Incendio devastante a Famagosta: 18 persone intossicate a Milano

Incendio in zona Famagosta: 18 persone ricoverate per intossicazione da fumo. La causa è ancora da accertare.

Questa mattina, un incendio ha sconvolto il quartiere Famagosta di Milano, precisamente in via Felice Lope de Vega, al civico 50. Le fiamme si sono sprigionate poco dopo le 8:20 in un edificio residenziale di nove piani, generando panico e caos tra i residenti.

Dettagli dell’incendio

Le prime segnalazioni parlano di un incendio che ha preso piede in un appartamento, diffondendosi rapidamente a diverse aree dello stabile. I vigili del fuoco, allertati in tempo reale, sono intervenuti con una squadra massiccia per contenere e spegnere le fiamme. L’intervento, nonostante le difficoltà, è stato portato a termine con successo dopo un’operazione intensa e coordinata.

Le conseguenze per i residenti

Al momento dell’emergenza, 28 persone si trovavano nell’edificio. Fortunatamente, tutti sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente. Tuttavia, 18 di loro hanno manifestato sintomi di intossicazione da fumo. Tra questi, 10 sono stati classificati con codice verde, segno di un’intossicazione lieve, mentre 8 sono stati giudicati con codice giallo, suggerendo condizioni più preoccupanti.

Ricoveri negli ospedali milanesi

I feriti sono stati trasportati in diversi nosocomi della città. L’ospedale San Paolo ha accolto 3 casi gialli e 2 verdi; al San Carlo sono stati portati 1 giallo e 4 verdi; il Policlinico ha ricevuto 2 gialli; il Sacco ha gestito 3 verdi; infine, all’Humanitas di Rozzano sono stati trasferiti 2 gialli e 1 verde. Le condizioni dei pazienti sono monitorate costantemente.

Interventi delle forze dell’ordine

Oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario, anche le forze dell’ordine sono giunte sul posto per gestire la situazione e avviare i primi accertamenti. Le cause dell’incendio rimangono sconosciute e sono oggetto di indagine. La stabilità della struttura è ora in fase di verifica, per garantire la sicurezza dei residenti e dei soccorritori.

Un episodio che fa riflettere

Questo incendio mette in luce la vulnerabilità degli edifici residenziali e la necessità di misure preventive adequate. Cosa è andato storto? Quali sono le misure di sicurezza in atto? Domande che, ora più che mai, richiedono risposte concrete per evitare che situazioni simili possano ripetersi in futuro.