perizia tecnica e i rilievi saranno necessari per stabilire se fattori come la velocità, un malore o altri elementi esterni abbiano contribuito all’invasione della corsia opposta; al momento le cause restano in corso di accertamento.

Intervento dei soccorsi e gestione della scena

Sul luogo dell’incidente si sono portati immediatamente i mezzi del 118: Croce azzurra di Buscate, Padana Sos, l’automedica e l’elisoccorso in arrivo da Como. Insieme ai vigili del fuoco e alle forze di polizia hanno operato per estrarre i coinvolti dai veicoli, stabilizzare i feriti e mettere in sicurezza la zona. L’intervento combinato ha permesso di coordinare il soccorso sanitario e i rilievi tecnico-giudiziari necessari.

Ruolo di Carabinieri e Vigili del fuoco

I rilievi sono stati affidati al Nucleo radiomobile dei Carabinieri, mentre gli accertamenti tecnici e le operazioni di messa in sicurezza sono state svolte dai Vigili del fuoco di Corbetta. Le autorità hanno delimitato l’area per consentire le verifiche e ricostruire la dinamica, con l’obiettivo di chiarire ogni aspetto relativo al comportamento dei veicoli e alle responsabilità.

Conseguenze locali e riflessioni sulla sicurezza

Un episodio di questo genere lascia inevitabilmente un’impronta nella comunità: amici, familiari e residenti sono colpiti dal tragico esito. La vicenda richiama l’attenzione sul tema più ampio della sicurezza stradale e sull’importanza di interventi preventivi, manutenzione delle infrastrutture e comportamenti di guida prudenti. Mentre proseguono gli accertamenti, resta il bisogno di risposte e di misure che riducano il rischio di simili tragedie.

Le autorità competenti continueranno le indagini per chiarire le responsabilità e le cause dell’incidente. Nel frattempo, la comunità di Vittuone e quella di Seveso rimangono in attesa di ulteriori informazioni, unite dal cordoglio per la perdita di Paolo Caracciolo e dalla speranza che episodi analoghi possano essere prevenuti in futuro.