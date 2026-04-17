Quando il venditore auto o il collaboratore è in realtà un lavoratore subordinato

Lavoro subordinato mascherato da agenzia: una pratica più diffusa di quanto si pensi

Capita più spesso di quanto si immagini. Un lavoratore inizia a collaborare con un’azienda, gli viene chiesto di aprire una partita IVA, di iscriversi all’Inps e di sottoscrivere un contratto di agenzia o di collaborazione. Tutto sembra regolare, almeno sulla carta. Nella realtà, però, quella persona lavora ogni giorno negli uffici dell’azienda, rispetta orari fissi, segue le direttive dei responsabili, non ha clienti propri e non organizza autonomamente il suo lavoro. In sostanza, è un lavoratore subordinato mascherato da agente di commercio. Una cosiddetta falsa partita iva.

Questo fenomeno, purtroppo diffuso in diversi settori — dalle concessionarie automobilistiche ai servizi commerciali, passando per le agenzie immobiliari, alle socìetà di consulenza, di produzione e alle aziende di distribuzione — ha conseguenze concrete e pesanti per chi lo subisce. Anni di contributi non versati correttamente, ferie non godute, tredicesime e quattordicesime negate, straordinari non pagati, e infine un licenziamento spesso comunicato verbalmente, senza alcuna forma scritta.

Una sorprendente sentenza del Tribunale di Roma pubblicata nel maggio 2024 affronta in modo netto e autorevole questa problematica, riconoscendo la natura subordinata di un rapporto formalmente qualificato come agenzia e disponendo la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro. L’analisi di questa pronuncia offre indicazioni preziosissime per tutti i lavoratori che si trovino in situazioni analoghe.

I fatti della vicenda: dodici anni da “agente” senza autonomia reale

L’inizio del rapporto e la partita IVA imposta

La vicenda analizzata dalla sentenza del Tribunale di Roma inizia nell’ottobre 2010. Un lavoratore comincia a collaborare con una concessionaria automobilistica, svolgendo inizialmente un breve periodo di prova. Subito dopo, l’azienda gli chiede di aprire una partita IVA e di iscriversi all’Inps. Nel dicembre dello stesso anno, viene fatto sottoscrivere un contratto di agenzia avente ad oggetto l’attività promozionale e di vendita di veicoli, con l’indicazione — tutta teorica — che l’agente avrebbe operato presso un proprio ufficio e con propri strumenti.

A questo proposito, è fondamentale sottolineare fin da subito un elemento che tornerà cruciale nella valutazione del giudice: la qualificazione formale del rapporto non corrisponde affatto a quanto accade nella realtà quotidiana. E la realtà, come vedremo, è quella di un lavoratore dipendente a tutti gli effetti.

Le concrete modalità di lavoro: postazione fissa, orari rigidi e clienti assegnati

Nonostante il contratto di agenzia, il lavoratore opera sempre e soltanto presso i locali della concessionaria. Utilizza esclusivamente gli strumenti dell’azienda: computer, telefono, stampante condivisa. Ha una postazione fissa assegnata, con una linea telefonica dedicata e un account di posta elettronica aziendale. Non ha una propria organizzazione, non ha dipendenti, non ha strumenti propri. In pratica, non ha nulla che possa ricordare la struttura minima di un’impresa autonoma.

Per tale ragione, già la semplice osservazione delle modalità operative quotidiane avrebbe dovuto far emergere la vera natura del rapporto. L’orario di lavoro è fisso e prestabilito: dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 19,00, dal lunedì al sabato, con due weekend al mese lavorativi. Gli appuntamenti con i clienti non vengono fissati dal lavoratore, ma direttamente dal centralino aziendale: sul suo calendario appare l’appuntamento, e lui deve confermare la propria disponibilità o segnalare eventuali impedimenti, esattamente come farebbe qualsiasi dipendente.

Le mansioni svolte: vendite, finanziamenti, assicurazioni, test drive

Il lavoratore svolge l’intera attività commerciale della concessionaria. Accoglie i clienti — sia quelli che accedono spontaneamente alla concessionaria, sia quelli che prendono appuntamento tramite il sito o per telefono — mostra loro le auto, fa effettuare test drive, elabora preventivi, costruisce piani di vendita e di finanziamento, propone polizze assicurative. Un’attività, questa, assolutamente identica a quella svolta dai colleghi formalmente inquadrati come dipendenti.

Infatti, nel corso dell’istruttoria testimoniale, emerge un dato significativo e dirompente: gli agenti e i dipendenti della concessionaria sono di fatto intercambiabili tra loro. Si sostituiscono a vicenda, lavorano fianco a fianco, seguono gli stessi clienti secondo le stesse modalità. La differenza, in termini operativi, è semplicemente inesistente.

Il piano ferie e la giustificazione delle assenze

Il lavoratore è inserito nel piano ferie aziendale. Quando desidera assentarsi, deve accordarsi con i colleghi per garantire la copertura del servizio — esattamente come avviene per qualsiasi dipendente. Anche durante le ferie estive, quando la concessionaria è parzialmente aperta, il lavoratore è incluso nella programmazione per assicurare la presenza di un numero sufficiente di venditori.

Risponde, per tale ragione, al direttore commerciale e al referente della concessionaria, dai quali riceve indicazioni operative, obiettivi commerciali e aggiornamenti sulle campagne promozionali della casa madre. È inserito nella mailing list aziendale, alla quale giungono tutte le comunicazioni interne.

La cessazione del rapporto: un licenziamento orale nei giorni di Natale

Il dicembre 2022 e l’esclusione dal piano ferie

Nel dicembre 2022, durante le ferie natalizie, il lavoratore si accorge di non essere stato inserito nel piano ferie. Si reca dal direttore commerciale per chiedere spiegazioni. Gli viene comunicato — verbalmente — che dovrà prendere ferie fino a gennaio 2023 perché i suoi risultati nella seconda sede in cui aveva operato non erano stati soddisfacenti e perché aveva ricevuto segnalazioni negative da alcuni clienti.

Improvvisamente, quindi, dopo oltre dodici anni di attività continuativa, la situazione precipita nel giro di poche settimane. Nei primi giorni di gennaio 2023, il lavoratore torna per avere informazioni sulla ripresa del servizio. Gli viene risposto che dal 2 al 10 gennaio non deve più presentarsi. Il 16 gennaio, infine, viene ricevuto dal responsabile aziendale, che gli comunica, nuovamente in modo orale, che il rapporto è cessato il 31 dicembre 2022. In segno conciliativo, gli viene offerta una somma di circa 5.000 euro in buoni benzina.

L’impugnazione del licenziamento

Il lavoratore, a questo punto, si rivolge a un legale. Con raccomandata ricevuta nei primi giorni di febbraio 2023, impugna il licenziamento. Successivamente, propone ricorso al Tribunale di Roma, sezione lavoro, chiedendo in primo luogo il riconoscimento della natura subordinata del rapporto e, conseguentemente, la declaratoria di nullità del licenziamento intimato oralmente.

Le domande del ricorrente: reintegra, differenze retributive e contributi

Le richieste principali

Il lavoratore adisce il Tribunale di Roma formulando una serie di domande articolate e graduate. In via principale, chiede l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la concessionaria dal 2010 al 2022. Chiede, altresì, il proprio inquadramento al III livello del CCNL Commercio, che è il livello contrattuale previsto per gli addetti alle vendite.

A questo proposito, la somma richiesta a titolo di differenze retributive — comprensiva di retribuzione ordinaria, tredicesima, quattordicesima, straordinario e TFR — ammonta a circa 237.500 euro. Si tratta di quanto avrebbe dovuto percepire come dipendente, al netto di quanto effettivamente ricevuto a titolo di provvigioni di agenzia nel corso degli oltre dodici anni di rapporto.

La reintegra e le tutele del licenziamento

Il lavoratore chiede inoltre la declaratoria di nullità del licenziamento, in quanto intimato oralmente in violazione dell’art. 2 della Legge n. 604/1966. Di conseguenza, chiede l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, con conseguente reintegra nel posto di lavoro e pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino all’effettiva reintegra.

La condanna al versamento dei contributi previdenziali sulle somme riconosciute completa il quadro delle pretese principali.

Le domande subordinate in materia di agenzia

Nell’ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto il rapporto qualificabile come agenzia, il lavoratore aveva formulato una serie di domande alternative. Chiedeva il ripristino del rapporto di agenzia, oppure il pagamento delle indennità spettanti per la cessazione del contratto: indennità di preavviso pari a circa 13.000 euro, indennità da perdita di compensi pari a circa 39.000 euro, indennità di scioglimento pari a circa 26.500 euro, per un totale di circa 78.500 euro. Chiedeva, infine, il pagamento della componente fissa del contratto di agenzia — pari a 1.000 euro al mese — a titolo di risarcimento per lucro cessante.

Le eccezioni della società: “era un agente libero e autonomo”

La tesi della concessionaria

La concessionaria si costituisce in giudizio negando recisamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Sostiene che il lavoratore aveva sempre intrattenuto un rapporto di agenzia libero e autonomo, con posizione Enasarco regolarmente aperta e contributi versati. Ricorda che il FIRR — il fondo indennità risoluzione rapporto degli agenti — era stato liquidato per circa 9.500 euro e che i contributi versati nel corso degli anni ammontavano complessivamente a circa 60.500 euro.

A questo proposito, la società sostiene che le attività svolte erano quelle tipiche dell’agente di commercio: promozione e vendita di veicoli, offerta di finanziamenti e polizze assicurative. Quanto ai prezzi e alle condizioni commerciali, non si trattava di direttive aziendali, bensì di parametri imposti direttamente dalla casa madre che vincolavano allo stesso modo sia la concessionaria che l’agente.

Sugli orari e sulle assenze

Gli orari indicati in ricorso, sostiene la difesa aziendale, non erano orari obbligatori ma semplicemente gli orari di apertura della concessionaria. Il lavoratore era libero di scegliere quando essere presente. Solo il primo contatto con il cliente avveniva nei locali della concessionaria o tramite i canali digitali, mentre successivamente il lavoratore era libero di gestire autonomamente la trattativa anche fuori sede.

Per tale ragione, l’obbligo di comunicare le assenze non era espressione di un vincolo di subordinazione, ma semplicemente una necessità organizzativa legata al fatto che eventuali imprevisti avrebbero potuto incidere negativamente sugli appuntamenti già fissati. Il compenso fisso mensile di 1.000 euro, poi, era del tutto compatibile con la natura del rapporto di agenzia, trattandosi di una componente minima rispetto alle provvigioni.

Sul recesso e sulle indennità

In merito alla cessazione del rapporto, la società sostiene che il recesso era sorretto da giusta causa, stante il calo di produttività del lavoratore. Quanto alle indennità di agenzia richieste in via subordinata, eccepisce che le stesse erano escluse dal contratto di agenzia in atti, il quale prevedeva che in caso di scioglimento fosse applicabile, se dovuta, esclusivamente l’indennità prevista dall’art. 1751 del Codice Civile — non dovuta, a suo avviso, nel caso di specie.

L’istruttoria testimoniale: la realtà emerge dai colleghi

Il Tribunale ammette le prove e interroga i testimoni

Il Tribunale di Roma ammette le prove testimoniali richieste dal ricorrente e procede all’esame di due testimoni che avevano lavorato presso la concessionaria. Le loro dichiarazioni risultano determinanti ai fini della decisione.

La testimonianza del primo teste: agenti e dipendenti intercambiabili

Il primo testimone aveva lavorato per la concessionaria dal novembre 2011 al 2016 come agente, e successivamente, dal dicembre 2016, come dipendente. Dunque, aveva vissuto entrambe le condizioni dall’interno. Confermava che, al suo arrivo, il ricorrente era già presente e operativo. Confermava gli orari indicati in ricorso, precisando che tali orari dovevano essere rispettati anche quando lui stesso era agente.

Sul punto cruciale dell’intercambiabilità tra agenti e dipendenti, il testimone è categorico: le due figure si sostituivano a vicenda senza alcuna differenza operativa. I clienti venivano assegnati dall’ufficio che gestiva il centralino. Per le ferie, agenti e dipendenti si accordavano tra loro per garantire la copertura del servizio nei giorni di apertura. Il lavoratore era inserito nella mailing list aziendale ed era presente a tutte le riunioni commerciali in cui venivano aggiornate le offerte e le campagne.

La testimonianza del secondo teste: il supervisor che controllava anche gli agenti

Il secondo testimone era agente di commercio per la concessionaria dal 2013. Anche lui, al suo arrivo, aveva trovato il ricorrente già presente e operativo in sede. La sua testimonianza aggiunge un elemento tecnico fondamentale: per effettuare le vendite, era necessario utilizzare le licenze software della casa madre, disponibili esclusivamente sui sistemi informatici della concessionaria. In pratica, per lavorare era indispensabile recarsi fisicamente in sede e usare quei sistemi. Non vi era alternativa.

Il testimone era titolare di un ruolo di supervisore sulla forza vendita: il suo compito era verificare la regolarità delle proposte e delle accettazioni, ossia dei contratti di vendita. Questo ruolo di controllo si applicava indistintamente sia ai venditori dipendenti che agli agenti, senza alcuna differenza. Anche sul punto degli appuntamenti, la sua testimonianza è precisa: gli appuntamenti con i clienti venivano fissati dal centralino, apparivano nel calendario del venditore — dipendente o agente — e questi doveva confermare la disponibilità o comunicare eventuali impedimenti. La gestione degli appuntamenti non lasciava spazio ad autonome scelte organizzative.

La decisione del Tribunale: rapporto subordinato e reintegra

Il Giudice accoglie il ricorso

Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso, dichiarando la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti. La decisione si fonda su un’analisi attenta e puntuale degli indici di subordinazione elaborati dalla giurisprudenza, applicati alle concrete circostanze del caso.

Il Giudice richiama, innanzitutto, il principio fondamentale: la principale caratteristica della subordinazione è la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro e la costante messa a disposizione delle proprie energie lavorative durante l’orario di lavoro. Accanto a questo elemento essenziale, la giurisprudenza ha nel tempo elaborato una serie di indici secondari o sussidiari, che assumono rilievo probatorio quando la subordinazione non è immediatamente evidente dalla natura delle mansioni.

Gli indici della subordinazione applicati al caso concreto

Per tale ragione, il Giudice esamina sistematicamente gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria. Primo: la presenza quotidiana del lavoratore presso la concessionaria. Secondo: la postazione fissa con linea telefonica dedicata. Terzo: l’account di posta aziendale. Quarto: gli appuntamenti fissati non dal lavoratore ma dalla società, con obbligo di conferma — esattamente come avviene per i dipendenti. Quinto: la partecipazione al piano ferie e la necessità di coordinarsi per garantire la copertura del servizio.

A questo proposito, il Giudice sviluppa un ragionamento particolarmente acuto sull’argomento degli appuntamenti. L’eventuale rifiuto di un appuntamento da parte del lavoratore, si legge in sentenza, non esprimeva la libertà dell’agente di decidere se lavorare o meno quel giorno, bensì — esattamente come accade per un dipendente — la sussistenza di un impedimento concreto che lo metteva nella condizione di non poter accettare. La libertà di rifiutare un appuntamento non è libertà imprenditoriale: è semplicemente la comunicazione di un’assenza motivata.

La durata del rapporto e l’assenza di struttura imprenditoriale

Il Giudice valorizza ulteriormente due circostanze decisive. La prima è la durata del rapporto: oltre dodici anni di collaborazione continuativa. Un agente libero, che agisce nell’interesse proprio e gestisce in autonomia la propria attività, difficilmente lavora per oltre un decennio per un unico committente senza sviluppare alcuna struttura organizzativa propria.

La seconda circostanza è proprio questa: il lavoratore non possedeva la minima struttura imprenditoriale. Lavorava nei locali aziendali, con strumenti dell’azienda, seguendo clienti assegnati dall’azienda, senza mai procacciare autonomamente la propria clientela. Mancava, insomma, quell’elemento essenziale che distingue l’agente dal dipendente: il rischio imprenditoriale proprio, la libertà di organizzarsi, la capacità di costruire un portafoglio clienti autonomo.

Il Giudice chiude questo ragionamento con una considerazione lapidaria: il rapporto di agenzia prevede soltanto l’obbligo di concludere contratti e nessun altro vincolo. Nel caso in esame, invece, i vincoli erano molteplici, sistematici e identici a quelli dei dipendenti.

L’inquadramento contrattuale e le differenze retributive

Il Tribunale dichiara la natura subordinata del rapporto, la falsa partita iva e applica ad esso il CCNL Commercio, adottato dalla società — circostanza non contestata. Il lavoratore ha diritto all’inquadramento al III livello CCNL Commercio, che è il livello previsto per l’addetto alle vendite.

A questo proposito, al lavoratore viene riconosciuta la corresponsione delle somme dovute ricalcolate dal dicembre 2010 al 31 dicembre 2022. Le voci ricomprese sono: retribuzione ordinaria, tredicesima, quattordicesima, TFR e lavoro straordinario. Quest’ultimo, tuttavia, viene riconosciuto soltanto a decorrere dalla fine del 2011 — in assenza di testimoni sull’inizio effettivo del rapporto — e per un orario settimanale di 48 ore. Viene altresì escluso il periodo in cui il lavoratore aveva operato in una sede diversa, per cui nessun testimone aveva reso dichiarazioni.

Per le festività, nessuna somma aggiuntiva viene riconosciuta: non è emerso, nel corso dell’istruttoria, quali festività il lavoratore avesse concretamente lavorato.

I contributi previdenziali: la prescrizione e il ruolo dell’INPS

Sul versamento dei contributi previdenziali, il Giudice affronta con precisione la questione della prescrizione. I contributi possono essere versati soltanto nei limiti del quinquennio precedente all’interruzione della prescrizione. Nel caso di specie, la prescrizione si intende interrotta dal momento in cui l’INPS si è costituito in giudizio, nel corso del 2023. Di conseguenza, i contributi vengono dichiarati dovuti a decorrere dal 2018.

Il licenziamento orale: nullo e impugnabile con la registrazione audio

Un licenziamento comunicato a voce, senza alcun documento scritto

Il secondo grande tema affrontato dalla sentenza riguarda il licenziamento. Come abbiamo visto, il rapporto viene interrotto verbalmente, nel corso di un incontro avvenuto nel gennaio 2023, con l’indicazione che il rapporto era cessato il 31 dicembre 2022. Nessun documento scritto, nessuna lettera di licenziamento, nessuna comunicazione formale.

In questo contesto, il lavoratore aveva provveduto a registrare la conversazione in cui il responsabile aziendale gli comunicava la cessazione del rapporto e le ragioni addotte — la scarsa performance commerciale. Questa registrazione si rivela un elemento probatorio decisivo.

La forza probatoria della registrazione audio: l’art. 2712 del Codice Civile

Infatti, la parte resistente, pur essendosi costituita tardivamente, non contesta né la registrazione né i capitoli di prova indicati in ricorso relativi alla cessazione del rapporto. Ammette, anzi, che il rapporto — sia pure con riferimento al contratto di agenzia — è cessato per giusta causa, sulla base della scarsa performance del lavoratore.

Il Giudice applica sul punto l’art. 2712 del Codice Civile, che dispone che le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, a condizione che colui contro il quale sono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti medesimi. Nel caso in esame, nessun disconoscimento è avvenuto. La registrazione fa quindi piena prova del licenziamento orale.

La violazione dell’art. 2 della Legge n. 604/1966

Accertata quindi l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la sua cessazione per effetto di un licenziamento comunicato oralmente, il Giudice applica l’art. 2 della Legge n. 604/1966. Questa norma fondamentale del diritto del lavoro italiano stabilisce che il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. Il licenziamento intimato senza l’osservanza di tale prescrizione formale è inefficace.

Non ha alcuna importanza la motivazione addotta verbalmente — la scarsa performance — né il fatto che la società avesse probabilmente ragioni concrete per interrompere il rapporto. In assenza di forma scritta, il licenziamento è inefficace, punto.

L’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori: la tutela reintegratoria

Poiché il rapporto di lavoro ha avuto inizio nel 2010 — dunque prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2015, che ha introdotto il contratto a tutele crescenti — ad esso si applica l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nella formulazione vigente al momento dell’assunzione.

Per tale ragione, il Tribunale condanna la concessionaria a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, con inquadramento al III livello CCNL Commercio. Condanna, altresì, al pagamento di tutte le retribuzioni omesse dal 31 dicembre 2022 alla data dell’effettiva reintegra, rapportate al III livello contrattuale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Il versamento dei contributi previdenziali è parimenti ordinato.

Le spese di giudizio

Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e vengono poste interamente a carico della società resistente, soccombente in giudizio. La condanna alle spese ammonta a circa 7.700 euro, oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Le spese vengono invece compensate — ossia nessun importo deve essere corrisposto — nei rapporti con l’INPS, che aveva partecipato al giudizio come terzo chiamato.

I principi di diritto affermati: cosa dice questa sentenza a tutti i lavoratori

Primo principio: la realtà prevale sul contratto

Il principio fondamentale affermato dalla sentenza — e ribadito in modo costante dalla giurisprudenza italiana — è che in caso di contrasto tra la qualificazione formale del rapporto risultante dal contratto e la realtà concreta del suo svolgimento, prevalgono i fatti concreti.

Per tale ragione, nessun lavoratore può essere definitivamente privato delle tutele del lavoro subordinato soltanto perché ha sottoscritto un contratto che lo qualifica come agente, come collaboratore o come partita IVA. Se le concrete modalità di svolgimento della prestazione presentano i caratteri tipici della subordinazione, il rapporto va qualificato come tale, indipendentemente da quanto scritto nel contratto.

Questa regola ha una precisa ragione costituzionale: la tutela del lavoro subordinato, sancita dagli artt. 35 e 36 della Costituzione, non può essere elusa per mezzo di una configurazione contrattuale artificiosa che non corrisponde alla realtà.

Secondo principio: gli indici della subordinazione

La giurisprudenza ha individuato nel tempo un insieme di indici che consentono di qualificare un rapporto come subordinato, anche quando la subordinazione non emerge in modo immediato dalla natura delle mansioni. Questi indici, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, sono i seguenti.

Innanzitutto, il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tale vincolo non si esprime necessariamente attraverso ordini espliciti e puntuali: è sufficiente l’emanazione di direttive generali e l’esercizio di un’attività di controllo sull’esecuzione della prestazione.

A questo si aggiungono gli indici sussidiari: la continuità della prestazione nel tempo; il rispetto di un orario predeterminato; la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito; l’assenza in capo al lavoratore di qualsiasi rischio imprenditoriale; la mancanza di una struttura organizzativa minima propria; l’inserimento stabile nell’organizzazione aziendale del committente.

Terzo principio: il licenziamento orale è sempre inefficace

L’art. 2 della Legge n. 604/1966 impone che il licenziamento sia comunicato per iscritto. Questa è una regola inderogabile, che si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla dimensione dell’azienda, dalla tipologia contrattuale e dalla motivazione addotta. Il licenziamento verbale — ancorché motivato da ragioni oggettive o disciplinari — è privo di efficacia giuridica.

Infatti, il lavoratore che impugni un licenziamento orale deve provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata mediante comportamenti concludenti. Nel caso analizzato, tale prova è stata fornita tramite la registrazione audio della conversazione in cui il responsabile aveva comunicato verbalmente la fine del rapporto.

Quarto principio: le tutele applicabili dipendono dalla data di assunzione

Per i rapporti di lavoro iniziati prima del 7 marzo 2015 — data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2015 che ha introdotto il contratto a tutele crescenti — continua ad applicarsi l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. In caso di licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale, si applica il regime di cui al secondo comma dell’art. 18, che prevede la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

Accanto alla reintegra, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative nel medesimo periodo. In ogni caso, la misura del risarcimento non può essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. È previsto altresì il versamento dei contributi previdenziali per lo stesso periodo.

La normativa di riferimento: i testi di legge che tutelano i lavoratori

L’art. 2094 del Codice Civile: la definizione di prestatore di lavoro subordinato

La norma cardine in materia è l’art. 2094 del Codice Civile, che definisce il prestatore di lavoro subordinato come «chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore». Due sono gli elementi essenziali: la prestazione di lavoro alle dipendenze del datore e la sottoposizione alla sua direzione.

L’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015: la collaborazione etero-organizzata

Il D.Lgs. n. 81/2015, noto anche come Jobs Act, ha introdotto all’art. 2 una categoria intermedia particolarmente rilevante: le collaborazioni organizzate dal committente. La norma prevede che si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente.

A questo proposito, è importante che i lavoratori sappiano che questa disposizione offre una tutela aggiuntiva rispetto al sistema tradizionale degli indici di subordinazione: anche qualora non si raggiungesse la prova piena della subordinazione secondo i criteri classici, la sola etero-organizzazione delle modalità di esecuzione della prestazione consente l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

La Legge n. 604/1966: i requisiti formali del licenziamento

La Legge n. 604/1966 è la norma fondamentale in materia di licenziamenti individuali. L’art. 2 stabilisce il requisito della forma scritta per la comunicazione del licenziamento. L’art. 3 definisce il giustificato motivo soggettivo — la notevole inadempienza degli obblighi contrattuali — e il giustificato motivo oggettivo — ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. L’art. 5 pone a carico del datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza del giustificato motivo.

L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori: la tutela reintegratoria

L’art. 18 della Legge n. 300/1970 — il cosiddetto Statuto dei Lavoratori — disciplina le conseguenze del licenziamento illegittimo per i rapporti ai quali non si applica il D.Lgs. n. 23/2015. Per i licenziamenti dichiarati inefficaci a causa della violazione della forma scritta, il secondo comma dell’art. 18 prevede la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un’indennità risarcitoria, con il minimum di cinque mensilità già ricordato.

Il contratto di agenzia: la distinzione dalla subordinazione nell’art. 1742 c.c.

Il contratto di agenzia è disciplinato dall’art. 1742 del Codice Civile, che lo definisce come il contratto con cui una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. L’elemento distintivo rispetto al lavoro subordinato è l’autonomia con cui l’agente organizza la propria attività, assumendo il relativo rischio imprenditoriale. L’agente sceglie i propri tempi, i propri metodi, costruisce autonomamente la propria clientela. Quando questi elementi mancano — come nel caso analizzato — il rapporto non può essere qualificato come agenzia.

L’art. 2712 c.c.: il valore probatorio delle registrazioni audio

Come anticipato, l’art. 2712 del Codice Civile attribuisce alle registrazioni fonografiche il valore di prova piena dei fatti in esse rappresentati, a condizione che non vengano disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte. Questa disposizione riveste un’importanza pratica notevolissima nel contenzioso lavoristico: la registrazione di una conversazione in cui il datore di lavoro comunica verbalmente il licenziamento può costituire una prova decisiva ai fini del giudizio.

Cosa fare se ti trovi in una situazione simile: consigli pratici

Riconosci gli indici di una falsa collaborazione

Il primo passo è capire se il proprio rapporto di lavoro presenta i caratteri della subordinazione mascherata. Gli elementi da analizzare con attenzione sono i seguenti:

1-Lavori esclusivamente o prevalentemente presso i locali dell’azienda committente?

2-Utilizzi strumenti e attrezzature messi a disposizione dall’azienda?

3-Segui orari di lavoro fissi e predeterminati?

4-Ricevi clienti assegnati dall’azienda anziché procacciati autonomamente?

5-Sei inserito in una struttura gerarchica aziendale?

6-Devi giustificare le assenze e partecipare a piani ferie?

Se la risposta anche solo a parte di queste domande è affermativa, è molto probabile che il rapporto sia di natura subordinata, e potrebbe essere utile rivolgerti a un avvocato del lavoro.

Conserva ogni prova utile

In situazioni di questo tipo, la documentazione è tutto. Conserva con cura le comunicazioni via email con account aziendale, i messaggi di WhatsApp o SMS con i responsabili, i piani ferie in cui sei stato inserito, le buste paga o i cedolini provvigionali, i contratti sottoscritti, le registrazioni di conversazioni rilevanti. Questi elementi, come abbiamo visto, possono risultare decisivi in un giudizio.

Impugna tempestivamente il licenziamento

Se sei stato licenziato — anche verbalmente — è fondamentale agire in tempi rapidi. L’art. 6 della Legge n. 604/1966 impone che il licenziamento venga impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione, con qualsiasi atto scritto — anche una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno — in cui si manifesta la volontà di contestare la legittimità del recesso. Decorso questo termine, il licenziamento non può più essere impugnato, salvo eccezioni specifiche.

Verifica i termini di prescrizione per le differenze retributive

Le differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro sono soggette a termini di prescrizione. In linea generale, per i crediti di lavoro, la prescrizione è quinquennale per quelli non assistiti da stabilità reale e decennale per quelli assistiti da stabilità reale. La complessità del calcolo e la varietà delle situazioni concrete richiedono una valutazione specifica caso per caso.

Massima della sentenza: il principio di diritto estratto

La sentenza del Tribunale di Roma pubblicata nel maggio 2024 consente di elaborare i seguenti principi di diritto, di carattere generale e applicabili a tutte le situazioni simili.

Sul rapporto di lavoro: costituisce rapporto di lavoro subordinato, e non contratto di agenzia, il rapporto del lavoratore che, pur formalmente qualificato come agenzia, si caratterizzi per l’inserimento stabile nell’organizzazione aziendale con postazione fissa e strumenti aziendali; per l’obbligo di rispettare orari e turni predeterminati unilateralmente dall’azienda; per l’assoggettamento a controlli assidui da parte dei responsabili; per la ricezione degli appuntamenti con i clienti da parte della società; per l’inserimento nel piano ferie aziendale; per l’assenza di qualsiasi rischio imprenditoriale e di una minima organizzazione autonoma; nonché per l’identità sostanziale delle mansioni rispetto ai lavoratori formalmente inquadrati come dipendenti.

Sul licenziamento orale: il licenziamento intimato senza l’osservanza della forma scritta, imposta dall’art. 2 della Legge n. 604/1966, è inefficace. Per i rapporti di lavoro iniziati prima del 7 marzo 2015, tale inefficacia comporta l’applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. La prova del licenziamento orale può essere fornita mediante registrazione audio della relativa conversazione, che — non disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta — fa piena prova dei fatti ai sensi dell’art. 2712 del Codice Civile.

Conclusione: conosci i tuoi diritti, agisci in tempo

La sentenza analizzata in questo articolo rappresenta un esempio concreto e significativo di come la tutela del lavoro subordinato possa effettivamente funzionare, anche in contesti in cui la qualificazione formale del rapporto sembra precluderne l’applicazione. La chiave è la prevalenza della realtà fattuale sulla forma contrattuale: un principio che l’ordinamento italiano ha sempre difeso con fermezza e che continua a essere applicato con rigore dai tribunali del lavoro.

Per tale ragione, se ti trovi in una situazione analoga a quella descritta — sei formalmente un agente o una falsa partita IVA, ma lavori come un dipendente — non devi rassegnarti. Hai diritti concreti e tutelabili. La prescrizione decorre, i termini per impugnare il licenziamento sono brevi, e ogni giorno che passa riduce le somme recuperabili.

Valutare con un avvocato del lavoro la propria situazione è il primo passo, quello decisivo. Un’analisi attenta delle concrete modalità di svolgimento del rapporto può rivelare tutele che non sapevi di avere — e che potresti finalmente far valere.