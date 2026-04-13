Incendio in un casolare abbandonato a Parabiago: nessun ferito

Un rogo in un edificio disabitato ha richiesto l'intervento di squadre da Legnano, Rho e Inveruno; non ci sono feriti e le cause sono al vaglio

La mattina di lunedì 13 aprile un casolare abbandonato in via Butti, lungo la strada provinciale 149 a Parabiago, è stato interessato da un incendio scoppiato nelle prime ore del giorno. Il rogo si è sviluppato quando nell’edificio non era presente nessuno, quindi non si registrano feriti né persone intossicate.

Le autorità locali e i soccorsi sono intervenuti prontamente: la dinamica e le cause dell’incendio sono ora oggetto di verifiche da parte dei competenti organi.

L’incendio ha coinvolto in particolare il piano superiore dell’immobile, con la combustione che ha raggiunto anche il tetto provocando la fuoriuscita di fumo visibile dalla strada. I residenti della zona hanno avvertito il fumo e il bagliore e hanno allertato le autorità. Data la natura disabitata della struttura, l’intervento si è concentrato sulla messa in sicurezza e sull’estinzione delle fiamme per evitare il coinvolgimento degli edifici adiacenti, minimizzando così il rischio per la collettività.

Intervento dei soccorsi

Sul posto sono giunte diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Legnano, Rho e Inveruno, coordinate per spegnere il rogo e contenere i danni. Insieme ai pompieri, sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e la gestione della scena. L’azione congiunta ha permesso di circoscrivere rapidamente le fiamme e di proteggere le strutture vicine, evitando che il fuoco si propagasse lungo la strada provinciale e coinvolgesse altre proprietà.

Modalità operative dell’intervento

Le operazioni dei soccorritori hanno previsto l’immediata delimitazione dell’area e l’impiego di mezzi antincendio per raffreddare le zone più calde del caseggiato. I pompieri hanno lavorato per smassare parti bruciate del tetto e per spegnere eventuali focolai residui, utilizzando sia acqua sia attrezzature specialistiche. Il coordinamento tra le squadre ha mostrato l’importanza di procedure consolidate nelle emergenze urbane e la rapidità di intervento ha limitato l’impatto complessivo dell’incendio.

Ipotesi sulle cause e accertamenti

Le prime osservazioni degli operatori indicano che il casolare potrebbe essere stato utilizzato come bivacco da persone senza fissa dimora, anche se al momento dell’arrivo dei soccorsi all’interno sono stati trovati solo pochi oggetti riconducibili a un’occupazione abusiva. Questa circostanza viene considerata tra le possibili cause scatenanti, ma le autorità mantengono aperta ogni ipotesi finché non saranno completati gli accertamenti tecnici e i rilievi dei carabinieri.

Verifiche e tutela della sicurezza pubblica

I rilievi proseguiranno nei prossimi giorni per stabilire l’origine precisa del rogo: gli inquirenti analizzeranno residui, tracce termiche e presenza di materiali infiammabili, oltre a raccogliere eventuali testimonianze. Nel frattempo, l’area rimane oggetto di attenzione per evitare il ripetersi di episodi simili, e i cittadini sono invitati a segnalare situazioni di rischio. La collaborazione tra forze dell’ordine e comunità locale è considerata fondamentale per la prevenzione.

Impatto locale e conclusioni

Nonostante lo spavento iniziale, il tempestivo intervento ha impedito conseguenze più gravi: gli edifici vicini non hanno subito danni significativi e non si registrano feriti. Il caso evidenzia però come gli immobili abbandonati possano rappresentare un rischio sia in termini di sicurezza sia di ordine pubblico, specie se trasformati in luoghi di rifugio improvvisati. Le autorità locali continueranno a monitorare la situazione per garantire la sicurezza della zona e per chiudere il capitolo con accertamenti chiari e condivisi.