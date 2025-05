Un ciclista investito e un'auto coinvolta in un grave sinistro a Corsico.

Incidente a Corsico: i dettagli

Nel pomeriggio di martedì, un grave incidente ha scosso la comunità di Corsico, quando un ciclista è stato investito in via Sant’Adele. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 16 e ha richiesto l’intervento immediato di due ambulanze, un’automedica e un’eliambulanza, inviata dalla centrale operativa del 118. Le prime informazioni indicano che le condizioni del ciclista, una donna di 63 anni, sono molto gravi.

Le circostanze dell’incidente

Le circostanze che hanno portato a questo tragico evento sono ancora in fase di chiarimento. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che un uomo di 67 anni, alla guida di un veicolo, abbia investito la ciclista. Dopo l’impatto, il conducente avrebbe tentato di fuggire, ma si è schiantato contro un semaforo all’incrocio, dove è stato successivamente fermato dalle forze dell’ordine. Questo comportamento ha sollevato interrogativi sulla dinamica dell’incidente e sulla responsabilità del guidatore.

Interventi e conseguenze

Le forze dell’ordine, tra cui la polizia locale e i carabinieri, sono prontamente intervenute per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini necessarie. Il Comune ha comunicato che un tratto di via Sant’Adele è stato interdetto alla circolazione per consentire i rilievi e i soccorsi. Questo ha causato un notevole aumento del traffico anche lungo via Milano, creando disagi per gli automobilisti. Le autorità stanno monitorando la situazione e forniranno aggiornamenti non appena disponibili.